Житель Китая изменил имя, чтобы попасть в Благовещенск

В ходе судебного заседания было установлено, что в 2014 году управление миграционной службы Нижегородской области из-за неоднократного нарушения Правил дорожного движения запретило въезд в Российскую Федерацию гражданину Китая.

Однако запрет нарушителя не остановил: он дважды предпринял неудачные попытки въезда на территорию РФ. После этого, находясь на территории КНР, китаец законным образом изменил имя и официально получил новый заграничный паспорт гражданина КНР. А затем – в 2015-2016 годы – в нарушение законодательства РФ не менее семи раз незаконно пересекал госграницу через пункт пропуска в городе Благовещенске.

В судебном заседании подсудимый свою вину в совершенном преступлении признал в полном объеме. В итоге суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 60 000 рублей. Приговор еще не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратура Амурской области.