Амурчане написали Деду Морозу в Великий Устюг более тысячи писем

Фото: rumb.ru

В амурском филиале «Почты России» завершился прием новогодней почты Деду Морозу. В этом году в Великий Устюг из Благовещенска отправится более одной тысячи писем.

В начале декабря на центральном почтамте Благовещенска был установлен специальный почтовый ящик, в который амурчане опускали новогодние письма, рисунки и красочные открытки для Деда Мороза.

«Такие письма – это всегда ощущение праздника, и к таким посланиям мы относимся очень трепетно, – говорит директор амурского филиала "Почты России" Светлана Матвиенко. – На многих красочных конвертах детской рукой старательно выведено "Деду Морозу", а внутри – заветные детские желания. Кто-то просил доброго зимнего волшебника о любимой игрушке, кто-то – о подарке в виде братика или сестренки, а кто-то мечтал о путешествии. Многие просили о здоровье для своих близких и родных».

В ближайшее время все послания будут доставлены в резиденцию Деда Мороза, а отправители, верно указавшие свой обратный адрес, получат от него ответ, сообщает пресс-служба амурского филиала «Почты России».

Как сообщало Амур.инфо, в этом году Деду Морозу в Великий Устюг из Благовещенска пришло письмо длиной 14,5 метра. Авторы послания – ученики 1-го «б» класса школы № 13 областного центра.