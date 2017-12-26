В амурском колледже искусств готовят музыкантов с широким кругозором

В Амурском колледже искусств и культуры студентам прививают любовь к народной музыке. Без единственного студенческого оркестра сейчас в Приамурье не обходится ни одно творческое событие.

Четыре часа в неделю студенты Амурского колледжа искусств и культуры посвящают одной из любимых дисциплин – народным инструментам. Сегодня в составе оркестра 13 человек – от первокурсников до выпускников, играющих на балалайке, домре, баяне, ударных и фортепиано. Чтобы получился гармоничный ансамбль, для исполнения русских произведений многим из юных музыкантов пришлось освоить новые для себя инструменты.

«В каждом деле есть свои сложности. Нас же тут обучают, без этого никак не обходится. Надо учиться, потому что стала молодежь забывать народную музыку», – поделилась Олеся Беджисова, студентка первого курса музыкального отделения Амурского колледжа искусств и культуры.

Покорила народная музыка и Михаила Хомякова. Студент 4-го курса музыкального отделения колледжа вспоминает, что долго не мог определиться с выбором инструмента, а теперь без баяна уже не представляет свое будущее.

«Я думаю, дальше пойду учиться, в консерваторию. Мы здесь учимся играть в коллективе. Когда мы будем в будущем работать, кто-то будет играть в ансамбле», – рассказал Михаил Хомяков.

В прошлом году оркестр народных инструментов при колледже отметил свое 55-летие. Сегодня без музыкального коллектива не обходится ни одно творческое событие в Благовещенске и области. Заслуга в этом в том числе и дирижера, заслуженного работника культуры Александра Гетмана. Именно он, возглавив ансамбль 26 лет назад, решил обогатить репертуар новыми произведениями современных композиторов.

«Мы играем и классическую, и современную музыку. Здесь задача – чтобы их музыкальный кругозор был широк. Чтобы они могли потом, уже в своей взрослой профессиональной жизни выбрать любое направление, были посвящены в особенности того или иного стиля», – объяснил Александр Гетман, руководитель оркестра русских народных инструментов колледжа.

Сегодня у единственного в Приамурье студенческого оркестра насыщенный график. А солист ансамбля – лауреат различных творческих конкурсов, баянист Владислав Марцев – и вовсе отправится в Приморье на очередной международный конкурс.