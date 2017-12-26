Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26декабря
Предыдущая новость
сегодня, 21:28 1

В амурском колледже искусств готовят музыкантов с широким кругозором

В амурском колледже искусств готовят музыкантов с широким кругозором

В Амурском колледже искусств и культуры студентам прививают любовь к народной музыке. Без единственного студенческого оркестра сейчас в Приамурье не обходится ни одно творческое событие.

Четыре часа в неделю студенты Амурского колледжа искусств и культуры посвящают одной из любимых дисциплин – народным инструментам. Сегодня в составе оркестра 13 человек – от первокурсников до выпускников, играющих на балалайке, домре, баяне, ударных и фортепиано. Чтобы получился гармоничный ансамбль, для исполнения русских произведений многим из юных музыкантов пришлось освоить новые для себя инструменты.

«В каждом деле есть свои сложности. Нас же тут обучают, без этого никак не обходится. Надо учиться, потому что стала молодежь забывать народную музыку», – поделилась Олеся Беджисова, студентка первого курса музыкального отделения Амурского колледжа искусств и культуры.

Покорила народная музыка и Михаила Хомякова. Студент 4-го курса музыкального отделения колледжа вспоминает, что долго не мог определиться с выбором инструмента, а теперь без баяна уже не представляет свое будущее.

«Я думаю, дальше пойду учиться, в консерваторию. Мы здесь учимся играть в коллективе. Когда мы будем в будущем работать, кто-то будет играть в ансамбле», – рассказал Михаил Хомяков.

В прошлом году оркестр народных инструментов при колледже отметил свое 55-летие. Сегодня без музыкального коллектива не обходится ни одно творческое событие в Благовещенске и области. Заслуга в этом в том числе и дирижера, заслуженного работника культуры Александра Гетмана. Именно он, возглавив ансамбль 26 лет назад, решил обогатить репертуар новыми произведениями современных композиторов.

«Мы играем и классическую, и современную музыку. Здесь задача – чтобы их музыкальный кругозор был широк. Чтобы они могли потом, уже в своей взрослой профессиональной жизни выбрать любое направление, были посвящены в особенности того или иного стиля», – объяснил Александр Гетман, руководитель оркестра русских народных инструментов колледжа.

Сегодня у единственного в Приамурье студенческого оркестра насыщенный график. А солист ансамбля – лауреат различных творческих конкурсов, баянист Владислав Марцев – и вовсе отправится в Приморье на очередной международный конкурс.

Просмотров всего: 70

#культура #музыка #студенты

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • 8x3rl7rx42yzs

    8x3rl7rx42yzs
    1 час назад

    народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachokdoma.blogspot.com

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Культура 1

Выпускники Амурского колледжа искусств и культуры покоряют актерские вузы страны
Культура

На старый Новый год в областной филармонии откроется онлайн-приемная Деда Мороза
Культура 3

Областная филармония подготовила для маленьких амурчан «Игрушечный побег»
Культура 1

Снежный городок в Белогорске открыли народными гуляниями (фото)