Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: больничные клоуны

27 декабря в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» состоится встреча с больничными клоунами. В гости к ведущим Нино Кохреидзе и Екатерине Кузьминой придут Светлана Оленникова и Евгений Уваров.

Они расскажут, что удалось сделать за первый год существования творческому благотворительному проекту в Благовещенске.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.