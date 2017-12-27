Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:26 2

В Новобурейском лишилась жилья семья с двумя маленькими детьми

В Новобурейском лишилась жилья семья с двумя маленькими детьми
Фото: instagram.com

В поселке Новобурейский Бурейского района без жилья осталась семья с двумя маленькими детьми. Их дом сгорел. В помощь пострадавшим собирают средства.

Пожар в частном деревянном доме, где проживали супруги Алевтина и Виктор с двумя детьми – годовалым и новорожденным мальчиками – случился в ночь с 25 на 26 декабря. «В 03:45 я проснулась, уже гараж горел. Пока сообразили, пока машину выгнали из гаража, уже и дом начал гореть. Когда приехали пожарные, дом горел», – рассказала Алевтина, уточнив, что гараж был пристроен к дому и пламя перекинулось на жилище.

По ее словам, частично уцелели только зал и детская комната, однако восстановлению ничего не подлежит. Сейчас семья живет у родственников. Вопрос, где они будут жить в дальнейшем, пока не решен.

Реквизиты для оказания помощи пострадавшей семье:

карта Сбербанка 4276 0300 1738 5275, Литвиненко Алевтина Игоревна, мобильный банк 8-909-88-30-488;

карта Сбербанка 4276 0300 1324 4179, Литвиненко Виктор Сергеевич, мобильный банк 8-924-44-03-020.

Просмотров всего: 2149

#пожары #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Лесная

    Лесная
    8 часов назад

    А может наша "народная" власть окажет помощь погорельцам? АУ,губернатор, социальные службы ,Вы где?

  • ok_Владимир Владимирович

    ok_Владимир Владимирович
    7 часов назад

    А по какой улице сгорел дом?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

За взятку в миллион рублей арестовали подрядчика космодрома Восточный
Общество 1

Руслан Медведев: итоги работы прокуратуры Амурской области
Происшествия

В Приамурье пойдет под суд участник ДТП с двумя погибшими
Спорт 1

Футболиста благовещенского «Максинтера» отстранили от игр за бросок мяча в соперника