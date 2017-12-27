Главной проблемой в России Путин назвал большое число бедных

Фото: ysia.ru

Большое число людей, живущих на доходы ниже прожиточного минимума, является одной из главных нерешенных проблем в России.

«Главная из них (нерешенных проблем) – большое количество людей, живущих на доходы ниже прожиточного минимума», – сказал Владимир Путин.

В 2000 году доля таких людей составляла около трети населения страны, сейчас она снизилась до 20 миллионов человек. Однако еще раньше, отметил глава государства, она составляла 15 миллионов. В числе причин, повлиявших на снижение доходов россиян, глава государства выделил внешние ограничения.

«Перед нами стоит задача не только выйти на лучшие показатели последних лет, но и дальше, как я недавно говорил на съезде партии "Единая Россия", таргетировать эту бедность», – потребовал Путин.