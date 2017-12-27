Пенсии бывшим следователям, прокурорам и членам их семей повысят: обзор прессы

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Чем занимается Ким Чен Ын; откуда прилетел астероид Оумуамуа; англичанка перевоспитала мужа по правилам дрессуры собак – о чем пишут газеты, рассказывает в обзоре прессы ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

«Российская газета» – издание огромное, все не перескажешь, поэтому обращу ваше внимание на те материалы, которые показались мне наиболее значимыми. Для начала – колонка, в которой приведены рассуждения о личности лидера КНДР Ким Чен Ына. Пишут, что вождь страны – очень расчетливый игрок, добился своих целей, создал потенциал ядерного сдерживания, и теперь спокойно сосредоточился на дипломатических проблемах.

Еще с интересом прочёл об эпохальных открытиях ученых. Например, об обнаружении гравитационной волны, возникшей при столкновении двух нейтронных звёзд. Или о создании искусственного основания ДНК, что позволит менять в геноме человека дефектные звенья. А еще об искусственном интеллекте, а еще об астероиде Оумуамуа, прилетевшем к нам из-за пределов Солнечной системы.

Не пропусти

В «Моей Мадонне» сегодня всё о собаках – всё, что вы знали о них и о чем даже не подозревали. Все-таки наступающий год обязывает.

Еще здесь всё о том, что нас ожидает в 2018-м. Главное, что нужно знать – то, что этот год сулит хорошие возможности для решения старых проблем. Ну и еще имейте в виду, что экономический кризис подкосит валютную систему и на рынке останутся только самые крепкие валюты. В том числе и рубль. Но не это главное в газете.

Также в номере

Да, главное – не про собак и прогнозы. Главное – в материале о том, как воспитать своего мужчину. В пример приводится история англичанки, которая перевоспитала своего мужа за шесть недель, руководствуясь правилами дрессуры собак. Далее автор говорит о том, что на мужчину нельзя орать, особенно, если он пришел домой под утро и в губной помаде. Ор приводит мужика в ступор, он тупеет и цепенеет. А лучше – с лаской, с улыбкой, со всей душой, как говорится… В общем, главное – женщина вела себя на удивление выдержанно – она перестала реагировать на плохое поведение мужа. Очень хорошая статья. Правильная. Как песня. Зачитался. И вам советую.

Очень интересно

«Комсомольская правда» сегодня поражает размерами новогоднего суперкроссворда, размещенного на целой странице. Предполагается, что им можно заняться в новогоднюю ночь (в новогоднее утро он будет выглядеть издевательством над мозгами). На второй странице размещены ответы, что позволит вам справиться с заданием до боя часов. Еще здесь про Киркорова, Баскова, Фриске Волочкову, Бузову и иже с ними. Еще узнаете, какая вы собака (по знаку зодиака, а не по тому, кем вас считают соседи и коллеги). Еще здесь про похмелье, но я приберегу эту публикацию до пятницы.

На посошок

Еженедельник «АиФ» традиционно задаётся сакраментальными вопросами, например, почему на поддержку банков денег уходит больше, чем на поддержку стариков. Или: почему бывшим следователям и прокурорам, а также членам их семей пенсии повысят на 30 % – в 2018 году на эти цели из бюджета потратят 2,5 миллиарда рублей, – а остальные прибавки не получат. Или: кто поможет решить острые вопросы. Или: как можно прожить на пенсию 8 700 рублей, если машина дров стоит 8 000, и на зиму таких нужно четыре…

В общем, что ни страница, то вопросы, ответы на которые очевидны. Они звучат примерно так: «По кочану», «От верблюда», «Дед Пихто» и т.д. Особо отмечу, что на вопрос «Где?» следует отвечать: «В Караганде».