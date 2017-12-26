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Выпускники Амурского колледжа искусств и культуры покоряют актерские вузы страны

Выпускники Амурского колледжа искусств и культуры покоряют актерские вузы страны

Студенческий театр в Амурском колледже искусств и культуры появился 16 лет назад. За эти годы начинающие артисты вместе с бессменным руководителем Ириной Ситниковой поставили десятки разных спектаклей – от детских историй до серьезных философских работ.

Многие выпускники впоследствии стараются получить профессиональное режиссерское образование, а также покоряют актерские вузы страны.

«К чести наших выпускников многие из них возвращаются потом в наш регион, потому что Иркутск, Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре – это города, в чьи драматические театры с удовольствием принимают на работу наших бывших», – сказала руководитель студенческого театра «К нам!» Амурского колледжа искусств и культуры Ирина Ситникова.

За время учебы по специальности «Театральное творчество» студенты успевают получить знания по сценическому движению и речи, актерскому мастерству. Ребята умеют профессионально наносить грим, а также создавать музыкальное оформление и декорации для спектаклей. В колледже традиционно проходят встречи с выдающими театральными деятелями. В этом году в рамках фестиваля «Амурская осень» мастер-класс провела заслуженная артистка России Елена Борзова.

Елена Борзова пообщалась с ребятами, а также рассказала, что необходимо уметь для того, чтобы стать настоящим актером.

«Я ходила на ее курсы по сценической речи. Для меня это очень серьезно, потому что я планирую поступать на следующий год в высшее учебное заведение на актерское отделение. И у меня есть какое-то волнение, что вдруг у меня что-то не получится. Вдруг я не понравлюсь, а очень хочется понравиться», – поделилась студентка 4-го курса театрального творчества Амурского колледжа искусств и культуры Полина Самодурова.

Как отмечают молодые актеры, совместная работа заслуженных мастеров сцены, педагогов и студентов позволяет находить новые идеи и творческие решения.

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#культура

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Комментарии
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