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Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: больничные клоуны

Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: больничные клоуны

27 декабря в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» состоится встреча с больничными клоунами. В гости к ведущим Нино Кохреидзе и Екатерине Кузьминой придут Светлана Оленникова и Евгений Уваров.

Они расскажут, что удалось сделать за первый год существования творческому благотворительному проекту в Благовещенске.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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#СМИ

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Комментарии
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  • 8x3rl7rx42yzs

    8x3rl7rx42yzs
    1 час назад

    нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/kachokdoma

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