Космодром Восточный появится на обложке журнала Harper′s Bazaar

На обложке январского номера женского журнала о моде Harper′s Bazaar появится космодром Восточный. Сотрудники российской версии издания побывали на территории и организовали фотосессию.

На сайте журнала сообщается, что на Восточном поработали фотограф Арсений Джабиев, директор отдела моды Света Вашеняк и модель Вика Герасимова. Космические врата Амурской области они посетили по приглашению Роскосмоса.

Главный редактор российской версии Дарья Веледеева сообщила, что Harper′s Bazaar стал первым отечественным журналом, получившим разрешение снимать на Восточном.

Видео: Harper's Bazaar Russia

«Мне кажется, наша январская обложка может считаться самой прекрасной из метафор. Ворваться в новый, 2018-й со скоростью ракеты и не сбиться с курса, расширяя границы возможного, – не об этом ли все мы мечтаем?» – отмечает Дарья Веледеева.