Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:51 2

Новогодняя ночь в Приамурье будет теплой

Новогодняя ночь в Приамурье будет теплой

Под конец 2017 года в Амурской области потеплеет. В канун Нового года ожидается снег и средние температуры. Такой прогноз делают в Амурском гидрометцентре.

«Последние дни 2017 года не будут такими холодными, как это могло быть исходя из многолетнего температурного режима конца декабря. Активный циклон с акватории Охотского моря изменил распределение температуры и в континентальных районах вплоть до верховьев Амура. Погода начала недели была ветреной, но за счёт этого на территории Амурской области ослабли сильные морозы», – рассказала заместитель директора Амурского гидрометцентра Елена Печкина.

В ближайшие дни, 27-30 декабря, в Амурской области осадки не ожидаются, ветер будет умеренным, а температурный фон – повышенным: на юге области и в Благовещенске ночные температуры будут понижаться до минус 20-25 градусов, днём ожидается 10-15 градусов ниже нуля. В среднем это на 4-6 градусов выше климатической нормы, отмечают синоптики.

«Исходя из того синоптического материала, который имеется на данный момент, в последний день года велика вероятность снега. Облачность и осадки не позволят усилиться морозу, и новогодняя ночь ожидается довольно мягкой», – объяснили в гидрометцентре.

В ночь с 31 декабря на 1 января в областном центре будет не ниже минус 18-20 градусов, а днём 1 января – около 10 градусов мороза. Осадки в первый день нового года не ожидаются.

Просмотров всего: 1310

#Новый год #погода

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • sinoptik

    sinoptik
    9 часов назад

    «Исходя из того синоптического материала, который имеется на данный момент, в последний день года велика вероятность снега. Облачность и осадки не позволят усилиться морозу, и новогодняя ночь ожидается довольно мягкой», – объяснили в гидрометцентре."

    то есть исходя из вышесказанного, снежным ожидается ДЕНЬ в канун Нового года. А вот новогодняя ночь под вопросом))), так что не спешите с заголовками.

  • Victrix

    Victrix
    7 часов назад

    sinoptik

    новогодняя ночь под вопросом)))



    Надо начинать отмечать...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 5

Амур.инфо объявляет новогодний конкурс
Общество

В Приамурье слегка потеплеет: прогноз погоды на 28 декабря
Общество

Сильный ветер: прогноз погоды в Амурской области на 27 декабря
Общество

В ночные часы до 38 градусов мороза: прогноз погоды в Приамурье на 27 декабря