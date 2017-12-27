Сильный ветер: прогноз погоды в Амурской области на 27 декабря

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В Амурской области 27 декабря будет малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер наберет скорость 9-14 метров в секунду, на севере – 2-7 метров в секунду. Температура составит 15…20, в некоторых северных районах – 25…30 градусов мороза.

В Благовещенске рано утром термометры показывали минус 20 градусов, северо-западный ветер дул со скоростью 6-11 метров в секунду. В течение дня в городе будет малооблачно, осадков не ожидается. Северо-западный ветер разгонится до 8…13 метров в секунду. Температура составит 14…16 градусов мороза, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL