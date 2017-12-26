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сегодня, 19:08 5

Губернаторская елка в театре драмы собрала 300 юных амурчан

Губернаторская елка в театре драмы собрала 300 юных амурчан

В Амурском театре драмы прошла губернаторская елка. На нее пригласили 300 юных амурчан. Они смотрели музыкальный спектакль, общались с героями представления на новогоднем празднике, водили хороводы с Дедом Морозом и получили сладкие подарки.

Просмотреть веселую сказку «Чудеса по Новый год» в театр драмы приехали ребята из детских домов и интернатов со всей области. Были в зале и дети с ограниченными возможностями здоровья. Праздник для них традиционно помогает организовать областное правительство.

«Новогодние балы с участием губернатора прошли у нас уже касаемо детей одаренных, семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, сегодня елка посвящена детям, которые приехали к нам из детских домов, учреждений интернатного типа. Мы понимаем, что в целом новогодний праздник ассоциируется у людей с будущим, и, конечно, хочется верить в чудо, в добро, в справедливость, поэтому вот эта наша отечественная традиция реализуется в проекте "Губернаторская елка"», – рассказала заместитель председателя правительства Амурской области Ольга Лысенко.

Сказочное представление в театре будут показывать каждый день вплоть до Нового года. Для постановки режиссер Павел Рукавицын выбрал пьесу драматурга Дмитрия Голубецкого. В ней народные персонажи, много юмора, и, как в любой сказке, добро всегда побеждает. А в финале к ребятам пришли Дед Мороз и Снегурочка.

«Очень понравился спектакль, смешной был. Там было очень весело. Актеры очень хорошие», – поделилась воспитанница детского дома из села Семиозерка Светлана Долочеева.

После представления прошла обязательная дискотека для старших и хоровод для малышей. Также всех ребят ждали сладкие подарки и новогоднее поздравление от Деда Мороза: «Пусть Новый год, что на пороге, войдет в ваш дом, как новый друг. Пускай забудут к вам дорогу печаль, невзгоды и недуг. Пускай придут в году грядущем удача, радость и успех. Пускай он будет самым лучшим и самым радостным для всех!».

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#дети #жизнь #праздники

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Комментарии
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  • варварав

    варварав
    1 час назад

    Губернаторская елка, но на наши налоги.

  • Asom

    Asom
    1 час назад

    варварав

    Губернаторская елка, но на наши налоги.



    Срочно переименовать на нашиналоговую ёлку!

  • Asom

    Asom
    1 час назад

    Театр драмы, кстати, тоже существует на наши налоги. Поэтому заголовок должен быть таким:

    "Нашиналоговая ёлка в театре наших налогов собрала 300 юных амурчан".

  • 8x3rl7rx42yzs

    8x3rl7rx42yzs
    1 час назад

    Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок на новый год. А вычитал о нем в этом блоге --- http://u.yool.so/kachokdoma

  • варварав

    варварав
    2 минуты назад

    Просто елка на деньги жителей АО. Вот если бы елка на деньги из доходов Губернатора, тогда да губернаторская.

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