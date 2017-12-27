В Белогорске открытая комиссия проверит жалобы на быстровозводимое жилье

Фото: пресс-служба Белогорска

Глава Белогорска Станислав Мелюков предложил создать открытую комиссию по изучению ситуации, связанной с переселением граждан из аварийного жилья. В последнее время на условия проживания в быстровозводимых домах поступило много жалоб от активистов местного отделения ЛДПР.

Вместо помещений в бараках белогорский муниципалитет в рамках федеральной программы приобрел готовые благоустроенные квартиры в быстровозводимых домах с электроотоплением. Данная технология строительства применялась на территории Амурской области не только в Белогорске. Аналогичные дома построены в поселке Восточный (недалеко от Тынды), в Сковородине, Благовещенске. В таких же домах в Белогорске живут сотрудники «Дальнефтепровода».

Многочисленные экспертные заключения комиссий и контрольных органов по переселенческим домам подтверждают, что приобретенное городом новое жилье для жителей бараков соответствует нормам. При этом в ходе эксплуатации домов были выявлены строительные недочеты, которые устранимы и выполняются застройщиком в рамках гарантийных обязательств совместно с управляющими компаниями по мере поступления обращений. Ни одно из них без внимания не остается. Однако специалисты отмечают, что в большинстве случаев собственники и наниматели жилья нарушают требования по эксплуатации помещений: не включают конвекторы (отопительные приборы, работающие на электричестве) для обеспечения тепла в квартирах, не пользуются вентиляцией. Там, где соблюдаются правила эксплуатации помещений с электроотоплением, вопросов, связанных с теплом и плесенью, нет. Но есть экономия по оплате жилищно-коммунальных услуг. В целом по году квартплата заметно ниже, чем в домах с централизованным отоплением.

В администрации Белогорска отмечают, что вопрос переселения граждан из бараков многогранен. Из более чем 400 семей, переехавших из разных районов города в микрорайон «Амурсельмаш» и центр города, есть группа переселенцев, которые намеренно не эксплуатируют жилье правильно, но пишут в различные инстанции жалобы.

«Для того чтобы прекратить все политические спекуляции, которыми пользуется ЛДПР, как местная, так и областная, предлагаю создать открытую комиссию и приглашаю в нее всех, кто желает разобраться в ситуации с этими домами, – сообщил Станислав Мелюков. – Место работы комиссии – город Белогорск. Возглавить работу может кто угодно. Мы предоставим комиссии все данные, в том числе по оплате электроэнергии по каждой квартире, по долгам. Надо поставить точку в этой дискуссии и выяснить, что в действительности является причиной жалоб – нежелание платить за электроэнергию, неумение содержать жилье или строительные недостатки. Если строительные недостатки – то будем совместно с управляющими компаниями и застройщиком их продолжать устранять. Если же причина в нежелании жителей платить – значит, надо организовывать разъяснительную работу. В том числе силами партийных активистов, кому жалуются жители. Вся работа комиссии будет открыта в средствах массовой информации».

В администрации Белогорска добавили, что состав открытой по составу участников комиссии включит все политические партии, Общероссийский народный фронт, Общественную палату, Роспотребнадзор, Амуржилинспекцию, министерство ЖКХ Амурской области, управляющие компании, ООО «САР-Холдинг» (застройщик), ПАО «ДЭК», Горэнерго, а также старших домов с электроотоплением и старших домов с централизованным отоплением. Соответствующие приглашения в эти структуры отправлены. Количество участников комиссии не ограничено.

Желающие принять участие в работе смогут заявить о себе до 15 января 2018 года. На официальном сайте Белогорска уже создан спецраздел с заявкой на включение в состав комиссии. Для этого необходимо указать свои персональные данные и контактный телефон.

Планируется, что первое организационное заседание комиссии состоится 19 января, а срок окончания работы – 1 марта 2018 года.