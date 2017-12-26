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26декабря
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сегодня, 20:02 8

2018 год объявлен в России Годом волонтера

2018 год объявлен в России Годом волонтера
Фото: svlib.ru

2018 год станет Годом добровольца и волонтера. Соответствующий указ подписал президент. В Приамурье на сегодняшний день насчитывается свыше 200 добровольческих объединений, не считая активистов, которые не состоят в каких-либо организациях.

Школьники и активная молодежь помогают в больницах и социальных учреждениях, участвуют в поиске пропавших людей, оказывают посильную помощь пострадавшим в стихийных бедствиях, спасают животных, принимают участие в мероприятиях направленных на сохранение природы и памятников культуры, помогают проводить крупнейшие областные, всероссийские и международные мероприятия.

В 2017 году амурские волонтеры не единожды заявляли о себе за пределами региона. Амурские активисты принимали участие во всероссийском форуме «Доброволец—2017». При поддержке регионального министерства образования область представляли 11 человек. Ребята посетили дискуссионные секции, мастер-классы, презентации эффективных региональных практик, а также ежегодные итоговые съезды крупнейших волонтерских движений — «Волонтеры-медики», «Волонтеры Победы», Ассоциации волонтерских центров.

Еще 20 амурских волонтеров ездили в октябре в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи и студентов. В организации ВФМС амурчане помогали в течение десяти дней. Также добровольцы из Приамурья принимали участие в Восточном экономическом форуме, Парадах Победы в Москве и Севастополе и других мероприятий, сообщает министерство образования Амурской области.

В минобре заверяют, что ведомство уделяет большое внимание развитию волонтерства в регионе. К примеру, проводятся школы волонтеров, конкурсы волонтерских инициатив. Летом 2017 года в министерстве подвели итоги регионального заочного этапа всероссийского конкурса «Доброволец России—2017». Из 31 претендента выбрали 9 лидеров, которым вручили дипломы и ценные призы.

Просмотров всего: 184

#жизнь

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Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • KenshiN

    KenshiN
    2 часа назад

    Одолели.

    Пишите сразу: Нам нужна бесплатная рабочая сила, т.к. все совсем плохо и мы обосрались.

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    деньги только собирать не надо

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    2 часа назад

    Вот где бесплатная сила прикрытая фондами. Все хана заработкам на ГПЗ и космодроме. Участвуй в грандиозных стройках России по отмыванию денег, при этом вступи в ОНФ и флаг тебе в руки. Октябрята-комсомол-партия. Значек-партбилет-удостоверение.

  • full

    full
    2 часа назад

    У меня тоже резко отрицательная реакция на это модное поветрие.Если у нас капитализм, если за работу должны платить, то все, что связано с волонтерством - недобросовестная конкуренция.

  • Asom

    Asom
    1 час назад

    full

    У меня тоже резко отрицательная реакция на это модное поветрие.Если у нас капитализм, если за работу должны платить, то все, что связано с волонтерством - недобросовестная конкуренция.



    Эм... Предлагаю загуглить "Волонтёрство в США".

  • Asom

    Asom
    1 час назад

    2018 год объявлен в России Годом полотёра.

  • full

    full
    1 час назад

    Asom

    full

    У меня тоже резко отрицательная реакция на это модное поветрие.Если у нас капитализм, если за работу должны платить, то все, что связано с волонтерством - недобросовестная конкуренция.



    Эм... Предлагаю загуглить "Волонтёрство в США".



    Там система отстроена. А у нас волонтеры занимаются тем, что должно делать государство.

  • 8x3rl7rx42yzs

    8x3rl7rx42yzs
    1 час назад

    нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/kachokdoma

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