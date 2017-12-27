В Белогорске нерадивых переселенцев из аварийного жилья планируют возвращать в бараки

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Переселенцев из аварийного жилья в Белогорске будут привлекать к ответственности, вплоть до выселения, если они будут безответственно относиться к новому жилью и общедомовому имуществу. Городское управление ЖКХ планирует обращаться в суд.

«В соответствии с Жилищным кодексом наниматель, а также проживающие совместно с ним члены его семьи, могут быть выселены из жилого помещения по требованию в судебном порядке, если они используют жилое помещение не по назначению, систематически нарушают права и законные интересы соседей или бесхозяйственно обращаются с жилым помещением, допуская его разрушение, – уточнила юрист управления Наталья Фахрутдинова. – Намеренное отключение электроотопления, сознательное неиспользование вентиляции в быстровозводимом жилье является основанием для обращения в суд».

Сначала управление ЖКХ предупредит нанимателя и членов его семьи о необходимости устранить нарушения, даст разумный срок для их устранения, пояснила юрист. Если после предупреждения виновные граждане нарушения не устранят, то они могут быть выселены в судебном порядке, даже без предоставления другого жилого помещения.

На территории Белогорска с 2013 по 2015 годы построено 16 домов с электроотоплением: девять – в микрорайоне «Амурсельмаш», семь – в центральной части Белогорска по улице Ленина. Благоустроенные квартиры в них приобретены муниципалитетом для 410 семей, проживавших ранее в аварийных бараках микрорайона «Сосновка» и «Гора». Специалисты отмечают, что многие переселенцы сознательно игнорируют правильную технологию эксплуатации жилья с электрооборудованием и тем самым нарушают права и законные интересы соседей, бесхозяйственно обращаются с жилым помещением, допускают его разрушение, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.