Дома для высшего эшелона власти и обслуги: новая информация о резиденции возле Восточного

Все три жилых здания – двухэтажные, быстровозводимые. Их общая площадь около 1 000 квадратных метров, подсчитал очевидец. Самое большое, по его словам здание, – дом для обслуги размером около 500 квадратных метров. Рядом расположился бокс для автомобилей. Судя по фото, рассчитан он на четыре машины. В стороне, по словам источника, поставили большую деревянную баню, бревна для которой специально везли из Ярославля, а панели для домов – из Казани.

«Как въезжаешь на территорию – сразу этот дом для персонала стоит. Там наверху 8 комнат, внизу еще 4. Всего 12, получается, мест. Плюс большая кухня, зал для обедов и подсобное помещение для кухни.

Дом для обслуживающего персонала, слева виден гаражный бокс

Потом поворачиваем направо, проезжаем насосную станцию старую, и стоят два дома – у Рогозина – где-то 200 с лишним квадратов, а для главных гостей он квадратов 300 с лишним. Ну и в целом этот дом побогаче выглядит. Там большой балкон, навес для машины, чтобы заходила. Французские двери и окна – то есть стеклянные двери до пола. Вы представляете, сколько электроэнергии надо, чтобы это все обогреть? Еще одну ГЭС, наверное, строить надо (смеется). Дома для самых-самых рядом стоят, метрах в 30-40 друг от друга. Налево от домов, чуть дальше, баня стоит. От дома Рогозина, если по диагонали смотреть, метрах в 100, получается, дом обслуги находится. А чуть поодаль, метрах в 200 от них, – баня.

Подъездная дорога, слева виден дом обслуживающего персонала, справа вдалеке – дома для представителей власти

Дом для представителей власти. Слева виднеется еще недостроенная баня и искусственный водоем

В целом по площади, как вот там написали журналисты, что общая площадь 5 гектаров, так, наверное, и есть. Там потому что баня отдельно, дом для персонала отдельно, вокруг забор трехметровый металлический.

Самое интересное знаете что? Я знаю, у нас строят такие дома. Двум знакомым моим построили эти быстровозводимые дома. Так вот, на месте, я думаю, можно было в три раза дешевле все сделать. Везти из Казани, через всю страну эти дома в нашу область… Может даже, из профилированного бруса дешевле обошлось бы. Такие деньги затрачены, это просто ужас тихий!

А баня из Ярославля, представляете? Профилированный брус для бани везли из Ярославля, хотя у нас в области, я знаю, делают профилированный брус. Сначала даже из Ярославля прислали специалистов, – удивляется собеседник Амур.инфо. – Потом они уехали, не знаю почему. Если не ошибаюсь, свободненские ребята уже доделывали. Сама баня большая. У нее проект такой интересный, что-то типа под турецкую. Свод потолка куполообразный. Брус профилированный для строительства использовали, толстый очень.

Когда мне сказали, сколько там вся мебель стоит – один только столик 130 тысяч – у меня глаз выпал. Потому что у нас крутой столик считается за 10 тысяч. Про убранство я, конечно, ничего не могу сказать. Прочитал, что там какой-то матрас только за полмиллиона. Да разве же я отличу, за полмиллиона он или за 10 тысяч, или вы разве отличите, если даже ляжете? И мебель тоже – там же многое зависит от материала, в этом надо соображать, сколько это может стоить. С виду-то все обычное, а как там на самом деле стоит, кто знает.

В статье пишут еще про каменный дом и еще маленькую баню – этого я не видел, даже фундамента.

Там залив еще есть такой, в реку Пёру впадает. Залив еще до них копали. Там насосная станция стоит, она подавала воду в Углегорск с этого залива. В нем рабочие даже щук ловили потихоньку, они из Пёры туда заходят. Но, я думаю, они его тоже будут благоустраивать, так, краем уха слышал. Сейчас-то там неблагоустроенно, конечно. Но, думаю, окультурят все, у нас-то государство насчет этого богатое, видимо (вздыхает). Насосная станция там еще годов 60-х. Ее, наверное, тоже или окультурят или снесут, потому что она весь вид там портит – здание-то старое.

Обрезали сопку рядом, и из камня выложили типа ступени, прямо к этой горе прижались. С сопки осыпался грунт, ну может, не совсем сопка там, а бугор, метров 10 в ней есть, и его укрепили камнями, чтобы не осыпался.

На переднем плане и слева каменное укрепление возвышенности. В центре – самый главный дом

Место там неплохое, конечно: сосны вокруг, заливчик. Удачное место подобрали – и порыбачить можно и воздух свежий», – рассказал человек, который бывал в этой резиденции.

О том, что возле космодрома построят отдельную резиденцию для представителей высшего эшелона власти, официально заявляли еще в 2010 году.

Тему строительства роскошной резиденции в хвойном лесу на берегу реки Большая Пёра в СМИ подняли надавно. Заказчиком назвали ФГУП «ЦЭНКИ». И сообщили, что на территории в 5 гектаров для официальных делегаций возле космодрома строят каменный дом, две бани – большую и малую, два двухэтажных коттеджа и гостиницу для обслуживающего персонала.

Перечислили, что для зданий закупили подвесные унитазы стоимостью более 20 000 рублей, биде чуть дешевле и даже элитный матрас почти за полмиллиона рублей. И все это за бюджетные деньги. Подсчитали, что общие затраты на резиденцию вышли почти в 1 миллиард рублей.

Чуть позже на редакцию Амур.инфо вышел молодой человек, пожелавший остаться неизвестным, который заверил, что на самом деле ничего шикарного в резиденции нет и по размерам она не такая уж большая.

Редакция Амур.инфо направила во ФГУП «ЦЭНКИ» запрос по поводу построенных возле космодрома объектов.