В Новобурейском лишилась жилья семья с двумя маленькими детьми

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В поселке Новобурейский Бурейского района без жилья осталась семья с двумя маленькими детьми. Их дом сгорел. В помощь пострадавшим собирают средства.

Пожар в частном деревянном доме, где проживали супруги Алевтина и Виктор с двумя детьми – годовалым и новорожденным мальчиками – случился в ночь с 25 на 26 декабря. «В 03:45 я проснулась, уже гараж горел. Пока сообразили, пока машину выгнали из гаража, уже и дом начал гореть. Когда приехали пожарные, дом горел», – рассказала Алевтина, уточнив, что гараж был пристроен к дому и пламя перекинулось на жилище.

По ее словам, частично уцелели только зал и детская комната, однако восстановлению ничего не подлежит. Сейчас семья живет у родственников. Вопрос, где они будут жить в дальнейшем, пока не решен.

Реквизиты для оказания помощи пострадавшей семье:

карта Сбербанка 4276 0300 1738 5275, Литвиненко Алевтина Игоревна, мобильный банк 8-909-88-30-488;

карта Сбербанка 4276 0300 1324 4179, Литвиненко Виктор Сергеевич, мобильный банк 8-924-44-03-020.