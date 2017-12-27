На место первого замминистра здравоохранения Приамурья назначена Елена Николаева

В амурском минздраве произошли кадровые перестановки. С 27 декабря к обязанностям первого заместителя министра здравоохранения Амурской области приступила Елена Николаева. Ранее она исполняла обязанности заместителя главного врача Амурской областной клинической больницы.

Соответствующее распоряжение о назначении подписал губернатор Александр Козлов. Должность первого замминистра здравоохранения Амурской области оставалась вакантной с 25 ноября 2017-го, когда ее по собственному желанию освободил Анатолий Судаков.

«Елена Владимировна – профессионал высокого уровня. И врач замечательный, и организатор способный. Работа в реанимационно-консультативном центре дала ей навык оперативно и всесторонне оценивать ситуацию, принимать оптимальные решения и нести за них ответственность. Именно такие управленцы нужны сегодня в министерстве здравоохранения, где сейчас приходится на определенных участках работы оказывать, говоря медицинским языком, экстренную помощь, проводить интенсивную терапию, словом, принимать меры, довольно ощутимые и не всегда приятные, но однозначно направленные на оздоровление отрасли. Работы много, губернатор поставил перед нами ряд задач, которые необходимо решать максимально эффективно. Уверен, Елена Николаева справится с новыми обязанностями», – прокомментировал назначение министр здравоохранения Андрей Субботин.

Елена Владимировна родилась в Свободном в 1977 году. В 2001 закончила АГМА, с 2001 по 2002 год проходила клиническую ординатуру по акушерству и гинекологии. С 2002 по 2005 год очно училась на аспирантуре по акушерству и гинекологии, затем с 2005 по 2006 год была и. о. ассистента в АГМА, а с 2006 по 2014 год работала ассистентом кафедры акушерства и гинекологии.

После год проработала в должности заведующей акушерским реанимационно-консультативным центром, была врачом акушером-гинекологом в Амурской областной клинической больнице. Затем еще год занимала должность заведующей акушерским дистанционным консультативным центром. В 2016 году Елена Николаева стала и. о. заместителя главного врача по акушерско-гинекологической помощи АОКБ, сообщается на сайте правительства региона.