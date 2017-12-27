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Главной проблемой в России Путин назвал большое число бедных

Главной проблемой в России Путин назвал большое число бедных
Фото: ysia.ru

Владимир Путин назвал главной проблемой большое число людей с доходами ниже прожиточного минимума. Об этом президент заявил на совещании с членами правительства, сообщает ТАСС.

Большое число людей, живущих на доходы ниже прожиточного минимума, является одной из главных нерешенных проблем в России.

«Главная из них (нерешенных проблем) – большое количество людей, живущих на доходы ниже прожиточного минимума», – сказал Владимир Путин.

В 2000 году доля таких людей составляла около трети населения страны, сейчас она снизилась до 20 миллионов человек. Однако еще раньше, отметил глава государства, она составляла 15 миллионов. В числе причин, повлиявших на снижение доходов россиян, глава государства выделил внешние ограничения.

«Перед нами стоит задача не только выйти на лучшие показатели последних лет, но и дальше, как я недавно говорил на съезде партии "Единая Россия", таргетировать эту бедность», – потребовал Путин.

Просмотров всего: 1525

#жизнь #российская власть

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Комментарии
Показать все (38) Обсудить на форуме
  • ДИВа

    ДИВа
    11 часов назад

    А как же статья про то, что "Пенсионеров, чей ежемесячный доход был бы ниже прожиточного минимума пенсионера, в России больше нет. Это заявили на расширенном заседание правления Пенсионного фонда Российской Федерации при подведении предварительных итогов 2017 года.

    «В Российской Федерации нет пенсионеров, находящихся за чертой бедности: нет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе проживания. Всем неработающим пенсионерам производится социальная доплата к пенсии до уровня ПМП в регионе проживания. В 2017 году федеральную социальную доплату к пенсии, которую осуществляет ПФР, получали 3,9 миллиона человек», – сообщается на сайте Пенсионного фонда России.

    Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2017 году составил 13,8 тысячи рублей. Это больше прожиточного минимума пенсионера на 64,1 %. В течение года страховые пенсии были увеличены на 5,8 %. Коснулось это 31 миллиона неработающих пенсионеров.

    На 1,5 % были проиндексированы с 1 апреля 2017 года пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные. Тогда выплаты повысили почти 4 миллионам пенсионеров. Среднегодовой размер социальной пенсии в итоге составил 8,8 тысячи рублей, или 104,1 % к прожиточному минимуму пенсионера.

    На пенсионное и социальное обеспечение в 2017 году Пенсионный фонд направил 8,1 триллиона рублей.". Ни чего не понимаю. Совсем зашорились, не знают как живет наш народ в массе своей?

  • тандем

    тандем
    11 часов назад

    Вот это действительно задача. Предполагаемое решение: нужно обеспечить собственное население работой и соответственно ликвидируется бедность. Но парадокс, при СССР занятость была ~100% и, боролись с богатством?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    11 часов назад

    тандем

    Вот это действительно задача. Предполагаемое решение: нужно обеспечить собственное население работой и соответственно ликвидируется бедность. Но парадокс, при СССР занятость была ~100% и, боролись с богатством?



    При СССР жили во многом богаче, нежели сейчас.

  • Братеев

    Братеев
    11 часов назад

    что такое таргетировать?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    11 часов назад

    каким образом они планирую повышать уровень жизни населения, если собственники средств производства и владельцы денег максимизируют прибыль и деньги просто не доходят до низов? Они там или настолько глупы, что не понимают этого, или сильно лгут, распродавая страну вместе с крепостными.

    Как на частном предприятии поднять уровень зарплаты, если государство её не регулирует, не устанавливает, не начисляет, не устанавливает разницу в вилке зарплат между минимальнйо и максимальной по штатному расписанию? Каким образом местное правительство области понимает поднятие уровня жизни населения, если они оперируют выражениями "создание рабочих мест"?.. А рабочее время что ж?.. Кто и как устанавливает и регулирует? А как обязывает к соблюдению?

    Никак. Никакое правительство никак ре регулирует а лишь присваивает и обирает.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    11 часов назад

    Братеев

    что такое таргетировать?



    направить все усилия в направлении цели... С недавних пор новое слово в экономике, модное.

    Время новых решений, ага, ёлки моталки. Наступает время реформаций! Жить по старому больше нельзя, мы победим бедность!..

    вот об этом будет говорить та партия, которая создала бедность, котоаря создала ЭТУ жизнь

  • Братеев

    Братеев
    11 часов назад

    так у него 18 лет было для борьбы-а результата нет

  • Братеев

    Братеев
    11 часов назад

    чиновники страну разворовали-борьба бесполезна

  • домовенок

    домовенок
    11 часов назад

    Братеев

    так у него 18 лет было для борьбы-а результата нет



    Вы не правы, надо сначала создать проблему, потом, героическими усилиями её решить, а потом бить в фанфары.

    Раньше в анекдотах это называлось принципом армянских комсомольцев, а сейчас, видимо, Путин взял это на вооружение

  • vertex

    vertex
    11 часов назад

    Крепостные XXI века. Бизнесмен купил под Тверью деревню вместе с жителями.

    http://www.tver.aif.ru/society/details/krepostnye_xxi_veka_biznesmen_kupil_pod_tveryu_derevnyu_vmeste_s_zhitelyami

    «Крепостные» - так прозвали себя жители деревни Даниловское Калининского района Тверской области. Бывшие колхозные дома здесь продали вместе с прописанными в них людьми. Десяток семей рискуют оказаться на улице.

    За эти годы у колхоза сменилось несколько руководителей, но речи о выселении не шло. Первый тревожный звонок поступил около четырёх лет назад, когда новый председатель заключил с людьми договоры найма жилья. С дома - полторы-две тысячи рублей в месяц. Когда народ решился на приватизацию, в колхозе началась тягомотина: то не хватает справки, то нет специалиста на месте. Правда открылась этой осенью. Оформляя бумаги, один из жителей обнаружил, что собственником его дома числится некий Александр Сперанский. Он же стал хозяином остальных колхозных домов. Сделка состоялась ещё три года назад! Только о ней никто не знал.

    Увы, такие сделки - не первый случай в регионе. Несколько лет назад в «крепостных» оказались около ста человек после продажи имущества дома отдыха «Голубые озёра» в Удомельском районе. Два года назад в очередь на выселение после смены собственника встала семья, проживающая на турбазе под Эммаусом.

    Кстати

    В 2013 г. в Москве людей выселили из общежития на Бауманской, а чуть ранее на улицу отправились жильцы одного из общежитий Перми.

    «Нам говорят: не дергайтесь, полстраны так живет»

    Репортаж из села в Челябинской области, где бизнесмен купил дома вместе с жильцами и выселяет их

    https://www.znak.com/2017-11-20/reportazh_iz_sela_v_chelyabinskoy_oblasti_gde_biznesmen_kupil_doma_vmeste_s_zhilcami_i_vyselyaet_ih

  • Братеев

    Братеев
    11 часов назад

    домовенок --это проблема не подъёмна и для Путина

  • БаРмалей

    БаРмалей
    10 часов назад

    Так еще 6 лет лозунгами кормить будут,набивая ртом и жопом баблом дружков! А народу показуху борьбы с коррупцией..

  • домовенок

    домовенок
    10 часов назад

    Не, ну сказала же Набиуллина, что рост цен нам только кажется, так и Путину кажется, что число бедных россиян растет.

    А у нас все прекрасно - сыты, довольны и нос в табаке

  • ay

    ay
    10 часов назад

    Главная проблема России - большое число сверхбогатых. Даже 2 - уже много. А их вона скока. Нищих, конечно, в разы больше. В тысячи. И причина, в том, что сверхбогатых не "стригут" в пользу бедных. В пользу бедных у нас только разговоры: Ух ты ж!, Ё моё! А у нас оказывается народ нищий!... Капремонт и налоги лежат на ём непосильным гнётом"

  • Touareg

    Touareg
    9 часов назад

    20 лет человеку потребовалось, чтобы догадаться о проблеме страны. Число бедных в России растёт, но при этом и число миллиардеров растёт, но нет мы всё равно не будем вводить прогрессивный налог, ведь тогда депутаты в госдуме и их друзья вместо майбаха смогут купить всего лишь бэнтли.

  • Дмитрий71

    Дмитрий71
    9 часов назад

    У царя сейчас проблема посерьезнее корячится. Кинул клич, что все кто в офшорах,девайте деньги обратно а Россию.Американцы доклад сделают, и путину пипец, всем сотням миллиардов нажитых непосильным трудом, как раб на галере. Вот он и придумал ход,мол все деньги в гости к нам, гнида. Вата схавает,молодец царь, деньги в страну затащил, ага сейчас,не для того он все время раздевал державу.Мерзость какая.

  • Lessy

    Lessy
    9 часов назад

    Мля... Сумничал конечно батя всея РФ. Конечно хрена он раскулачивать начнет. И никогда не будет закона об адекватных минимальных заработных платах, на которые будут равняться предприниматели. МРОТ расчитали из тех же цен на ЖКХ, которым тоже набиваются мешки. А то что пол страны живет в арендованном жилье, которое 2-3 МРОТа стоит типа нико не в курсе. Уже все знают что льет из пустого в порожнее. Лучше бы вовсе молчал.

  • 46врмрп8ш

    46врмрп8ш
    9 часов назад

    Главной проблемой России, в первую очередь, являются друзья Путина, ставшие миллиардерами на пустом месте, из тренеров и младших помощников третьего конюха, являясь при этом трутнями (один - буквально), бездарями и болванами.

    Вот про это вове нужно говорить. Вот это проблема, как у них все это экспроприировать в настоящее время, тогда бы и бедных не было.

  • Mainer

    Mainer
    9 часов назад

    Сергей Труш

    тандем

    Вот это действительно задача. Предполагаемое решение: нужно обеспечить собственное население работой и соответственно ликвидируется бедность. Но парадокс, при СССР занятость была ~100% и, боролись с богатством?



    При СССР жили во многом богаче, нежели сейчас.



    Вы забыли привести подтверждения этой, мягко говоря очень спорной, фразе.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    8 часов назад

    Mainer

    Сергей Труш

    тандем

    Вот это действительно задача. Предполагаемое решение: нужно обеспечить собственное население работой и соответственно ликвидируется бедность. Но парадокс, при СССР занятость была ~100% и, боролись с богатством?



    При СССР жили во многом богаче, нежели сейчас.



    Вы забыли привести подтверждения этой, мягко говоря очень спорной, фразе.



    Бесплатная медицина, бесплатное образование, бесплатный образовательный и спортивный досуг, минимальные налоги у граждан, оплачиваемые отпуска, 8-ми часовой рабочий день, гарантированные выходные, предоставление жилья, доступное ЖКХ, продукты, дешёвые билеты на ЖД множество маршрутов по стране, дешёвые билеты на самолёты, летавшие каждый день по несколько раз по области, уровень жизни превышал средний показатель

    Жопу вытирать было газеткой.. и колбаса была из мяса по тому отпускали её из расчёта по норме потребления на одного человека но по доступной цене. Молоко из молока а не молочных продукт. Одежда служила дольше, требования к одежде были иные, она была из натуральных материалов.

  • KenshiN

    KenshiN
    8 часов назад

    Сергей Труш

    каким образом они планирую повышать уровень жизни населения, если собственники средств производства и владельцы денег максимизируют прибыль и деньги просто не доходят до низов? Они там или настолько глупы, что не понимают этого, или сильно лгут, распродавая страну вместе с крепостными.

    Как на частном предприятии поднять уровень зарплаты, если государство её не регулирует, не устанавливает, не начисляет, не устанавливает разницу в вилке зарплат между минимальнйо и максимальной по штатному расписанию? Каким образом местное правительство области понимает поднятие уровня жизни населения, если они оперируют выражениями "создание рабочих мест"?.. А рабочее время что ж?.. Кто и как устанавливает и регулирует? А как обязывает к соблюдению?

    Никак. Никакое правительство никак ре регулирует а лишь присваивает и обирает.



    Уточняйте что за предприятия.

    У нас если "догонять" зарплаты за статистикой то то что осталось прикроется. Прежде чем регулировать зарплаты, нужно регулировать налоги, влиять на проверяющие органы и тп. У нас в малом бизнесе половина в ноль работает, а другая половина просто не платит ничерта. Я лично прошел тему что заработок в малом бизнесе при нормальной конкуренции зависит от того, как ты грамотно ушел от налогов. Везде где не заплатил - заработал. Остальное - в ноль. Ну или кидать на деньги работников, все чаще встречается нынче.

  • Терапевт

    Терапевт
    7 часов назад

    убрать налоги с малого бизнеса, увеличить налоги на нефтегазовых магнатов, разогнать 90% налоговиков и пусть в тайгу лес пилят

  • Недавно здесь

    Недавно здесь
    7 часов назад

    Сейчас быстренько прожиточный минимум уменьшат и вуаля проблема решена. Можно самим себе поаплодировать!

  • Мира

    Мира
    7 часов назад

    аааа я подумала, что таргетировать - умерщвлять....

  • Игорь Волобуев

    Игорь Волобуев
    5 часов назад

    Как смело признать 18 лет правления бездарным провалом. Восхищён!!! Всё равно ВВП - наш президент, а мы его достойны

  • Братеев

    Братеев
    5 часов назад

    Волобуев же вроде был за коммунистов?

  • full

    full
    5 часов назад

    А нужно то всего ничего - узаконить разрыв минимальной и максимальной зарплат на всех предприятиях не более, чем в пять раз.

  • Значит так

    Значит так
    4 часа назад

    Беззастенчиво гарант конституции признается, что не может обеспечить гражданам своей страны один из основных законов этой самой конституции - право на жизнь (ст.20). 20 миллионов граждан нашей страны имеют доход ниже прожиточного МИНИМУМА. То есть, они спокойно могут умереть от голода, когда не достанет средств на продукты питания, замерзнуть, не найдя денег на отопление, загнуться от болезни без лекарств. А гарант будет в это время давать обещания перед новым президентским сроком о будущей счастливой жизни. Жаль только, до этой прекрасной поры могут не дожить целых двадцать миллионов граждан свободной страны.Не один человек, не тысяча и даже не десять тысяч. 20 миллионов! А ведь главная обязанность президента - это не внешняя политика, это не решение сиюминутных проблем отдельных лиц, это не борьба за безопасность власти и олигархата. В первую очередь президент РФ обязан гарантировать каждому гражданину страны неукоснительное исполнение прав и свобод, прописанных в конституции. Стоит задуматься, 20 миллионов обречены на медленное вымирание. И никаких гарантий, только слова и обещания.

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    4 часа назад

    Главная проблема россии-Володя-это ТЫ

  • Розеда

    Розеда
    4 часа назад

    Все это так. Что делать и кто виноват уже проходили. А реально как исправить? Чтобы не было бедных и богатых? Этого же никогда не будет!

  • Соната

    Соната
    4 часа назад

    это признание как признание в провале действий власти...

  • Я сама

    Я сама
    3 часа назад

    Значит так

    Беззастенчиво гарант конституции признается, что не может обеспечить гражданам своей страны один из основных законов этой самой конституции - право на жизнь (ст.20). 20 миллионов граждан нашей страны имеют доход ниже прожиточного МИНИМУМА. То есть, они спокойно могут умереть от голода, когда не достанет средств на продукты питания, замерзнуть, не найдя денег на отопление, загнуться от болезни без лекарств. А гарант будет в это время давать обещания перед новым президентским сроком о будущей счастливой жизни. Жаль только, до этой прекрасной поры могут не дожить целых двадцать миллионов граждан свободной страны.Не один человек, не тысяча и даже не десять тысяч. 20 миллионов! А ведь главная обязанность президента - это не внешняя политика, это не решение сиюминутных проблем отдельных лиц, это не борьба за безопасность власти и олигархата. В первую очередь президент РФ обязан гарантировать каждому гражданину страны неукоснительное исполнение прав и свобод, прописанных в конституции. Стоит задуматься, 20 миллионов обречены на медленное вымирание. И никаких гарантий, только слова и обещания.



    +++++

  • Витком

    Витком
    3 часа назад

    +++++++++

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    2 часа назад

    Единственные "реальные" шаги по снижению количества бедных в стране-это снижение уровня прожиточного минимума!

    И тогда статисты торжествуют-вот и бедных стало меньше!По статистике,как обычно!

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Минфин России впервые опубликовал сведения о средних зарплатах работников федеральных государственных органов, в том числе и министров.

    Самая большая зарплата в 2016 году была у министра финансов Антона Силуанова — 1,7 миллиона рублей в месяц. Как уточняет РБК, на нее пришлось 22 процента дохода главы Минфина.

    Глава Минэкономразвития получал почти 1,3 миллиона рублей, министр энергетики — около 1,2 миллиона. Меньше миллиона зарплаты в 2016-м указаны у главы МЧС (954 тысячи рублей) и министра промышленности (921 тысяча).

    Опубликованные сведения включают информацию о работниках, замещающих государственные должности — в министерствах это только сам министр, добавляет издание. В открытых данных Минфина не указаны зарплаты глав Минобороны, МВД, ФСБ, Службы внешней разведки и российского президента.

    В октябре глава государства Владимир Путин продлил снижение на 10 процентов зарплаты высшим государственным чиновникам, в том числе себе. Согласно декларации президента, в 2016 году он заработал 8,8 миллиона рублей.

    Силуанов в декларации за 2016-й указал доход 95,4 миллиона рублей. Годом ранее министр задекларировал 34,4 миллиона рублей, его доходы выросли почти в три раза.

  • Crasy

    Crasy
    2 часа назад

  • Я сама

    Я сама
    2 часа назад

    А в Дании открылась новая тюрьма...https://boris-mavlyutov.livejournal.com/257030.html?media

  • anschutka

    anschutka
    2 часа назад

    Блин, даже врать нормально разучились. Тут все бодро рапортуют о росте зарплат и пенсий, а в стране оказывается только бедность растет. И разумеется, виноваты внешние ограничения, ага

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