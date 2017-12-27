В Райчихинске пропал подросток

Фото: marshrutca.ru

Иван Волков – 2000 года рождения. На вид пропавшему 16 лет, рост парня 156 сантиметров, он худощавого телосложения, глаза серо-зеленые, волосы прямые, рыжие.

Ушедший из дома райчихинец был одет в черную вязаную шапку, темный пуховик с вертикальными белыми полосками, брюки темного цвета и черные ботинки.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» подтвердили, что подросток разыскивается. В ведомстве пояснили, что он уже неоднократно уходил из дома, его находили и возвращали.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ивана Волкова, просят обращаться в МО МВД РФ «Райчихинское» по телефонам: 2-23-97, 2-33-86 или 02.