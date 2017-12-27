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сегодня, 13:50 28

В Белогорске нерадивых переселенцев из аварийного жилья планируют возвращать в бараки

В Белогорске нерадивых переселенцев из аварийного жилья планируют возвращать в бараки
Фото: www.семейный-правовед.рф

Переселенцев из аварийного жилья в Белогорске будут привлекать к ответственности, вплоть до выселения, если они будут безответственно относиться к новому жилью и общедомовому имуществу. Городское управление ЖКХ планирует обращаться в суд.

«В соответствии с Жилищным кодексом наниматель, а также проживающие совместно с ним члены его семьи, могут быть выселены из жилого помещения по требованию в судебном порядке, если они используют жилое помещение не по назначению, систематически нарушают права и законные интересы соседей или бесхозяйственно обращаются с жилым помещением, допуская его разрушение, – уточнила юрист управления Наталья Фахрутдинова. – Намеренное отключение электроотопления, сознательное неиспользование вентиляции в быстровозводимом жилье является основанием для обращения в суд».

Сначала управление ЖКХ предупредит нанимателя и членов его семьи о необходимости устранить нарушения, даст разумный срок для их устранения, пояснила юрист. Если после предупреждения виновные граждане нарушения не устранят, то они могут быть выселены в судебном порядке, даже без предоставления другого жилого помещения.

На территории Белогорска с 2013 по 2015 годы построено 16 домов с электроотоплением: девять – в микрорайоне «Амурсельмаш», семь – в центральной части Белогорска по улице Ленина. Благоустроенные квартиры в них приобретены муниципалитетом для 410 семей, проживавших ранее в аварийных бараках микрорайона «Сосновка» и «Гора». Специалисты отмечают, что многие переселенцы сознательно игнорируют правильную технологию эксплуатации жилья с электрооборудованием и тем самым нарушают права и законные интересы соседей, бесхозяйственно обращаются с жилым помещением, допускают его разрушение, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

Просмотров всего: 2750

#Белогорск #ЖКХ #происшествия

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Комментарии
Показать все (28) Обсудить на форуме
  • Буцефал

    Буцефал
    9 часов назад

    Давно пора,хотя-бы одних показательно выселить, чтоб другим не повадно было свинячить.Разруха она не в клозетах, она в головах!

  • Дубовицкая

    Дубовицкая
    9 часов назад

    Бичи--они и есть бичи, им хоть в бараке жить, хоть в новом жилье --- без разницы, образ жизни будут вести такой же.

  • БаРмалей

    БаРмалей
    8 часов назад

    Так их осталось потравить как тараканов.Народ выброшенный на улицу в 90-х потерян навсегда.Так-государство это что???

  • Прогресс

    Прогресс
    8 часов назад

    В Благовещенске таких выселяют? Куда на них жаловаться?

  • ММС

    ММС
    7 часов назад

    Привычки, менталитет и поведение новым жильем не перекроить.

  • vertex

    vertex
    7 часов назад

    Прогресс

    В Благовещенске таких выселяют? Куда на них жаловаться?



    А где в Благовещенске многоэтажки на электрическом отоплении и подогревом для горячего водоснабжения?

    По Белогорску: Отопить дом электроэнергией, подогреть воду для горячего водоснабжения дешевле, чем при централизованном отоплении? Это, что там за тарифы такие.

    Плюс завязанная на электричестве вся бытовая техника. На карман учеников рыжего люди горбатятся?

    Или там оплата за электроэнергию, не такая, как для остальных жителей области?

    Амурская область - энергетическая, ГЭСсная и ТЭЦная , только не для амурчан. Хозяева в Москве с широко раскрытым карманов и барыжными тарифами и ценами для местного простого населения. Кто вообще додумался на быстровозводимых электроскворечниках бабло намывать?

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    6 часов назад

    В этих домах по году коммунальные услуги выходят дешевле. Не стоните почем зря!

    Не верите? Входите в комиссию http://www.amur.info/news/2017/12/27/133326 , считайте, хоть какая то польза от вас будет )))

  • Алекс Ветер

    Алекс Ветер
    6 часов назад

    Заголовок безграмотный, людей в аварийное жильё ну никак не переселят, какой неуч писал? хоть бы юристов спросили.

    А остальным комментирующим - Вы с чего верите адм-ии? Там своего мнения нет и не было. Наталья вроде грамотный юрист, а такое говорит. Выселить то можно в теории, а на практике Наталья? А на практике хре кто выселит их, ибо все нарушения еще нужно доказать. Плюс это касается только муниципального жилья, собственников вообще не получится выселить по практике.

    Да и веры белогорским чиновникам и экспертам нет. Так что я допускаю что там были косяки со стороны жильцов, но то что и жильё г...но это 100%.

  • троль здесь

    троль здесь
    6 часов назад

    Алекс Ветер

    Заголовок безграмотный, людей в аварийное жильё ну никак не переселят, какой неуч писал? хоть бы юристов спросили. А остальным комментирующим - Вы с чего верите адм-ии? Там своего мнения нет и не было. Наталья вроде грамотный юрист, а такое говорит. Выселить то можно в теории, а на практике Наталья? А на практике хре кто выселит их, ибо все нарушения еще нужно доказать. Плюс это касается только муниципального жилья, собственников вообще не получится выселить по практике. Да и веры белогорским чиновникам и экспертам нет. Так что я допускаю что там были косяки со стороны жильцов, но то что и жильё г...но это 100%.



    сейчас тоже из белогорска разозлится как это веры им нет, все жители белогорска верят мелюкову

  • vertex

    vertex
    6 часов назад

    Вы на свои посиделки приглашайте разные партии, онфы и прочих, которые за счет госбюджета, как и вы "служите на благо простого населения", я за счет госбюджета не харчуюсь и денежное довольствие мне не капает на карман, вне зависимости от результата работы.

    Мне работать нужно, чтобы как - то выжить. Сегодня вот выходной))) Вот я и решил узнать, у Вас там уголь и мазут золотой что ли? Или электроэнергия дешовая?

    Или опять реальные комментарии о реальной жизни от простых белогорцев на форуме ждать? Хотелось бы объективной оценки от разных партий и онф по данному вопросу, заранее благодарен.

  • vertex

    vertex
    6 часов назад

    Алекс Ветер

    Заголовок безграмотный, людей в аварийное жильё ну никак не переселят, какой неуч писал? хоть бы юристов спросили. А остальным комментирующим - Вы с чего верите адм-ии? Там своего мнения нет и не было. Наталья вроде грамотный юрист, а такое говорит. Выселить то можно в теории, а на практике Наталья? А на практике хре кто выселит их, ибо все нарушения еще нужно доказать. Плюс это касается только муниципального жилья, собственников вообще не получится выселить по практике. Да и веры белогорским чиновникам и экспертам нет. Так что я допускаю что там были косяки со стороны жильцов, но то что и жильё г...но это 100%.



    Ну вот, дождался, объективный комментарий)))

  • Храмовник

    Храмовник
    5 часов назад

    Кому приятны будут такие соседи? У кого дети маленькие в семьях есть, не только выселят, ещё и по морде надают

  • Тоха028

    Тоха028
    5 часов назад

    Алекс ВетерЗаголовок безграмотный, людей в аварийное жильё ну никак не переселят, какой неуч писал? хоть бы юристов спросили.

    А остальным комментирующим - Вы с чего верите адм-ии? Там своего мнения нет и не было. Наталья вроде грамотный юрист, а такое говорит. Выселить то можно в теории, а на практике Наталья? А на практике хре кто выселит их, ибо все нарушения еще нужно доказать. Плюс это касается только муниципального жилья, собственников вообще не получится выселить по практике.

    Да и веры белогорским чиновникам и экспертам нет. Так что я допускаю что там были косяки со стороны жильцов, но то что и жильё г...но это 100%.


    Жилье станет г..ом, когда его превратят в г.но. В свободном слышал вообще спилили радиаторы, и поменяли на пару бутылок. Ещё года 1,5 назад. Таких реально выселять и заселять нормальные семьи.

  • Братеев

    Братеев
    5 часов назад

    На видео показывали нормальных людей-ясно что для Мелюкова весь народ быдло

  • тандем

    тандем
    5 часов назад

    » vertex ￼, сегодня, 16:10 (Отредактировал vertex сегодня, 16:13)

    Прогресс

    В Благовещенске таких выселяют? Куда на них жаловаться?

    А где в Благовещенске многоэтажки на электрическом отоплении и подогревом для горячего водоснабжения?

    По Белогорску: Отопить дом электроэнергией, подогреть воду для горячего водоснабжения дешевле, чем при централизованном отоплении? Это, что там за тарифы такие.

    Плюс завязанная на электричестве вся бытовая техника. На карман учеников рыжего люди горбатятся?

    Или там оплата за электроэнергию, не такая, как для остальных жителей области?

    Амурская область - энергетическая, ГЭСсная и ТЭЦная ￼, только не для амурчан. Хозяева в Москве с широко раскрытым карманов и барыжными тарифами и ценами для местного простого населения. Кто вообще додумался на быстровозводимых электроскворечниках бабло намывать?

    --

    Самое то, комент. Как можно предположить что электроотопление может быть дешевле водяного? Бред сивого мерина/кобылы в зависимости от пола. Зачем в каждой деревне кочегарки? А быстроразваливаемые и крупнощельные дома это времянки для вахтовиков временно пребывающих на этой земле. Ни у одного автора этого проекта или уважающего себя строителя подобного жилья или даже офиса НЕТ. А вот расследовать кто принимал и подписывал акты скрытых работ ещё не поздно, деньги федеральные, подписуны местные.

  • Клава

    Клава
    5 часов назад

    Алекс Ветер

    Заголовок безграмотный, людей в аварийное жильё ну никак не переселят, какой неуч писал?



    а с чего вы взяли, что бараки могут быть только аварийными?...Не факт. Бараки у нас даже по программе капремонта ремонтируют...и ничего...

  • vertex

    vertex
    5 часов назад



    Ни у одного автора этого проекта или уважающего себя строителя подобного жилья или даже офиса НЕТ. А вот расследовать кто принимал и подписывал акты скрытых работ ещё не поздно, деньги федеральные, подписуны местные.



    Вот я и спросил, там мазут и уголь золотой и дороже электроэнергии? Или кто - то бабло осваивал на этих электроскворечниках?

  • Клава

    Клава
    5 часов назад

    vertex



    Ни у одного автора этого проекта или уважающего себя строителя подобного жилья или даже офиса НЕТ. А вот расследовать кто принимал и подписывал акты скрытых работ ещё не поздно, деньги федеральные, подписуны местные.



    Вот я и спросил, там мазут и уголь золотой и дороже электроэнергии? Или кто - то бабло осваивал на этих электроскворечниках?



    хммм...насколько знаю, Белогорск - самый мазутозависимый город Амурской области...потому и квартплаты не из низких....Или нет?

  • vertex

    vertex
    5 часов назад

    Клава

    vertex



    Ни у одного автора этого проекта или уважающего себя строителя подобного жилья или даже офиса НЕТ. А вот расследовать кто принимал и подписывал акты скрытых работ ещё не поздно, деньги федеральные, подписуны местные.



    Вот я и спросил, там мазут и уголь золотой и дороже электроэнергии? Или кто - то бабло осваивал на этих электроскворечниках?



    хммм...насколько знаю, Белогорск - самый мазутозависимый город Амурской области...потому и квартплаты не из низких....Или нет?



    Электричество дешевое значит)))?

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    5 часов назад

    vertex

    Электричество дешевое значит)))?



    Вертекс, наплюйте на свою работу, принесите людям счастье - поучаствуйте в работе комиссии. Все лучше, чем нюни на форуме распускать )))



  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    вы всех зазываете на комиссию?подозрительно

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    4 часа назад

    Всех, братеев, всех. И вы приходите...

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    тоже из Белогорска

    vertex

    Электричество дешевое значит)))?



    Вертекс, наплюйте на свою работу, принесите людям счастье - поучаствуйте в работе комиссии. Все лучше, чем нюни на форуме распускать )))



    Нюни и ахинею, я пока только от ведроботов здесь слышу на форуме. А вот реальные комментарии от Алекс Ветер и тандема, более чем объективны.

  • Клава

    Клава
    4 часа назад

    vertex

    Клава

    vertex



    Ни у одного автора этого проекта или уважающего себя строителя подобного жилья или даже офиса НЕТ. А вот расследовать кто принимал и подписывал акты скрытых работ ещё не поздно, деньги федеральные, подписуны местные.



    Вот я и спросил, там мазут и уголь золотой и дороже электроэнергии? Или кто - то бабло осваивал на этих электроскворечниках?



    хммм...насколько знаю, Белогорск - самый мазутозависимый город Амурской области...потому и квартплаты не из низких....Или нет?



    Электричество дешевое значит)))?



    я и не говорю, что оно дешевое...но какое есть. Тарифы не в Белогорске утверждаются. Но то, что централизованное - дороже, наверняка так и сеть. В Мурманске знакомые давно на электрообгрев перешли...только с боем))) не хотели их с централизованного отопления отпускать...

  • троль здесь

    троль здесь
    4 часа назад

    Клава

    Алекс Ветер

    Заголовок безграмотный, людей в аварийное жильё ну никак не переселят, какой неуч писал?



    а с чего вы взяли, что бараки могут быть только аварийными?...Не факт. Бараки у нас даже по программе капремонта ремонтируют...и ничего...



    и это плохо, 21 век на дворе

    бараки это прошлый век, людям там не помыться, не постирать нормально, условия жизни не нормальные

    для белогорска может быть это нормально

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    Клава

    vertex

    Клава

    vertex



    Ни у одного автора этого проекта или уважающего себя строителя подобного жилья или даже офиса НЕТ. А вот расследовать кто принимал и подписывал акты скрытых работ ещё не поздно, деньги федеральные, подписуны местные.



    Вот я и спросил, там мазут и уголь золотой и дороже электроэнергии? Или кто - то бабло осваивал на этих электроскворечниках?



    хммм...насколько знаю, Белогорск - самый мазутозависимый город Амурской области...потому и квартплаты не из низких....Или нет?



    Электричество дешевое значит)))?



    я и не говорю, что оно дешевое...но какое есть. Тарифы не в Белогорске утверждаются. Но то, что централизованное - дороже, наверняка так и сеть. В Мурманске знакомые давно на электрообгрев перешли...только с боем))) не хотели их с централизованного отопления отпускать...



    В Мурманске такие же скворечники? И тарифы на электроэнергию, как в Белогорске?

  • никита пауль

    никита пауль
    2 часа назад

    да Вы что, у них же ГЭС не стоят, значит эл-во дешевле в разы

  • полазник

    полазник
    1 час назад

    ...электричество действительно может быть дешевле для отопления чем отопление от котельных.. если конечно дома построены как положено в соответствии с климатическими условиями,а не это посмешище из пенопласта.

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