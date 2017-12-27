Амурским рыбакам разрешили выловить 20 тонн щуки

Фото: iamcook.ru

Для любителей рыбной ловли Амурской области утвердили квоты добычи в реках Амур, Зея и в Бурейском водохранилище на 2018 год. В целом они остались на уровне прошлого года. Единственным официальным пользователем водными биологическими ресурсами стало ФГБУ «Главрыбвод».

Больше всего рыбакам разрешили выловить щуки – 20,8 тонны и язя – 15,85 тонны. При этом основная часть добычи этих видов придется на Бурейское водохранилище. Квоты на карася составили 10,6 тонны на год. Из них 6,6 тонны разрешено выловить в бассейне Амура, остальные 4 тонны – в Зее. Все разрешенные 10,5 тонны желтопера рыбаки поймают в Амуре. Также квоты подразумевают вылов сома, налима, коня, ленка, хариуса и косатки, сообщает пресс-служба управления по охране животного мира Амурской области.

«В 2017 году в Приамурье сложилась неблагоприятная ситуация для рыбаков. Из-за проволочек с материалами Росрыболовство вовремя не выделило квоты для Амурской области, и любители спортивного и любительского рыболовства дождались их только к августу, уже после вмешательства губернатора. В наступающем году рыбалка пройдет без срывов», – отметил начальник отдела охраны управления по охране животного мира Амурской области Сергей Глущенко.