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сегодня, 15:08 33

Дома для высшего эшелона власти и обслуги: новая информация о резиденции возле Восточного

Дома для высшего эшелона власти и обслуги: новая информация о резиденции возле Восточного

Новой информацией о построенных возле космодрома Восточный объектах поделился с Амур.инфо еще один источник. По его словам, всего на территории поставили три жилых объекта, два из них – специально для представителей власти. Стройматериалы для резиденции везли из Казани и Ярославля.

Все три жилых здания – двухэтажные, быстровозводимые. Их общая площадь около 1 000 квадратных метров, подсчитал очевидец. Самое большое, по его словам здание, – дом для обслуги размером около 500 квадратных метров. Рядом расположился бокс для автомобилей. Судя по фото, рассчитан он на четыре машины. В стороне, по словам источника, поставили большую деревянную баню, бревна для которой специально везли из Ярославля, а панели для домов – из Казани.

«Как въезжаешь на территорию – сразу этот дом для персонала стоит. Там наверху 8 комнат, внизу еще 4. Всего 12, получается, мест. Плюс большая кухня, зал для обедов и подсобное помещение для кухни.

Дом для обслуживающего персонала, слева виден гаражный бокс

Потом поворачиваем направо, проезжаем насосную станцию старую, и стоят два дома – у Рогозина – где-то 200 с лишним квадратов, а для главных гостей он квадратов 300 с лишним. Ну и в целом этот дом побогаче выглядит. Там большой балкон, навес для машины, чтобы заходила. Французские двери и окна – то есть стеклянные двери до пола. Вы представляете, сколько электроэнергии надо, чтобы это все обогреть? Еще одну ГЭС, наверное, строить надо (смеется). Дома для самых-самых рядом стоят, метрах в 30-40 друг от друга. Налево от домов, чуть дальше, баня стоит. От дома Рогозина, если по диагонали смотреть, метрах в 100, получается, дом обслуги находится. А чуть поодаль, метрах в 200 от них, – баня.

Подъездная дорога, слева виден дом обслуживающего персонала, справа вдалеке дома для представителей власти

Дом для представителей власти. Слева виднеется еще недостроенная баня и искусственный водоем

В целом по площади, как вот там написали журналисты, что общая площадь 5 гектаров, так, наверное, и есть. Там потому что баня отдельно, дом для персонала отдельно, вокруг забор трехметровый металлический.

Самое интересное знаете что? Я знаю, у нас строят такие дома. Двум знакомым моим построили эти быстровозводимые дома. Так вот, на месте, я думаю, можно было в три раза дешевле все сделать. Везти из Казани, через всю страну эти дома в нашу область… Может даже, из профилированного бруса дешевле обошлось бы. Такие деньги затрачены, это просто ужас тихий!

А баня из Ярославля, представляете? Профилированный брус для бани везли из Ярославля, хотя у нас в области, я знаю, делают профилированный брус. Сначала даже из Ярославля прислали специалистов, – удивляется собеседник Амур.инфо. – Потом они уехали, не знаю почему. Если не ошибаюсь, свободненские ребята уже доделывали. Сама баня большая. У нее проект такой интересный, что-то типа под турецкую. Свод потолка куполообразный. Брус профилированный для строительства использовали, толстый очень.

Когда мне сказали, сколько там вся мебель стоит – один только столик 130 тысяч – у меня глаз выпал. Потому что у нас крутой столик считается за 10 тысяч. Про убранство я, конечно, ничего не могу сказать. Прочитал, что там какой-то матрас только за полмиллиона. Да разве же я отличу, за полмиллиона он или за 10 тысяч, или вы разве отличите, если даже ляжете? И мебель тоже – там же многое зависит от материала, в этом надо соображать, сколько это может стоить. С виду-то все обычное, а как там на самом деле стоит, кто знает.

В статье пишут еще про каменный дом и еще маленькую баню – этого я не видел, даже фундамента.

Там залив еще есть такой, в реку Пёру впадает. Залив еще до них копали. Там насосная станция стоит, она подавала воду в Углегорск с этого залива. В нем рабочие даже щук ловили потихоньку, они из Пёры туда заходят. Но, я думаю, они его тоже будут благоустраивать, так, краем уха слышал. Сейчас-то там неблагоустроенно, конечно. Но, думаю, окультурят все, у нас-то государство насчет этого богатое, видимо (вздыхает). Насосная станция там еще годов 60-х. Ее, наверное, тоже или окультурят или снесут, потому что она весь вид там портит – здание-то старое.

Обрезали сопку рядом, и из камня выложили типа ступени, прямо к этой горе прижались. С сопки осыпался грунт, ну может, не совсем сопка там, а бугор, метров 10 в ней есть, и его укрепили камнями, чтобы не осыпался.

На переднем плане и слева каменное укрепление возвышенности. В центре – самый главный дом

Место там неплохое, конечно: сосны вокруг, заливчик. Удачное место подобрали – и порыбачить можно и воздух свежий», – рассказал человек, который бывал в этой резиденции.

О том, что возле космодрома построят отдельную резиденцию для представителей высшего эшелона власти, официально заявляли еще в 2010 году.

Тему строительства роскошной резиденции в хвойном лесу на берегу реки Большая Пёра в СМИ подняли надавно. Заказчиком назвали ФГУП «ЦЭНКИ». И сообщили, что на территории в 5 гектаров для официальных делегаций возле космодрома строят каменный дом, две бани – большую и малую, два двухэтажных коттеджа и гостиницу для обслуживающего персонала.

Перечислили, что для зданий закупили подвесные унитазы стоимостью более 20 000 рублей, биде чуть дешевле и даже элитный матрас почти за полмиллиона рублей. И все это за бюджетные деньги. Подсчитали, что общие затраты на резиденцию вышли почти в 1 миллиард рублей.

Чуть позже на редакцию Амур.инфо вышел молодой человек, пожелавший остаться неизвестным, который заверил, что на самом деле ничего шикарного в резиденции нет и по размерам она не такая уж большая.

Редакция Амур.инфо направила во ФГУП «ЦЭНКИ» запрос по поводу построенных возле космодрома объектов.

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#космодром #космос

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Комментарии
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  • ElektroKoT

    ElektroKoT
    7 часов назад

    Для чего новости на эту тему? Кто-то считает, что после комментариев на местном сайте отменят строительство, а деньги направят всем малоимущим города и области? Или что встречать гостей (наверняка в том числе и иностранных) надо в избушке с отдельным деревянным туалетом?

  • ExEshNICK_2

    ExEshNICK_2
    6 часов назад

    Не интересно...

  • full

    full
    6 часов назад

    Не, у нас страна богатая, нужно истратить, сколько возможно, чтобы потом всем миром собирать деньги на лечение очередного больного.

  • sadam_1974

    sadam_1974
    6 часов назад

    ElektroKoT

    Для чего новости на эту тему? Кто-то считает, что после комментариев на местном сайте отменят строительство, а деньги направят всем малоимущим города и области? Или что встречать гостей (наверняка в том числе и иностранных) надо в избушке с отдельным деревянным туалетом?



    В избушке на курьих ножках надо бы встречать... Что бы потом плакали, когда вспоминали Амурскую область. Как вспомнили, так вздрогнули. И сплюнули через левое плечо.

  • Тундра

    Тундра
    5 часов назад

    Психология школьной уборщицы: закрыть бы школу и стояла б себе чистенькая.

    Психология нищего: пусть лучше у меня корова сдохнет, чем у соседа будет две.

    Психология форумчанина: всё всегда плохо и я лично точно знаю как надо.

    Почему так режет глаз все хорошо сделанное, качественное и добротное? Сходите на сайт закупок ЦЭНКИ 1200 наименований. Колоссальные объемы. Государственные расходы. Государству это все и принадлежит. Становитесь необходимыми для космодрома сотрудниками и пользуйтесь на здоровье. Никак? Ну тогда и не злословьте того в чем ничего не смыслите. За своими доходами и расходами наблюдайте и хватит с вас. Лучше следите за чистотой в своём подъезде и мусор из окна авто не выкидывайте.

  • Блохер

    Блохер
    4 часа назад

    А надо было поставить вагончики для гостей космодрома "Восточный"? Или мы должны сейчас все желчью истечь и злобой на властьимущих?...

  • Гыга

    Гыга
    4 часа назад

    Тундра

    Психология школьной уборщицы: закрыть бы школу и стояла б себе чистенькая. Психология нищего: пусть лучше у меня корова сдохнет, чем у соседа будет две. Психология форумчанина: всё всегда плохо и я лично точно знаю как надо. Почему так режет глаз все хорошо сделанное, качественное и добротное? Сходите на сайт закупок ЦЭНКИ 1200 наименований. Колоссальные объемы. Государственные расходы. Государству это все и принадлежит. Становитесь необходимыми для космодрома сотрудниками и пользуйтесь на здоровье. Никак? Ну тогда и не злословьте того в чем ничего не смыслите. За своими доходами и расходами наблюдайте и хватит с вас. Лучше следите за чистотой в своём подъезде и мусор из окна авто не выкидывайте.



    Факт!

  • Myxira

    Myxira
    4 часа назад

    Тундра

    За своими доходами и расходами наблюдайте и хватит с вас.



    Рабы немы? Так откровенно выдать, не стесняясь...

  • Гыга

    Гыга
    4 часа назад

    Myxira

    Тундра

    За своими доходами и расходами наблюдайте и хватит с вас.



    Рабы немы? Так откровенно выдать, не стесняясь...



    Нерабы горласты? Изо дня в день от зависти исходить слюной не стесняясь

  • Myxira

    Myxira
    4 часа назад

    Гыга

    Myxira

    Тундра

    За своими доходами и расходами наблюдайте и хватит с вас.



    Рабы немы? Так откровенно выдать, не стесняясь...



    Нерабы горласты? Изо дня в день от зависти исходить слюной не стесняясь



    А кто бы сомневался, что гыга поддержит

    Только вот своими интересами с Тур распоряжайтесь, не навязывая другим - и хватит с вас.

  • Лютцов

    Лютцов
    4 часа назад

    Тундра

    Психология школьной уборщицы: закрыть бы школу и стояла б себе чистенькая. Психология нищего: пусть лучше у меня корова сдохнет, чем у соседа будет две. Психология форумчанина: всё всегда плохо и я лично точно знаю как надо. Почему так режет глаз все хорошо сделанное, качественное и добротное? Сходите на сайт закупок ЦЭНКИ 1200 наименований. Колоссальные объемы. Государственные расходы. Государству это все и принадлежит. Становитесь необходимыми для космодрома сотрудниками и пользуйтесь на здоровье. Никак? Ну тогда и не злословьте того в чем ничего не смыслите. За своими доходами и расходами наблюдайте и хватит с вас. Лучше следите за чистотой в своём подъезде и мусор из окна авто не выкидывайте.



    Ваше излияние является реакцией на какой пост в комментариях?

    Вы в порядке?

  • Генрих VI

    Генрих VI
    3 часа назад

    Гыга

    Myxira

    Тундра

    За своими доходами и расходами наблюдайте и хватит с вас.



    Рабы немы? Так откровенно выдать, не стесняясь...



    Нерабы горласты? Изо дня в день от зависти исходить слюной не стесняясь



    Принимайте это как данность. Есть категория людей, которые при любом раскладе найдут повод для недовольства. Кстати, когда на месте будущего космодрома стояла дивизия РСН, то на окраине военного городка (10-ки) за бетонным забором, скрытый от глаз находился особнячок. Предназначался он для армейского высшего руководства, которое время от времени приезжали в дивизию. И обслуга там была соответствующая. И никто по этому поводу не возмущался.

  • Гыга

    Гыга
    3 часа назад

    Myxira

    Гыга

    Myxira

    Тундра

    За своими доходами и расходами наблюдайте и хватит с вас.



    Рабы немы? Так откровенно выдать, не стесняясь...



    Нерабы горласты? Изо дня в день от зависти исходить слюной не стесняясь



    А кто бы сомневался, что гыга поддержит

    Только вот своими интересами с Тур распоряжайтесь, не навязывая другим - и хватит с вас.



    Мои интересы? Да нет. Это у вас ваши личные интересы построенные на зависти. А я не вижу ни чего зазорного в том, что высокие правительственные чиновники будут жить в далеко не простом жилье. Так было всегда. Так жили Сталин и руководство СССР. Так жили и последующие правители. Как и предыдущие. Вы уже один раз вот так вот из зависти разрушили одну страну. СССР. Все вам казалось, что руководство жирует. Это от вашей собственной убогости. Наши соседи вна вот точно так-же отправляли свою страну в полную жопу. Череда майдаунов, и каждый раз придурки орали что руководство зажралось. И после каждого майдауна жили все хуже и хуже. Зависть еще ни когда не созидала. Зависть только разрушает. Всегда

  • Гыга

    Гыга
    3 часа назад

    Генрих VI

    Гыга

    Myxira

    Тундра

    За своими доходами и расходами наблюдайте и хватит с вас.



    Рабы немы? Так откровенно выдать, не стесняясь...



    Нерабы горласты? Изо дня в день от зависти исходить слюной не стесняясь



    Принимайте это как данность. Есть категория людей, которые при любом раскладе найдут повод для недовольства. Кстати, когда на месте будущего космодрома стояла дивизия РСН, то на окраине военного городка (10-ки) за бетонным забором, скрытый от глаз находился особнячок. Предназначался он для армейского высшего руководства, которое время от времени приезжали в дивизию. И обслуга там была соответствующая. И никто по этому поводу не возмущался.



    Это точно. Если бы строили убогое жилье, эти же самые люди орали бы "Позор, до чего довели Россию, если даже на приличное жилье для руководства денег нет, что уж говорить о нас. Стыдно перед другими странами, живем как в какой-нить Уганде, скоро в шалашах будем руководство селить"

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    За государственный счёт, лучше бы так для детей старались, а не для своих задниц.

  • full

    full
    3 часа назад

    alex 3

    За государственный счёт, лучше бы так для детей старались, а не для своих задниц.



    Похоже, что кадровый отбор во все времена происходит от качества лизания высоких задниц. Поэтому все эти резиденции, которые к слову простаивают приличное время без высоких гостей, так дороги. И себе во время стройки урвать можно, и в отсутствие хозяина понежиться, и его, родимого ублажить. С какой стороны не посмотри, нет резона экономить.

  • СлоноКот

    СлоноКот
    3 часа назад

    Церковь забыли построить.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    3 часа назад

    Тундра

    Психология школьной уборщицы: закрыть бы школу и стояла б себе чистенькая. Психология нищего: пусть лучше у меня корова сдохнет, чем у соседа будет две. Психология форумчанина: всё всегда плохо и я лично точно знаю как надо. Почему так режет глаз все хорошо сделанное, качественное и добротное? Сходите на сайт закупок ЦЭНКИ 1200 наименований. Колоссальные объемы. Государственные расходы. Государству это все и принадлежит. Становитесь необходимыми для космодрома сотрудниками и пользуйтесь на здоровье. Никак? Ну тогда и не злословьте того в чем ничего не смыслите. За своими доходами и расходами наблюдайте и хватит с вас. Лучше следите за чистотой в своём подъезде и мусор из окна авто не выкидывайте.



    Скажи пожалуйста, где можно выучится на Рогозина? (в принципе, на Медведева тоже согласен)

  • Я сама

    Я сама
    3 часа назад

    Я в ступоре от "Тундры", то бишь Ольги Тур(((

    Ольга, вы ничего не попутали? Или под этим ником пишет Лукиан?

    С кого чего хватит ну никак не вам решать!((

    Воцерковленная женщина трясет на форуме подолом и размахивает рукавами, расставляя всех и вся "по местам"((( Мне это снится???

  • Гыга

    Гыга
    2 часа назад

    Я сама

    Я в ступоре от "Тундры", то бишь Ольги Тур(((

    Ольга, вы ничего не попутали? Или под этим ником пишет Лукиан?

    С кого чего хватит ну никак не вам решать!((



    Ну вы же отчего-то решили, что вам решать



    Воцерковленная женщина трясет на форуме подолом и размахивает рукавами, расставляя всех и вся "по местам"((( Мне это снится???

  • Сергей Васильев

    Сергей Васильев
    2 часа назад

    Не ссорьтесь. Не стоит. Всех нас расставят по своим местам. В своё время.

  • Гыга

    Гыга
    2 часа назад

    Рив Норин

    Тундра

    Психология школьной уборщицы: закрыть бы школу и стояла б себе чистенькая. Психология нищего: пусть лучше у меня корова сдохнет, чем у соседа будет две. Психология форумчанина: всё всегда плохо и я лично точно знаю как надо. Почему так режет глаз все хорошо сделанное, качественное и добротное? Сходите на сайт закупок ЦЭНКИ 1200 наименований. Колоссальные объемы. Государственные расходы. Государству это все и принадлежит. Становитесь необходимыми для космодрома сотрудниками и пользуйтесь на здоровье. Никак? Ну тогда и не злословьте того в чем ничего не смыслите. За своими доходами и расходами наблюдайте и хватит с вас. Лучше следите за чистотой в своём подъезде и мусор из окна авто не выкидывайте.



    Скажи пожалуйста, где можно выучится на Рогозина? (в принципе, на Медведева тоже согласен)



    "Все зависит в доме оном от тебя от самого

    Хочешь, можешь быть Буденым, хочешь лошадью его"

    ©В. С. Высоцкий

  • Я сама

    Я сама
    2 часа назад

    Гыгы, отвянь!( С чего ты решил, что я решила?

    У нас тут Тундра балансы сводит, да ты вякаешь в дуду ей((

  • Гыга

    Гыга
    2 часа назад

    Я сама

    Гыгы, отвянь!( С чего ты решил, что я решила?

    У нас тут Тундра балансы сводит, да ты вякаешь в дуду ей((



    И не говори. Такой междусобойчик нарушаем. Такая замечательная болотина была. И тут явились понимашь. Поныть не дают от души.

    Мне это напоминает деревню. Одна собака на одном конце затявкала, следущая подхватила и через пару минут уже вся округа дружно лает

  • Рив Норин

    Рив Норин
    2 часа назад

    Гыга

    Рив Норин



    Скажи пожалуйста, где можно выучится на Рогозина? (в принципе, на Медведева тоже согласен)



    "Все зависит в доме оном от тебя от самого

    Хочешь, можешь быть Буденым, хочешь лошадью его"

    ©В. С. Высоцкий



    "Звиздеть, не мешки ворочать."

    ©Народная мудрость.

    Гы-га ты просто скажи, куда поступить, чтобы выучиться на Рогозина?

  • Crasy

    Crasy
    2 часа назад

    Вт читаю подобные новости и думаю...нашу идиотскую власть над судить за разжигание ненависти к самим себе

  • Crasy

    Crasy
    2 часа назад

    удален

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Гыга

    Myxira

    Гыга

    Myxira

    Тундра

    За своими доходами и расходами наблюдайте и хватит с вас.



    Рабы немы? Так откровенно выдать, не стесняясь...



    Нерабы горласты? Изо дня в день от зависти исходить слюной не стесняясь



    А кто бы сомневался, что гыга поддержит

    Только вот своими интересами с Тур распоряжайтесь, не навязывая другим - и хватит с вас.



    Мои интересы? Да нет. Это у вас ваши личные интересы построенные на зависти. А я не вижу ни чего зазорного в том, что высокие правительственные чиновники будут жить в далеко не простом жилье. Так было всегда. Так жили Сталин и руководство СССР. Так жили и последующие правители. Как и предыдущие. Вы уже один раз вот так вот из зависти разрушили одну страну. СССР. Все вам казалось, что руководство жирует. Это от вашей собственной убогости. Наши соседи вна вот точно так-же отправляли свою страну в полную жопу. Череда майдаунов, и каждый раз придурки орали что руководство зажралось. И после каждого майдауна жили все хуже и хуже. Зависть еще ни когда не созидала. Зависть только разрушает. Всегда



    гыга, страну рушат редиски, очень похожие на тебя: пять минут за белых, пять минут за красных, в зависимости от направления ветра. А все из зависти, лишь бы до заветного корытца дорваться, любым путем: имидж ничто, жажда - все

  • Генрих VI

    Генрих VI
    1 час назад

    Ну, вот и "врага народа" назначили. Века проходят, а люди не меняются.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Генрих VI

    Ну, вот и "врага народа" назначили. Века проходят, а люди не меняются.



    Так и есть. Меня тут гыга в развале СССР обвинил, говорит - из зависти. А я по жизни человек не завистливый

  • Гыга

    Гыга
    1 час назад

    Рив Норин

    Гыга

    Рив Норин



    Скажи пожалуйста, где можно выучится на Рогозина? (в принципе, на Медведева тоже согласен)



    "Все зависит в доме оном от тебя от самого

    Хочешь, можешь быть Буденым, хочешь лошадью его"

    ©В. С. Высоцкий



    "Звиздеть, не мешки ворочать."

    ©Народная мудрость.

    Гы-га ты просто скажи, куда поступить, чтобы выучиться на Рогозина?



    Видишь ли... Поступить и выучится, не одно и то же. Спроси у Ройзмана, он подтвердит

  • Гыга

    Гыга
    54 минуты назад

    Myxira

    Гыга

    Myxira

    Гыга

    Myxira

    Тундра

    За своими доходами и расходами наблюдайте и хватит с вас.



    Рабы немы? Так откровенно выдать, не стесняясь...



    Нерабы горласты? Изо дня в день от зависти исходить слюной не стесняясь



    А кто бы сомневался, что гыга поддержит

    Только вот своими интересами с Тур распоряжайтесь, не навязывая другим - и хватит с вас.



    Мои интересы? Да нет. Это у вас ваши личные интересы построенные на зависти. А я не вижу ни чего зазорного в том, что высокие правительственные чиновники будут жить в далеко не простом жилье. Так было всегда. Так жили Сталин и руководство СССР. Так жили и последующие правители. Как и предыдущие. Вы уже один раз вот так вот из зависти разрушили одну страну. СССР. Все вам казалось, что руководство жирует. Это от вашей собственной убогости. Наши соседи вна вот точно так-же отправляли свою страну в полную жопу. Череда майдаунов, и каждый раз придурки орали что руководство зажралось. И после каждого майдауна жили все хуже и хуже. Зависть еще ни когда не созидала. Зависть только разрушает. Всегда



    гыга, страну рушат редиски, очень похожие на тебя: пять минут за белых, пять минут за красных, в зависимости от направления ветра. А все из зависти, лишь бы до заветного корытца дорваться, любым путем: имидж ничто, жажда - все



    Ага. Видишь ли в чем дело... Я не бегаю по площадям с плакатами. Не ору "доколе" и "панду геть". Не завидую ни кому, тем более власти. Меня и СССР устраивал. И нынешняя Россия. Меня не устраивает когда такие вот завистники орут "доколе" и страна в итоге оказывается разваленной и на грани исчезновения. Такие вот завистники как ты, ее развалили тогда, в перестройку и сейчас развалить рады бы, да не получается.

    А насчет красных и белых, это мимо. В отношении меня. К себе приглядитесь. Давно ли за Россию с бандерлогом Гешей и либесрастами воевали? А сейчас уже в унисон поете.

    Это вы меня вечно куда-то записываете. А я ни в какие цвета не крашусь. Мне давно понятно, что все, что организовано, все не спроста. И все лохов стригут. Таких как вы. Что партии, что религии, что секты. Не важно. Я знаю историю своей страны. Я реалист. И мне смешно когда СССР начинают изображать раем земным. Такие шизанутые как вы. И вы получаете от меня. Мне противно, когда СССР начинают мазать грязью либерасты. И получают от меня. Просто я знаю о СССР и реально хорошее и реально плохое. Люблю и уважаю, но не идеалисзирую. Ну и вы все скопом получаете от меня за нынешнюю Россию. Потому, что обсуждать с вами плохое в ней, это себя неуважать. У меня есть с кем поговорить о плохом. С адекватными людьми. А попинать ваши бредни, я завсегда рад

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    44 минуты назад

    Гыга

    Тундра

    Психология школьной уборщицы: закрыть бы школу и стояла б себе чистенькая. Психология нищего: пусть лучше у меня корова сдохнет, чем у соседа будет две. Психология форумчанина: всё всегда плохо и я лично точно знаю как надо. Почему так режет глаз все хорошо сделанное, качественное и добротное? Сходите на сайт закупок ЦЭНКИ 1200 наименований. Колоссальные объемы. Государственные расходы. Государству это все и принадлежит. Становитесь необходимыми для космодрома сотрудниками и пользуйтесь на здоровье. Никак? Ну тогда и не злословьте того в чем ничего не смыслите. За своими доходами и расходами наблюдайте и хватит с вас. Лучше следите за чистотой в своём подъезде и мусор из окна авто не выкидывайте.



    Факт!



    Так то оно так... Только не совсем. Учитывая с каким позором шло строительство сего объекта и последующим позором в запусках, данная новость просто раздражитель для уважаемых россиян.

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