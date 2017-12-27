Гость «Эха Москвы в Благовещенске»: руководитель частного детсада

27 декабря в полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» выйдет очередной выпуск программы «Бизнес-среда». Ведущий Борис Белобородов встретится с предпринимателем в социальной сфере, руководителем частного детского сада Марией Сафроновой.

Дневной разворот проведут Михаил Митрофанов и Екатерина Кузьмина. Ведущие вечернего эфира – Алексей Воскобойников и Екатерина Кузьмина.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.