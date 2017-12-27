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сегодня, 12:20 1

Амурским рыбакам разрешили выловить 20 тонн щуки

Амурским рыбакам разрешили выловить 20 тонн щуки
Фото: iamcook.ru

Для любителей рыбной ловли Амурской области утвердили квоты добычи в реках Амур, Зея и в Бурейском водохранилище на 2018 год. В целом они остались на уровне прошлого года. Единственным официальным пользователем водными биологическими ресурсами стало ФГБУ «Главрыбвод».

Больше всего рыбакам разрешили выловить щуки – 20,8 тонны и язя – 15,85 тонны. При этом основная часть добычи этих видов придется на Бурейское водохранилище. Квоты на карася составили 10,6 тонны на год. Из них 6,6 тонны разрешено выловить в бассейне Амура, остальные 4 тонны – в Зее. Все разрешенные 10,5 тонны желтопера рыбаки поймают в Амуре. Также квоты подразумевают вылов сома, налима, коня, ленка, хариуса и косатки, сообщает пресс-служба управления по охране животного мира Амурской области.

«В 2017 году в Приамурье сложилась неблагоприятная ситуация для рыбаков. Из-за проволочек с материалами Росрыболовство вовремя не выделило квоты для Амурской области, и любители спортивного и любительского рыболовства дождались их только к августу, уже после вмешательства губернатора. В наступающем году рыбалка пройдет без срывов», – отметил начальник отдела охраны управления по охране животного мира Амурской области Сергей Глущенко.

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#природа

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Комментарии
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  • Политикum

    Политикum
    8 часов назад

    Квоты утвердили. А лицензии дадут как всегда в октябре. Все через одно место.

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