В Благовещенске волонтеры спасли ворона

Фото: instagram.com/help_animals_blg

Волонтер зоозащитной организации «Подари надежду» Ольга спасла в Благовещенске молодого ворона. Птица была травмирована, сейчас ее лечат в клинике для животных областного центра.

По словам Ольги, она нашла ворона, когда пошла выгуливать собак. Пернатый сидел на земле, нахохлившись. «Я довольно легко его поймала, он был спокойным, сильно замерз», – отметила волонтер.

Птицу назвали Джус. В клинике ИА «Амур.инфо» рассказали, что пернатый поступил к ним 25 декабря. У него перелом лапы и разрыв сухожилий. Сейчас птица восстанавливается, она питается и сидит в коробке в покое. После двух-трех недель ворону сделают рентген и посмотрят, как срослись кости.

Волонтеры пишут в соцсетях, что примут в дар для пострадавшего большую клетку. В дальнейшем птице будут искать нового хозяина. Также волонтеры просят помощи в оплате стационара в клинике.

Реквизиты для помощи:

р/с 40703810946730000066;

«голодный телефон» 8-914-580-68-00;

я/к 410015718058278;

карта Сбербанка 4276 8030 1171 9370, мобильный банк 8-914-571-90-61, получатель Светлана Витальевна П.;

карта Сбербанка 4276 0300 1177 2890, мобильный банк 8-909-815-93-41, получатель Лилия Галимовна Щ.

С пометкой «Джус».