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В Белогорске открытая комиссия проверит жалобы на быстровозводимое жилье

В Белогорске открытая комиссия проверит жалобы на быстровозводимое жилье
Фото: пресс-служба Белогорска

Глава Белогорска Станислав Мелюков предложил создать открытую комиссию по изучению ситуации, связанной с переселением граждан из аварийного жилья. В последнее время на условия проживания в быстровозводимых домах поступило много жалоб от активистов местного отделения ЛДПР.

Вместо помещений в бараках белогорский муниципалитет в рамках федеральной программы приобрел готовые благоустроенные квартиры в быстровозводимых домах с электроотоплением. Данная технология строительства применялась на территории Амурской области не только в Белогорске. Аналогичные дома построены в поселке Восточный (недалеко от Тынды), в Сковородине, Благовещенске. В таких же домах в Белогорске живут сотрудники «Дальнефтепровода».

Многочисленные экспертные заключения комиссий и контрольных органов по переселенческим домам подтверждают, что приобретенное городом новое жилье для жителей бараков соответствует нормам. При этом в ходе эксплуатации домов были выявлены строительные недочеты, которые устранимы и выполняются застройщиком в рамках гарантийных обязательств совместно с управляющими компаниями по мере поступления обращений. Ни одно из них без внимания не остается. Однако специалисты отмечают, что в большинстве случаев собственники и наниматели жилья нарушают требования по эксплуатации помещений: не включают конвекторы (отопительные приборы, работающие на электричестве) для обеспечения тепла в квартирах, не пользуются вентиляцией. Там, где соблюдаются правила эксплуатации помещений с электроотоплением, вопросов, связанных с теплом и плесенью, нет. Но есть экономия по оплате жилищно-коммунальных услуг. В целом по году квартплата заметно ниже, чем в домах с централизованным отоплением.

В администрации Белогорска отмечают, что вопрос переселения граждан из бараков многогранен. Из более чем 400 семей, переехавших из разных районов города в микрорайон «Амурсельмаш» и центр города, есть группа переселенцев, которые намеренно не эксплуатируют жилье правильно, но пишут в различные инстанции жалобы.

«Для того чтобы прекратить все политические спекуляции, которыми пользуется ЛДПР, как местная, так и областная, предлагаю создать открытую комиссию и приглашаю в нее всех, кто желает разобраться в ситуации с этими домами, – сообщил Станислав Мелюков. – Место работы комиссии – город Белогорск. Возглавить работу может кто угодно. Мы предоставим комиссии все данные, в том числе по оплате электроэнергии по каждой квартире, по долгам. Надо поставить точку в этой дискуссии и выяснить, что в действительности является причиной жалоб – нежелание платить за электроэнергию, неумение содержать жилье или строительные недостатки. Если строительные недостатки – то будем совместно с управляющими компаниями и застройщиком их продолжать устранять. Если же причина в нежелании жителей платить – значит, надо организовывать разъяснительную работу. В том числе силами партийных активистов, кому жалуются жители. Вся работа комиссии будет открыта в средствах массовой информации».

В администрации Белогорска добавили, что состав открытой по составу участников комиссии включит все политические партии, Общероссийский народный фронт, Общественную палату, Роспотребнадзор, Амуржилинспекцию, министерство ЖКХ Амурской области, управляющие компании, ООО «САР-Холдинг» (застройщик), ПАО «ДЭК», Горэнерго, а также старших домов с электроотоплением и старших домов с централизованным отоплением. Соответствующие приглашения в эти структуры отправлены. Количество участников комиссии не ограничено.

Желающие принять участие в работе смогут заявить о себе до 15 января 2018 года. На официальном сайте Белогорска уже создан спецраздел с заявкой на включение в состав комиссии. Для этого необходимо указать свои персональные данные и контактный телефон.

Планируется, что первое организационное заседание комиссии состоится 19 января, а срок окончания работы – 1 марта 2018 года.

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#Белогорск #ЖКХ #партии #строительство

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Комментарии
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  • Алекс Ветер

    Алекс Ветер
    6 часов назад

    Я смотрю Милюкова зацепило. Вот еще если экспертиза будет не белогорская, а нормальная, вот тогда можно подумать. Кстати если подтвердится что дома г...но, можно подать на авторов статьи жильцам дома за порочащую информацию о том что они ни фига не умеют оборудованием пользоваться. Да и я очень сомневаюсь что собственникам вообще кто то объяснял как оборудование работает, а на качество домов жалуются не первый раз и не только в этих домах. Так что гражданин Мелюков не надо говорить то, чего нет пока.

    "Однако специалисты отмечают, что в большинстве случаев собственники и наниматели жилья нарушают требования по эксплуатации помещений: не включают конвекторы" - что за специалисты? Где утверждают? Чем подтверждено? кто именно нарушает? 1 квартира из всех? где доказательства слов?

  • Гуру

    Гуру
    6 часов назад

    Как оказалось не только Милюкова зацепило))

    Переселенцы в большинстве своем жили в бараках - отсюда и незнание. Заткнули вентиляцию (дует оттуда почему-то) - появилась сырость. Отключили/снизили мощность конвектора (чего переплачивать за электроэнергию, мы привыкли платить по 1000) - в квартире похолодало. Замерзла одна квартира - мерзнет и соседская платить за отопление (что такое платить за отопление? у нас дрова).

    Не все такие эксплуататоры, но они есть.

    И да, экспертизу дома пройдут

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    4 часа назад

    Алекс Ветер

    Я смотрю Милюкова зацепило. Вот еще если экспертиза будет не белогорская,



    Так и приглашают в работу комиссии всех. Иногородних! Вы новость то хоть целиком читали?



    Участвуйте! Или только на форуме попиндеть? ))))



  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    да кто ж поедет в вашу глушь под Новый год?пусть специалисты едут со следственным комитетом

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    Алекс Ветер

    Я смотрю Милюкова зацепило. Вот еще если экспертиза будет не белогорская, а нормальная, вот тогда можно подумать. Кстати если подтвердится что дома г...но, можно подать на авторов статьи жильцам дома за порочащую информацию о том что они ни фига не умеют оборудованием пользоваться. Да и я очень сомневаюсь что собственникам вообще кто то объяснял как оборудование работает, а на качество домов жалуются не первый раз и не только в этих домах. Так что гражданин Мелюков не надо говорить то, чего нет пока. "Однако специалисты отмечают, что в большинстве случаев собственники и наниматели жилья нарушают требования по эксплуатации помещений: не включают конвекторы" - что за специалисты? Где утверждают? Чем подтверждено? кто именно нарушает? 1 квартира из всех? где доказательства слов?



    Верный комментарий.



    » Братеев , сегодня, 18:28

    да кто ж поедет в вашу глушь под Новый год?пусть специалисты едут со следственным комитетом



    Из Москвы?))) Оно им надо?

  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    спасибо ЛДПР за то что поднимают такие нужные вопросы для народа

  • Myxira

    Myxira
    4 часа назад

    Братеев

    да кто ж поедет в вашу глушь под Новый год?пусть специалисты едут со следственным комитетом



    А после Нового года поедете? Там вроде как не ранее 19 января комиссия работать начнет, а до того - подавайте заявку.

  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    а что местные жители сами не могут сделать оценку?

  • Myxira

    Myxira
    4 часа назад

    Братеев

    а что местные жители сами не могут сделать оценку?



    так нет местным доверия

  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    народу местному?

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Myxira

    Братеев

    а что местные жители сами не могут сделать оценку?



    так нет местным доверия



    Местному населению к мэру? Или к белогорской "независимой" комиссии мэра? Или мэра к местному населению, кроме администрации и зависимых от них организаций?

  • ИТЛ

    ИТЛ
    3 часа назад

    Если милюковцы такие умные и умеют пользоваться прибамбасами в сараях переселить их туда пусть радуются новому жилью.

  • никита пауль

    никита пауль
    3 часа назад

    из статьи я понял, что их пересели в квартиры прокачанные под "умный дом" , а люди просто пока не могут пользоваться всеми ноу хау, поэтому все проблемы

  • anschutka

    anschutka
    2 часа назад

    Пишут, что электроотопление дешевле централизованного, чет слабо верится... Кто отапливается электричеством, экономия есть или нет?

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    никита ты видео посмотри с этого дома

  • OT

    OT
    2 часа назад

    И дураку понятно, что люди по разному выстраивают свою личную семейную экономику и конечно стремятся экономить финансы в чем-то (в обогреве, в дополнительном утеплении, в рационализаторских удобствах и т.д.) . А их просто как свиней в клетках под единую раздачу и норму. Тьфу! Настоящее рабство, где реально человек просто животина.

    А по поводу давайте вместе соберемся с критикующими и выявим в причинвах чего? Семейного уклада? А по какому праву?

    Люди имеют право не пускать этих охламонов в дом.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Братеев

    народу местному?



    про народ не слышала, а вот ЛДПР дюже не доверяет местным: так в плюс к специалистам зовут всех недоверчивых принять участие в работе.

  • OT

    OT
    1 час назад

    Myxira

    Братеев

    народу местному?



    про народ не слышала, а вот ЛДПР дюже не доверяет местным: так в плюс к специалистам зовут всех недоверчивых принять участие в работе.



    ЛДПР - это ЛДПР, а все остальные - это административный аппарат едро.

    Вот с чего ЛДПР не станет противостоять противнику своей идеологии?

    Другое дело, если у противника есть возможность ЛДПР подмять под себя лишением возможности влиять на электорат.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    OT

    Myxira

    Братеев

    народу местному?



    про народ не слышала, а вот ЛДПР дюже не доверяет местным: так в плюс к специалистам зовут всех недоверчивых принять участие в работе.



    ЛДПР - это ЛДПР, а все остальные - это административный аппарат едро.

    Вот с чего ЛДПР не станет противостоять противнику своей идеологии?

    Другое дело, если у противника есть возможность ЛДПР подмять под себя лишением возможности влиять на электорат.



    Алексей, а если отбросить на время идеологию в сторону? Ведь в данном случае ситуация довольно проста: поступили жалобы на качество жилья. Предложено собрать комиссию, состоящую из специалистов, администрации и всех желающих проконтролировать процесс.

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    раньше надо было думать а не ждать жалобы жильцов-отцы города некудышние

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    спасибо Трушу поднимает такие серьёзные проблемы-единственный народный депутат который на связи с народом

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