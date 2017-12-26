Умер композитор Владимир Шаинский, автор музыки к мультфильму «Крокодил Гена»

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Смерть композитора подтвердил РБК его сын Вячеслав. Он рассказал, что отец умер в городе Сан-Диего (штат Калифорния) в понедельник, 25 декабря, куда переехал еще в 2004 году.

Официально причины смерти Владимира Яковлевича не называют. По словам Вячеслава, «…основная причина — это возраст. Дата похорон еще не известна». Как уточняет Русская служба Би-би-си, несколько лет назад у композитора был диагностирован рак желудка.

Шаинский начал писать музыку в юности, в возрасте 18 лет. За свою творческую жизнь он создал более 300 произведений. Наибольшую известность он получил как автор детских песен. Его музыка сопровождает десятки мультфильмов, среди которых всеми любимые «Чебурашка», «Антошка», «Крошка Енот».

И взрослые, и дети знают его популярнейшие песни «Дрозды», «Не плачь, девчонка», «Идет солдат по городу», «Песенка крокодила Гены», «Чунга-Чанга», «Травы, травы…», «АБВГДейка», «Веселая карусель», «Песня Шапокляк», «По секрету всему свету» и десятки других.

Без песен Владимира Шаинского «немыслимо представить детство», отметил в разговоре с РБК композитор и музыковед Владимир Мартынов. «Он последний из могикан. Если в советское время была целая плеяда детских композиторов, то сейчас их практически нет. И на нем страница высокой детской музыки закрывается», — резюмировал музыковед.

В 1978 году Шаинскому присвоили звание заслуженного деятеля искусств РСФСР, в 1986 году он стал народным артистом РСФСР. Также композитор является лауреатом ряда отечественных и международных конкурсов песен, в том числе Госпремии СССР. Ее Шаинский получил в 1981 году за «песни последних лет для детей и юношества», сообщает издание.