Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:31 3

Космодром Восточный появится на обложке журнала Harper′s Bazaar

Космодром Восточный появится на обложке журнала Harper′s Bazaar

На обложке январского номера женского журнала о моде Harper′s Bazaar появится космодром Восточный. Сотрудники российской версии издания побывали на территории и организовали фотосессию.

На сайте журнала сообщается, что на Восточном поработали фотограф Арсений Джабиев, директор отдела моды Света Вашеняк и модель Вика Герасимова. Космические врата Амурской области они посетили по приглашению Роскосмоса.

Главный редактор российской версии Дарья Веледеева сообщила, что Harper′s Bazaar стал первым отечественным журналом, получившим разрешение снимать на Восточном.

Видео: Harper's Bazaar Russia

«Мне кажется, наша январская обложка может считаться самой прекрасной из метафор. Ворваться в новый, 2018-й со скоростью ракеты и не сбиться с курса, расширяя границы возможного, – не об этом ли все мы мечтаем?» – отмечает Дарья Веледеева.

Просмотров всего: 555

#СМИ #космодром

распечатать

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • ММС

    ММС
    7 часов назад

    Неудачный выбор у журнала.

  • Adolf

    Adolf
    7 часов назад

    надо было в Амурском Куршавеле - Натальино провести гламурную фотосессию

  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    5 часов назад

    Вот и определилось основное предназначение Восточного...

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

За взятку в миллион рублей арестовали подрядчика космодрома Восточный
Эхо Москвы 2

Гость «Эха Москвы в Благовещенске»: мэр областной столицы Валентина Калита
Общество

Рубрика «Мой год» на «Альфа-канале»: корреспондент Елизавета Бедник
Общество 33

Дома для высшего эшелона власти и обслуги: новая информация о резиденции возле Восточного