Новогодняя ночь в Приамурье будет теплой

Под конец 2017 года в Амурской области потеплеет. В канун Нового года ожидается снег и средние температуры. Такой прогноз делают в Амурском гидрометцентре.

«Последние дни 2017 года не будут такими холодными, как это могло быть исходя из многолетнего температурного режима конца декабря. Активный циклон с акватории Охотского моря изменил распределение температуры и в континентальных районах вплоть до верховьев Амура. Погода начала недели была ветреной, но за счёт этого на территории Амурской области ослабли сильные морозы», – рассказала заместитель директора Амурского гидрометцентра Елена Печкина.

В ближайшие дни, 27-30 декабря, в Амурской области осадки не ожидаются, ветер будет умеренным, а температурный фон – повышенным: на юге области и в Благовещенске ночные температуры будут понижаться до минус 20-25 градусов, днём ожидается 10-15 градусов ниже нуля. В среднем это на 4-6 градусов выше климатической нормы, отмечают синоптики.

«Исходя из того синоптического материала, который имеется на данный момент, в последний день года велика вероятность снега. Облачность и осадки не позволят усилиться морозу, и новогодняя ночь ожидается довольно мягкой», – объяснили в гидрометцентре.

В ночь с 31 декабря на 1 января в областном центре будет не ниже минус 18-20 градусов, а днём 1 января – около 10 градусов мороза. Осадки в первый день нового года не ожидаются.