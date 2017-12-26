Губернаторская елка в театре драмы собрала 300 юных амурчан

В Амурском театре драмы прошла губернаторская елка. На нее пригласили 300 юных амурчан. Они смотрели музыкальный спектакль, общались с героями представления на новогоднем празднике, водили хороводы с Дедом Морозом и получили сладкие подарки.

Просмотреть веселую сказку «Чудеса по Новый год» в театр драмы приехали ребята из детских домов и интернатов со всей области. Были в зале и дети с ограниченными возможностями здоровья. Праздник для них традиционно помогает организовать областное правительство.

«Новогодние балы с участием губернатора прошли у нас уже касаемо детей одаренных, семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, сегодня елка посвящена детям, которые приехали к нам из детских домов, учреждений интернатного типа. Мы понимаем, что в целом новогодний праздник ассоциируется у людей с будущим, и, конечно, хочется верить в чудо, в добро, в справедливость, поэтому вот эта наша отечественная традиция реализуется в проекте "Губернаторская елка"», – рассказала заместитель председателя правительства Амурской области Ольга Лысенко.

Сказочное представление в театре будут показывать каждый день вплоть до Нового года. Для постановки режиссер Павел Рукавицын выбрал пьесу драматурга Дмитрия Голубецкого. В ней народные персонажи, много юмора, и, как в любой сказке, добро всегда побеждает. А в финале к ребятам пришли Дед Мороз и Снегурочка.

«Очень понравился спектакль, смешной был. Там было очень весело. Актеры очень хорошие», – поделилась воспитанница детского дома из села Семиозерка Светлана Долочеева.

После представления прошла обязательная дискотека для старших и хоровод для малышей. Также всех ребят ждали сладкие подарки и новогоднее поздравление от Деда Мороза: «Пусть Новый год, что на пороге, войдет в ваш дом, как новый друг. Пускай забудут к вам дорогу печаль, невзгоды и недуг. Пускай придут в году грядущем удача, радость и успех. Пускай он будет самым лучшим и самым радостным для всех!».