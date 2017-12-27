Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:46 72

Благовещенцы обвинили водителей, прогревающих автомобили по ночам, в нарушении ПДД

Благовещенцы обвинили водителей, прогревающих автомобили по ночам, в нарушении ПДД

Жители Благовещенска пожаловались на водителей, которые на ночь паркуют свои машины на тротуарах и газонах возле жилых домов. Делают они это для того, чтобы дотянуть провода котла подогрева до розетки. Некоторые автомобили ставят под окнами чужих квартир.

В зимнее время автолюбители, в чьих машинах установлены котлы подогрева, ночью подключают их к домашним розеткам, протягивая провода в свои квартиры. Некоторым автомобилистам удается делать это, паркуя машину на расстоянии от дома, другие оставляют транспорт непосредственно под окнами квартир. Есть и те, кто паркуется на тротуарах и газонах.

Но, как оказалось, наказать таких водителей не получится. Штраф предусмотрен только за парковку на тротуаре.

«Согласно ПДД, за движение по тротуару предусмотрен штраф две тысячи рублей, за стоянку на тротуаре – одна тысяча рублей. За парковку на газоне административная ответственность не предусмотрена. Также не регламентируется и расстояние от жилого дома, на котором запрещено парковаться. Наказание может быть только за стоянку в жилой зоне с работающим двигателем более пяти минут», – пояснили в Амурской Госавтоинспекции.

Как вы относитесь к ночному прогреву автомобилей под окнами многоэтажек?

Абсолютно нормальное явление, сам так делаю

Категорически против таких парковок, это мешает людям

Понимаю, что это неправильно, но машину прогревать надо

Мне все равно. Если людям так удобно, пусть ставят

Просмотров всего: 5714

#закон #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (72) Обсудить на форуме
  • Rak900

    Rak900
    11 часов назад

    газон зимой...ясно

  • neverstop

    neverstop
    10 часов назад

    У большинства машины, у немногих гараж, ну до чего люди стали. Ну зима у нас холодная, а на работу в сад каждый день нужно. Капец люди

  • Grey_kotun

    Grey_kotun
    10 часов назад

    Зависть обычная.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    10 часов назад

    чему завидовать то? Тому что нет денег на гараж/теплую стоянку/вебасто?

  • ВалерияЯ

    ВалерияЯ
    10 часов назад

    Ооооой, до чего еще докапаются? В чем еще обвинят? Маразм крепчает.

  • Grey_kotun

    Grey_kotun
    10 часов назад

    Есть и такие, кто завидует соседям у которых есть авто, есть ворчливые соседи, которые говорят "купил авто, купи гараж или стоянку"

  • Бодрячок

    Бодрячок
    10 часов назад

    Жалуются те у кого нет и никогда не будет машины. Котел подогрева идеальное спасение в наши морозы. Стоящая под окнами машина это муж алкаш и дебошир или дети бнспризорники, дочери разведенки с детьми. Вот главные проблемы жильцов которые жалуются. А те кто ставят котлы молодцы. Заботятся о своих авто

  • чтоикак

    чтоикак
    10 часов назад

    Ага, причем тут зависть? Когда ставят под окном машину и все выхлопы идут в квартиру, пусть сами травятся, никто не против. Но остальные тоже травятся.

  • Полиграф

    Полиграф
    9 часов назад

    А ещё эти автолюбители ездят туда сюда, может тоже наказать как то

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    9 часов назад

    чтоикакАга, причем тут зависть? Когда ставят под окном машину и все выхлопы идут в квартиру, пусть сами травятся, никто не против. Но остальные тоже травятся.


    Ага. Сначала скулят, что по утрам в зиму машины тарахтят и весь выхлоп им в окна летит, теперь скулят, что люди на "газонах" паркуются, чтоб котёл подключить. Хрен кому угодишь. Но, справедливости ради, стоит отметить, что переноску можно и по-длиннее наростить.

  • Моряк

    Моряк
    9 часов назад

    Grey_kotun

    Есть и такие, кто завидует соседям у которых есть авто, есть ворчливые соседи, которые говорят "купил авто, купи гараж или стоянку"



    Все правильно, купил авто, позаботься и о хранении, а не бросать за каждым углом, я предпочитаю ставить своё авто на стоянке.

  • vertex

    vertex
    9 часов назад

    MbIcли вcлyx

    чтоикак

    Ага, причем тут зависть? Когда ставят под окном машину и все выхлопы идут в квартиру, пусть сами травятся, никто не против. Но остальные тоже травятся.



    Ага. Сначала скулят, что по утрам в зиму машины тарахтят и весь выхлоп им в окна летит, теперь скулят, что люди на "газонах" паркуются, чтоб котёл подключить. Хрен кому угодишь. Но, справедливости ради, стоит отметить, что переноску можно и по-длиннее наростить.


    Срезать начнут))), умники из подвала запитываются)))

  • Lessy

    Lessy
    9 часов назад

    У нашего народа в крови что ли, жаловаться на все подряд? Посмотреть бы на таких стукачей, когда они свое авто приобретут)))

  • Lessy

    Lessy
    9 часов назад

    ПЫ СЫ. У меня его нет. Но объективное мышление слава Богу в наличии))

  • ExEshNICK_2

    ExEshNICK_2
    9 часов назад

    НУ и глупость...

  • fabom

    fabom
    9 часов назад

    Ставил как-то один под окнами моей бабули, получил яйцо на лобовое стекло пару раз. Перестал ставить. Проложил кабель к парковке...

  • borer

    borer
    8 часов назад

    Lessy

    У нашего народа в крови что ли, жаловаться на все подряд? Посмотреть бы на таких стукачей, когда они свое авто приобретут)))



    Я автомобилист с 35-летним стажем и автомобиль свой есть и не один, но я никогда не понимал и не пойму @удаков, которые разогревают свои машины под окнами и паркуются на тротуарах.

  • Алгебра

    Алгебра
    8 часов назад

    А поставить нормальный (без проводов) котёл подогрева не судьба?

  • Frol

    Frol
    8 часов назад

    Смысл ставить под окнами авто, в Благе во дворах место полно, протянул кабель подлиннее, если котел от розетки.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    8 часов назад

    borer
    Lessy

    У нашего народа в крови что ли, жаловаться на все подряд? Посмотреть бы на таких стукачей, когда они свое авто приобретут)))



    Я автомобилист с 35-летним стажем и автомобиль свой есть и не один, но я никогда не понимал и не пойму @удаков, которые разогревают свои машины под окнами и паркуются на тротуарах.


    А вы предлагаете машины на эвакуаторе отвозить подальше от окон и там их разогревать? Не пойму вашу логику.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    8 часов назад

    FrolСмысл ставить под окнами авто, в Благе во дворах место полно, протянул кабель подлиннее, если котел от розетки.


    Ну, к примеру, в моем дворе парковка расположенна в аккурат под окнами дома - дом и парковку разделяет узкая пешеходная дорожка.

  • Агамемнон

    Агамемнон
    8 часов назад

    Не у всех есть 30-50 тыс на такой подогрев

  • Рыба

    Рыба
    8 часов назад

    думаю ругаются те под чьи окна ставят. мне бы тоже не хотелось машину чужую лицесреть

  • Терапевт

    Терапевт
    8 часов назад

    fabom

    Ставил как-то один под окнами моей бабули, получил яйцо на лобовое стекло пару раз. Перестал ставить. Проложил кабель к парковке...



    Ты или бабуля яйца кидали?

  • Васян&Пупкин

    Васян&Пупкин
    7 часов назад

    это даже не зависть, как некоторые говорят, просто в наше время модно все время чего-то требовать, указывать, общественный резонанс поднимать, хайпить в общем! во первых чем это машает, при таком прогреве машина не заводится и люди просто с утра тащат этот шнур для подогрева авто, мне порой их жаль, потому что мне лично лень это делать, потому я грею машину посредством автозапуска с сигнализации. вот понимаю если бы это возмущало, то другое дело, а так что мешает лежащий на земле провод? или кто-то в этом видит тоже какую-нибудь опасную для жизни радиацию или излучение?

  • borer

    borer
    7 часов назад

    MbIcли вcлyx

    borer

    Lessy

    У нашего народа в крови что ли, жаловаться на все подряд? Посмотреть бы на таких стукачей, когда они свое авто приобретут)))


    Я автомобилист с 35-летним стажем и автомобиль свой есть и не один, но я никогда не понимал и не пойму @удаков, которые разогревают свои машины под окнами и паркуются на тротуарах.


    А вы предлагаете машины на эвакуаторе отвозить подальше от окон и там их разогревать? Не пойму вашу логику.



    Я предлагаю, в таком случае, держать автомобиль в гараже или на охраняемой стоянке. А вот когда коптят под окнами по полчаса да ещё бывает с неисправным глушителем и на тротуаре, то это скотство.

  • Victrix

    Victrix
    7 часов назад

    Терапевт

    fabom

    Ставил как-то один под окнами моей бабули, получил яйцо на лобовое стекло пару раз. Перестал ставить. Проложил кабель к парковке...



    Ты или бабуля яйца кидали?



    Бабуля с яйцами?

  • Victrix

    Victrix
    7 часов назад

    Парковку во дворах надо сделать платной (рублей 300) и ввести контроль. Парковку на ночь тарифицировать на порядок выше, чем днем (3 т).

  • Читатель инфо

    Читатель инфо
    7 часов назад

    borer

    MbIcли вcлyx

    borer

    Lessy

    У нашего народа в крови что ли, жаловаться на все подряд? Посмотреть бы на таких стукачей, когда они свое авто приобретут)))


    Я автомобилист с 35-летним стажем и автомобиль свой есть и не один, но я никогда не понимал и не пойму @удаков, которые разогревают свои машины под окнами и паркуются на тротуарах.


    А вы предлагаете машины на эвакуаторе отвозить подальше от окон и там их разогревать? Не пойму вашу логику.



    Я предлагаю, в таком случае, держать автомобиль в гараже или на охраняемой стоянке. А вот когда коптят под окнами по полчаса да ещё бывает с неисправным глушителем и на тротуаре, то это скотство.



    ++++++++++++++++

  • Читатель инфо

    Читатель инфо
    7 часов назад

    Grey_kotun

    Зависть обычная.



    Не пишите чушь или вы думаете что один с машиной. Вам под окно поставить старую вонючую тарахтелку на ночь, не так запоете.

  • Читатель инфо

    Читатель инфо
    7 часов назад

    Gangstarr

    чему завидовать то? Тому что нет денег на гараж/теплую стоянку/вебасто?



    +++++++++++++++++++++++

  • Читатель инфо

    Читатель инфо
    7 часов назад

    MbIcли вcлyx

    borer

    Lessy

    У нашего народа в крови что ли, жаловаться на все подряд? Посмотреть бы на таких стукачей, когда они свое авто приобретут)))


    Я автомобилист с 35-летним стажем и автомобиль свой есть и не один, но я никогда не понимал и не пойму @удаков, которые разогревают свои машины под окнами и паркуются на тротуарах.


    А вы предлагаете машины на эвакуаторе отвозить подальше от окон и там их разогревать? Не пойму вашу логику.



    Он предлагает не разогревать машины под окнами. Грейте их в любом другом месте. Если вариантов нет других, можете увозить их на эвакуаторе.

  • ElektroKoT

    ElektroKoT
    6 часов назад

    Пока есть люди-мудаки, которые могут оторвать от чужой машины ветровики, оптику или ещё какую деталь, снять колеса да или просто повредить чужой автомобиль - случаев немало в новостях описывалось - естественно, что каждый автовладелец будет ставить машину так, чтоб она была видна из окна. Но на тротуарах и газонах (если это действительно газон, а не неогороженный, покрытый пылью клочок земли летом и закатанный снегом участок зимой) я лично никогда бы не оставлял машину. И не понимаю тех, кто так делает. В нашем дворе один заезжий товарищ ставил пару ночей свои Жигули прям на тротуар, объясняя тем, что кабель слишком короткий для котла подогрева. Заставили убрать с тротуара машину, он убрал. Итог: лужи то ли масла, то ли тосола на чистом бетоне тротуара (дом-новостройка - во дворе тоже все новое и благоустроенное). У нас не Европа, за 3-5 минут двигатель (и салон) не прогреется, поэтому лично мне непонятно как это нельзя в жилой зоне оставлять запущенный двигатель более, чем на 5 минут. Или если соответствующего знака нет, штрафа не будет?

  • Tess777

    Tess777
    6 часов назад

    Зимние газоны могут пострадать, да.

  • selena8008@@@

    selena8008@@@
    6 часов назад

    Victrix

    Парковку во дворах надо сделать платной (рублей 300) и ввести контроль. Парковку на ночь тарифицировать на порядок выше, чем днем (3 т).



    Платная парковка во дворах приведёт к платному выгулу собак, к платной аренде скамеек и т.д. А не построить ли таким недовольным свой домик в лесу? Кому то машина мешает, кому то экскременты животных, кому то разговоры...

  • Тундра

    Тундра
    5 часов назад

    Как здорово! Пойдем семьей на площадь и пока будем кататься с горки машинка пусть попаркуется на газончике под елками у здания правительства. А что? Раз нет ответственности и нет знака, что запрещено, значит - разрешено!

  • Тундра

    Тундра
    5 часов назад

    А еще на площади в дендрарии удобные для парковки газоны

  • Victrix

    Victrix
    5 часов назад

    selena8008@@@

    Victrix

    Парковку во дворах надо сделать платной (рублей 300) и ввести контроль. Парковку на ночь тарифицировать на порядок выше, чем днем (3 т).



    Платная парковка во дворах приведёт к платному выгулу собак, к платной аренде скамеек и т.д. А не построить ли таким недовольным свой домик в лесу? Кому то машина мешает, кому то экскременты животных, кому то разговоры...



    Выгул собак тоже сделать платным. Скамейки убрать, как рассадник алкоголиков и всю ночь орущих дебилов. Машины в лес, вас в сад, комсомол на самолет...

  • Max412

    Max412
    5 часов назад

    А что делать с теми, кто топят свои гаражи старыми колесами? В районе авторынка вечером из-за таких "экономистов" дышать нечем.

  • Tess777

    Tess777
    5 часов назад

    Max412

    А что делать с теми, кто топят свои гаражи старыми колесами? В районе авторынка вечером из-за таких "экономистов" дышать нечем.



    Всех расстрелять! Гаражи снести и засеять земли газонный травой!

  • Читатель инфо

    Читатель инфо
    5 часов назад

    selena8008@@@

    Victrix

    Парковку во дворах надо сделать платной (рублей 300) и ввести контроль. Парковку на ночь тарифицировать на порядок выше, чем днем (3 т).



    Платная парковка во дворах приведёт к платному выгулу собак, к платной аренде скамеек и т.д. А не построить ли таким недовольным свой домик в лесу? Кому то машина мешает, кому то экскременты животных, кому то разговоры...



    Хорошая мысль о платном выгуле кабздохов. Никто не выгуливает их с веником и пакетом. Эти твари гадят везде и никто за ними не убирает. Если вы их так любите, убирайте после них дерьмо или выгуливайте их дома. Кстати как насчет лая кабздохов по ночам, это ничем не лучше тарахтелок? Почему ваши привязанности должны мешать другим? Разгребайте сами свое дерьмо от машин, собак и от своих разговоров.

  • tankist btb

    tankist btb
    4 часа назад

    совсем наши граждане пешеходы обнаглели. стоит машина зимой никого не трогант. другое дело когда работает прогрев от сигналки. но газоны топтать нехорошо особенно летом.расстояние должно быть 10 метров от дома до авто в противном случае ЖКХ ответственности не несёт за то что свалится с крыши

  • архивная

    архивная
    4 часа назад

    Полиция должна работать,за что мы им деньги платим,проехали ночью,переписали номера машин,которые вредят экологии и выписали им штрафы немалые,пополнение бюджета,и так каждую ночь,и всё безобразие прекратится.

  • tankist btb

    tankist btb
    4 часа назад

    Васян&Пупкин

    это даже не зависть, как некоторые говорят, просто в наше время модно все время чего-то требовать, указывать, общественный резонанс поднимать, хайпить в общем! во первых чем это машает, при таком прогреве машина не заводится и люди просто с утра тащат этот шнур для подогрева авто, мне порой их жаль, потому что мне лично лень это делать, потому я грею машину посредством автозапуска с сигнализации. вот понимаю если бы это возмущало, то другое дело, а так что мешает лежащий на земле провод? или кто-то в этом видит тоже какую-нибудь опасную для жизни радиацию или излучение?



    это не проблема. проблема попасть в ДЭК на сверку по электричеству

  • tankist btb

    tankist btb
    4 часа назад

    архивная

    Полиция должна работать,за что мы им деньги платим,проехали ночью,переписали номера машин,которые вредят экологии и выписали им штрафы немалые,пополнение бюджета,и так каждую ночь,и всё безобразие прекратится.



    особенно правительство и строители что строили дома с парковкой на 5 машин. сейчас хоть мест 30 делают на 100 квартир

  • Васик

    Васик
    4 часа назад

    Это старых прости... научились пользоваться компами вот и пишут х..знает что всюду, греют же котлами а не двигателями, за электроэнергию платят, ладно я понимаю если двигатель заведен и газы в окна, согласен, а тут, это точно старухам делать нефиг вот и страчат, а так если квартиру обворуют в доме то они су... никогда ничего не видят...

  • Tess777

    Tess777
    4 часа назад

    архивная

    Полиция должна работать,за что мы им деньги платим,проехали ночью,переписали номера машин,которые вредят экологии и выписали им штрафы немалые,пополнение бюджета,и так каждую ночь,и всё безобразие прекратится.



    Действительно! Бездари и лентяи! Вы им нормальные деньги платите? Может накинуть надо?

  • Соната

    Соната
    4 часа назад

    и провода с окон по тротуару... идешь, освещения нет, а тут раз и провод под ногами...

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    4 часа назад

    Насчет освещения,которого нет-это в мэрию!

    А то лужи и грязь на"тротуарах" летом и гололед зимой в темноте,значит,не мешают!

  • Соната

    Соната
    4 часа назад

    нет у нас ни луж, ни гололеда. освещение стоит после тротуара и стоянки машин. Зимой его не хватает, потому что машины стоят возле тротуара, а не стоянке. Идешь к гаражу, провода висят с верхних этажей, ладно, не мешают. Но с первого этажа по земле лежат

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    4 часа назад

    А вот у нас нет ни тротуаров ни проводов

    Зато есть и лужи и грязь и гололед!

    И это не окраина Благовещенска

  • Соната

    Соната
    4 часа назад

    ну а по теме? Мы не должны друг другу вредить. Почему одни ставят в гараж, а другие, провода по тротуару тащат. Почему опасности подвергают остальных. У нас утром рано с 7.10 начинают выходить дети на автобус до школы идущий. И идут через эти провода

    Я не против тех, кто нашел способ обогрева, не имея гараж. Но какие-то мысли о других должны включаться, когда провода эти тянут.

    Легкие пути они всегда заманчивы... но гараж надежнее, думаю

  • Nikita1987

    Nikita1987
    3 часа назад

    Соната, недорогая машина стоит около 300000, гараж стоит значительно дороже

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    3 часа назад

    Соната

    ну а по теме? Мы не должны друг другу вредить. Почему одни ставят в гараж, а другие, провода по тротуару тащат. Почему опасности подвергают остальных. У нас утром рано с 7.10 начинают выходить дети на автобус до школы идущий. И идут через эти провода

    Я не против тех, кто нашел способ обогрева, не имея гараж. Но какие-то мысли о других должны включаться, когда провода эти тянут.

    Легкие пути они всегда заманчивы... но гараж надежнее, думаю



    Сколько стоит гараж в Благовещенске вы видели?В моем районе,если рядом вдруг-то 500-600,а подальше,примерно за 1 км-300-400,авто РЕАЛЬНО ставить негде!У меня машины нет,но глядя на то,что стоит во дворе,понимаю,что гараж стоит в 2-3 раза дороже!Вот экономят же, жмоты что ли?Или у людей просто нет денег на покупку гаражей?

  • СлоноКот

    СлоноКот
    3 часа назад

    Ну так продайте свое корыто, если содержать не на что. Или вам на бензин еще подать?

    Есть правила общежития, коим является многоквартирый дом. Нельзя срать в подъезде. И греть свое г каждые два часа тоже нельзя.

    Другое дело, что гаи пофиг, они на вызов не приедут

    Поэтому грейте проводами.

    Пока не коротнет

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    3 часа назад

    СлоноКотНу так продайте свое корыто, если содержать не на что. Или вам на бензин еще подать?

    Есть правила общежития, коим является многоквартирый дом. Нельзя срать в подъезде. И греть свое г каждые два часа тоже нельзя.

    Другое дело, что гаи пофиг, они на вызов не приедут

    Поэтому грейте проводами.

    Пока не коротнет


    Чего коротнуть то должно? Так, к слову пришлось?

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    3 часа назад

    СлоноКот

    Ну так продайте свое корыто, если содержать не на что. Или вам на бензин еще подать? Есть правила общежития, коим является многоквартирый дом. Нельзя срать в подъезде. И греть свое г каждые два часа тоже нельзя. Другое дело, что гаи пофиг, они на вызов не приедут Поэтому грейте проводами. Пока не коротнет



    Правильно,нищеброды,понимаешь,понабрали вторсырья!Знайте свое место!Запретить подержанные авто и всем покупать только с салонов за миллион и выше!И пока гараж не покажешь-хер а не авто!

    Дорогу нуворишам!

    В своем уме???

  • Соната

    Соната
    3 часа назад

    Nikita1987

    Соната, недорогая машина стоит около 300000, гараж стоит значительно дороже



    Вы внимательно читаете? Говорю, понимаю людей, но не надо другим своими проблемами жизнь портить. И это опять же не про всех, кто так греет, а про тех, о ком написала. Прочитайте уж, перед тем как отвечать

  • Соната

    Соната
    3 часа назад

    изoниaзидoм

    Соната

    ну а по теме? Мы не должны друг другу вредить. Почему одни ставят в гараж, а другие, провода по тротуару тащат. Почему опасности подвергают остальных. У нас утром рано с 7.10 начинают выходить дети на автобус до школы идущий. И идут через эти провода

    Я не против тех, кто нашел способ обогрева, не имея гараж. Но какие-то мысли о других должны включаться, когда провода эти тянут.

    Легкие пути они всегда заманчивы... но гараж надежнее, думаю



    Сколько стоит гараж в Благовещенске вы видели?В моем районе,если рядом вдруг-то 500-600,а подальше,примерно за 1 км-300-400,авто РЕАЛЬНО ставить негде!У меня машины нет,но глядя на то,что стоит во дворе,понимаю,что гараж стоит в 2-3 раза дороже!Вот экономят же, жмоты что ли?Или у людей просто нет денег на покупку гаражей?



    Ну хватило денег на машину, верю, копят на гараж. Машинке на улице стоять ну... не айс. Мне жалко свою так бросать, холод, вандализм и т.д.

    А что про выделенное Вы скажите?

  • СлоноКот

    СлоноКот
    3 часа назад

    изoниaзидoм
    СлоноКот

    Ну так продайте свое корыто, если содержать не на что. Или вам на бензин еще подать? Есть правила общежития, коим является многоквартирый дом. Нельзя срать в подъезде. И греть свое г каждые два часа тоже нельзя. Другое дело, что гаи пофиг, они на вызов не приедут Поэтому грейте проводами. Пока не коротнет



    Правильно,нищеброды,понимаешь,понабрали вторсырья!Знайте свое место!Запретить подержанные авто и всем покупать только с салонов за миллион и выше!И пока гараж не покажешь-хер а не авто!

    Дорогу нуворишам!

    В своем уме???


    Аренда гаража стоит 3500 в месяц. Ставьте свое ведро там. Мне вообще монопенисуально, как вы решаете свои проблемы. Закон для всех. Греть ведра во дворах нельзя.

  • СлоноКот

    СлоноКот
    3 часа назад

    В японии, кстати, если нет паркрвки - хер, а не авто.

    Прекрасная страна. Без быдлв и тупорогих ведроюзверей

  • Rusantik

    Rusantik
    3 часа назад

    Здесь пишут в комментах про зависть Что за бред Владельцев стоит пожалеть Нормальные машины не нужно прогревать проволкой торчашей из окна,котлами,пушками и прочими проводами Это бедолаги Нормальные машины заводятся с утра с пол оборота

  • Crasy

    Crasy
    2 часа назад

    СлоноКот

    изoниaзидoм

    СлоноКот

    Ну так продайте свое корыто, если содержать не на что. Или вам на бензин еще подать? Есть правила общежития, коим является многоквартирый дом. Нельзя срать в подъезде. И греть свое г каждые два часа тоже нельзя. Другое дело, что гаи пофиг, они на вызов не приедут Поэтому грейте проводами. Пока не коротнет



    Правильно,нищеброды,понимаешь,понабрали вторсырья!Знайте свое место!Запретить подержанные авто и всем покупать только с салонов за миллион и выше!И пока гараж не покажешь-хер а не авто!

    Дорогу нуворишам!

    В своем уме???



    Аренда гаража стоит 3500 в месяц. Ставьте свое ведро там. Мне вообще монопенисуально, как вы решаете свои проблемы. Закон для всех. Греть ведра во дворах нельзя.


    Вот с сопливыми-то забыли посоветоваться

  • valera6934

    valera6934
    2 часа назад

    Но не долго.

  • Жэка

    Жэка
    1 час назад

    ElektroKoT

    (если это действительно газон, а не неогороженный, покрытый пылью клочок земли летом и закатанный снегом участок зимой)



    Так этот клочок землю и не сможет стать газоном, пока на нём паркуются машины. Не?

  • Соната

    Соната
    1 час назад

    Crasy

    СлоноКот

    изoниaзидoм

    СлоноКот

    Ну так продайте свое корыто, если содержать не на что. Или вам на бензин еще подать? Есть правила общежития, коим является многоквартирый дом. Нельзя срать в подъезде. И греть свое г каждые два часа тоже нельзя. Другое дело, что гаи пофиг, они на вызов не приедут Поэтому грейте проводами. Пока не коротнет



    Правильно,нищеброды,понимаешь,понабрали вторсырья!Знайте свое место!Запретить подержанные авто и всем покупать только с салонов за миллион и выше!И пока гараж не покажешь-хер а не авто!

    Дорогу нуворишам!

    В своем уме???



    Аренда гаража стоит 3500 в месяц. Ставьте свое ведро там. Мне вообще монопенисуально, как вы решаете свои проблемы. Закон для всех. Греть ведра во дворах нельзя.


    Вот с сопливыми-то забыли посоветоваться



    вот об таких я и говорю. им все-равно на всех. они не слышат, пока их же дети не наступят на те провода, которые износятся сами или нет. а потом будут выть и волонтерами помощь собирать

  • Соната

    Соната
    1 час назад

    такие потом в соплях все молят о помощи

  • Соната

    Соната
    1 час назад

    Жэка

    ElektroKoT

    (если это действительно газон, а не неогороженный, покрытый пылью клочок земли летом и закатанный снегом участок зимой)



    Так этот клочок землю и не сможет стать газоном, пока на нём паркуются машины. Не?



    это их не волнует же. для них газон это место парковки. может летом газон... но как правило всегда парковка

  • Мавр1

    Мавр1
    1 час назад

    Раньше была статья КоАП за хождение по газонам и штрафы выписывали, а уж езда или стоянка на газоне это вообще что то из рядо вон выходящее было!! А сейчас? Езда по тратуарам - штраф, а стоянка на разделяющей проезжую часть от тратуара зоне НИЧЕГО!!! Почему?

  • Nora71

    Nora71
    55 минут назад

    Люди, да вы что такие злые? Кому помешали провода на газонах? Может тому кто своих собачек выгуливает по утрам?! Которые вот точно позасрали все газоны. А еще бычки летящие с окон!

  • Nora71

    Nora71
    55 минут назад

    Люди, да вы что такие злые? Кому помешали провода на газонах? Может тому кто своих собачек выгуливает по утрам?! Которые вот точно позасрали все газоны. А еще бычки летящие с окон!

  • Oldlord

    Oldlord
    49 минут назад

    fabom

    Ставил как-то один под окнами моей бабули, получил яйцо на лобовое стекло пару раз. Перестал ставить. Проложил кабель к парковке...



    +++++

    Ибо нефиг ради себя любимого гадить всем остальным!

Показать все (72) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В Приамурье пойдет под суд участник ДТП с двумя погибшими
Общество 1

Поезд Аячи – Ерофей Павлович не будет ходить в новогодние праздники
Общество 7

Новые авиарейсы свяжут Благовещенск с Южно-Сахалинском и Петропавловском-Камчатским
Происшествия 8

Инцидент со стрельбой в человека в Белогорье завершился мировым соглашением