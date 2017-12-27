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27декабря
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сегодня, 13:32 3

В Райчихинске пропал подросток

В Райчихинске пропал подросток
Фото: marshrutca.ru

Полиция разыскивает Ивана Волкова – несовершеннолетнего жителя Райчихинска. Подросток пропал в этом месяце, уйдя из дома, пишет портал «Маршрутка».

Иван Волков – 2000 года рождения. На вид пропавшему 16 лет, рост парня 156 сантиметров, он худощавого телосложения, глаза серо-зеленые, волосы прямые, рыжие.

Ушедший из дома райчихинец был одет в черную вязаную шапку, темный пуховик с вертикальными белыми полосками, брюки темного цвета и черные ботинки.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» подтвердили, что подросток разыскивается. В ведомстве пояснили, что он уже неоднократно уходил из дома, его находили и возвращали.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ивана Волкова, просят обращаться в МО МВД РФ «Райчихинское» по телефонам: 2-23-97, 2-33-86 или 02.

Просмотров всего: 1429

#происшествия #Райчихинск

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Комментарии
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  • Rak900

    Rak900
    9 часов назад

    выглядит на 25

  • Nexus

    Nexus
    6 часов назад

    Rak900выглядит на 25
    Райчихинск - город суровых подростков))

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    6 часов назад

    Не,ну правда,на фото мужик лет до 40, но ни как не подросток 17и. Другую б выбрали

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