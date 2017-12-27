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27декабря
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сегодня, 10:10 4

В Благовещенске волонтеры спасли ворона

В Благовещенске волонтеры спасли ворона
Фото: instagram.com/help_animals_blg

Волонтер зоозащитной организации «Подари надежду» Ольга спасла в Благовещенске молодого ворона. Птица была травмирована, сейчас ее лечат в клинике для животных областного центра.

По словам Ольги, она нашла ворона, когда пошла выгуливать собак. Пернатый сидел на земле, нахохлившись. «Я довольно легко его поймала, он был спокойным, сильно замерз», – отметила волонтер.

Птицу назвали Джус. В клинике ИА «Амур.инфо» рассказали, что пернатый поступил к ним 25 декабря. У него перелом лапы и разрыв сухожилий. Сейчас птица восстанавливается, она питается и сидит в коробке в покое. После двух-трех недель ворону сделают рентген и посмотрят, как срослись кости.

Волонтеры пишут в соцсетях, что примут в дар для пострадавшего большую клетку. В дальнейшем птице будут искать нового хозяина. Также волонтеры просят помощи в оплате стационара в клинике.

Реквизиты для помощи:

р/с 40703810946730000066;

«голодный телефон» 8-914-580-68-00;

я/к 410015718058278;

карта Сбербанка 4276 8030 1171 9370, мобильный банк 8-914-571-90-61, получатель Светлана Витальевна П.;

карта Сбербанка 4276 0300 1177 2890, мобильный банк 8-909-815-93-41, получатель Лилия Галимовна Щ.

С пометкой «Джус».

Просмотров всего: 198

#происшествия

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Комментарии
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  • Кургуз Инна (ПФР)

    Кургуз Инна (ПФР)
    25 минут назад

    Эти вороны полгорода засрали уже....может ещё для голубей будем на клетки собирать? Бред...

  • Nexus

    Nexus
    20 минут назад

    чет ни одного вОрона в городе еще не видел

  • Инна Кургуз (ПФР)

    Инна Кургуз (ПФР)
    16 минут назад

    Nexus

    чет ни одного вОрона в городе еще не видел



    Ну так подними задницу и прошвырнись часикам к 9-10 вечера в район центрального рынка....весь парк 4-й школы засран, сквер...и ещё пара районов города.....

  • alex 3

    alex 3
    1 минута назад

    Инна Кургуз (ПФР)
    Nexus

    чет ни одного вОрона в городе еще не видел



    Ну так подними задницу и прошвырнись часикам к 9-10 вечера в район центрального рынка....весь парк 4-й школы засран, сквер...и ещё пара районов города.....
    это проблема! Птицы питаются на помойках, ночуют на деревьях в парке. Видел больных птиц. Вся земля в помете. Нужно предупреждать детей, что бы вот так вот не спасали птиц, не брали их в руки, это опасно.

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