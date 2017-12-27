Благовещенцы обвинили водителей, прогревающих автомобили по ночам, в нарушении ПДД

Жители Благовещенска пожаловались на водителей, которые на ночь паркуют свои машины на тротуарах и газонах возле жилых домов. Делают они это для того, чтобы дотянуть провода котла подогрева до розетки. Некоторые автомобили ставят под окнами чужих квартир.

В зимнее время автолюбители, в чьих машинах установлены котлы подогрева, ночью подключают их к домашним розеткам, протягивая провода в свои квартиры. Некоторым автомобилистам удается делать это, паркуя машину на расстоянии от дома, другие оставляют транспорт непосредственно под окнами квартир. Есть и те, кто паркуется на тротуарах и газонах.

Но, как оказалось, наказать таких водителей не получится. Штраф предусмотрен только за парковку на тротуаре.

«Согласно ПДД, за движение по тротуару предусмотрен штраф две тысячи рублей, за стоянку на тротуаре – одна тысяча рублей. За парковку на газоне административная ответственность не предусмотрена. Также не регламентируется и расстояние от жилого дома, на котором запрещено парковаться. Наказание может быть только за стоянку в жилой зоне с работающим двигателем более пяти минут», – пояснили в Амурской Госавтоинспекции.