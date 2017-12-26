2018 год объявлен в России Годом волонтера

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2018 год станет Годом добровольца и волонтера. Соответствующий указ подписал президент. В Приамурье на сегодняшний день насчитывается свыше 200 добровольческих объединений, не считая активистов, которые не состоят в каких-либо организациях.

Школьники и активная молодежь помогают в больницах и социальных учреждениях, участвуют в поиске пропавших людей, оказывают посильную помощь пострадавшим в стихийных бедствиях, спасают животных, принимают участие в мероприятиях направленных на сохранение природы и памятников культуры, помогают проводить крупнейшие областные, всероссийские и международные мероприятия.

В 2017 году амурские волонтеры не единожды заявляли о себе за пределами региона. Амурские активисты принимали участие во всероссийском форуме «Доброволец—2017». При поддержке регионального министерства образования область представляли 11 человек. Ребята посетили дискуссионные секции, мастер-классы, презентации эффективных региональных практик, а также ежегодные итоговые съезды крупнейших волонтерских движений — «Волонтеры-медики», «Волонтеры Победы», Ассоциации волонтерских центров.

Еще 20 амурских волонтеров ездили в октябре в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи и студентов. В организации ВФМС амурчане помогали в течение десяти дней. Также добровольцы из Приамурья принимали участие в Восточном экономическом форуме, Парадах Победы в Москве и Севастополе и других мероприятий, сообщает министерство образования Амурской области.

В минобре заверяют, что ведомство уделяет большое внимание развитию волонтерства в регионе. К примеру, проводятся школы волонтеров, конкурсы волонтерских инициатив. Летом 2017 года в министерстве подвели итоги регионального заочного этапа всероссийского конкурса «Доброволец России—2017». Из 31 претендента выбрали 9 лидеров, которым вручили дипломы и ценные призы.