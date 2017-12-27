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В Приамурье слегка потеплеет: прогноз погоды на 28 декабря

В Приамурье слегка потеплеет: прогноз погоды на 28 декабря
Фото: www.newsvl.ru

В Амурской области 28 декабря будет преимущественно ясно, без осадков. Температура ночью составит 20…25 градусов мороза, по северо-западу и местами по области термометры покажут 30…35 градусов ниже нуля. Днем столбики термометров остановятся на отметках минус 12…17, местами по северу будет около минус 25.

Ветер будет дуть с севера, северо-запада со скоростью 2-7 метров в секунду, днём местами усиливаясь до 11 метров в секунду.

В Благовещенске в этот день ожидается небольшая облачность, без осадков. Северо-западный ветер наберет скорость 3-8 метров в секунду, днём усиливаясь до 11 метров в секунду. Температура ночью составит 20…22 градуса мороза, днем – минус 11…13, сообщает Амурский гидромецтентр.

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#погода

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