В 2017 году в Белогорске осветили более 7 километров дорог

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В 2017 году протяженность освещенных городских улиц Белогорска увеличилась на 7,3 километра. Ещё на 2,2 километра уличное освещение модернизировали. На эти цели потратили более 6,6 миллиона рублей.

Протяженность автомобильных дорог Белогорска составляет чуть более 224 километров. Освещены уже около 97 километров. Из общей протяженности дорог муниципалитета 48 километров находятся в отдалении от жилого сектора и не требуют оборудования искусственным освещением, сообщили в белогорском управлении ЖКХ. В настоящее время освещены более 55 % улиц Белогорска. В 2008 году в городе всего 5 километров городских автодорог были оснащены фонарями.

В текущем году модернизация уличного освещения проведена на улице Авиационной и улице Серышева. Установлена 51 новая опора, 97 светильников и газоразрядных ламп мощностью 150 ватт. Устройство нового освещения с установкой опор уличного освещения выполнены по улицам Школьной, Авиационной, Красноармейской, Производственной, Ленина, Рябиновой, Озерной, Малиновой, Гагарина, Вишневой с выходом на улицу Шевченко, Хвойной с выходом на Шевченко, Кленовой с выходом на улицу Шевченко, в переулке Северном, на подходе к МКД № 39,39А, 39Б по улице Чехова. Всего установлено 186 опор и 212 светильников.