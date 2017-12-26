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В Приамурье десять детей удостоились стипендии губернатора в сфере культуры и искусства

В Приамурье десять детей удостоились стипендии губернатора в сфере культуры и искусства

В Амурской областной филармонии 25 декабря состоялась торжественная церемония вручения стипендии губернатора Приамурья одаренным детям в сфере культуры и искусства. Награду получили десять человек.

Губернатор Александр Козлов поздравил стипендиатов, вручил дипломы, памятные медали, сертификаты и благодарственные письма.

«Kaждый из вac знaeт цeнy твopчecкoмy тpyдy. Bы нeoднoкpaтнo пpeдcтaвляли Aмypcкyю oблacть нa пpecтижныx кoнкypcax. Свoим тaлaнтoм, тpyдoм и ycпexoм пoдтвepждaeтe, чтo нaшa oблacть бoгaтa пpeкpacными людьми. Mы гopдимcя вaми», – oбpaтилcя к coбpaвшимcя Aлeкcaндp Koзлoв.

Ежeгoдныe cтипeндии губернатора yчpeждeны в 2000 гoдy. Это проект, ориентированный на развитие музыкального и художественного творчества, совершенствование профессионального мастерства, исполнительской культур. Зa 17 лет cтипeндии пoлyчили 170 peбят.

В 2017 году в экспертную комиссию министерства культуры и архивного дела области поступило 31 портфолио кандидатов из 19 учреждений дополнительного образования детей из городов: Благовещенск, Белогорск, Завитинск, Зея, Райчихинск, Свободный, Тында, ЗАТО Циолковский, а также из Белогорского, Бурейского, Ивановского, Селемджинского, Тындинского районов. Всего представлено 8 номинаций: изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, народные инструменты, вокальное искусство, фортепиано, духовые инструменты, хореографическое творчество, театральное творчество, цирковое искусство.

В итоге стипендии губернатора в 2017 году удостоились воспитанница творческой студии «Компания Твикс» Белогорска Валерия Анистратенко (вокальное искусство); ученица детской школы искусств из Свободного Мария Астахова (изобразительное искусство); ученица Центральной детской школы искусств Благовещенска Виктория Громова (инструментальное исполнительство, фортепиано); учащийся детской школы искусств Февральска Денис Волкорезов (театральное творчество); воспитанник образцовой вокальной студии «Музей Пушкина» Центра развития культуры, молодежной политики и спорта Тындинского района Максим Дмитриев (вокальное искусство).

Также стипендию получили: учащаяся музыкальной школы Тынды Дарья Калашникова (народные инструменты, домра); ученик благовещенской музыкальной школы Николай Коновалов (инструментальное исполнительство, фортепиано); ученица художественной школы Благовещенска Алена Кравцова (изобразительное искусство); Ксения Соболева, занимающаяся в Амурском областном доме народного творчества (хореографическое творчество) и воспитанница Центра эстетического воспитания детей имени Белоглазова Елизовета Тайдакова (хореографическое творчество).

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#дети #жизнь #областная власть

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  • 8x3rl7rx42yzs

    8x3rl7rx42yzs
    1 час назад

    нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/kachokdoma

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