«Кто сказал "гав"?»: как благовещенские волонтеры спасают животных

Второй выпуск рубрики «Кто сказал "гав"?», приуроченной к грядущему Году собаки, расскажет о волонтёрах, которые каждый день спасают братьев наших меньших. Собак и кошек они находят замерзшими, голодными и часто погибающими. Эти люди не могут равнодушно пройти мимо брошенных животных.

О каждой своей собаке волонтёр Людмила Попова готова рассказывать часами. Чаще всего в её добрые руки попадают больные и покалеченные животные. Любительница собак уже сбилась со счёта, сколько удалось спасти четвероногих за последние пять лет.

«Есть люди – я не одна такая, – которые считают, что набитый денежкой карман – это не то, для чего мы приходим на Землю. Если я имею возможность помочь ребёнку, я помогу. Если я не могу перешагнуть через раненую собаку или собаку со щенками на морозе, я тоже буду ею заниматься. И помощь животным – это ни на грамм не хуже, чем помогать детям. Это такие же живые существа. У них также есть душа, они также страдают. Вы не представляете, но у них также болит голова, сердце, они также кашляют, боятся, радуются», – поделилась волонтер Людмила Попова.

Началось всё с маленького щёночка в квартире. В итоге для хвостатых постояльцев построили мини-приют. Сейчас там живут 13 собак. У каждого есть своя утеплённая будка, и обязательно два раза в день им дают горячую кашу с мясом.

Эти животные в мини-приюте находятся временно, найти хозяина удаётся почти для каждого. Но сделать это бывает очень трудно.

«Люди хотят всё-таки, чтобы была красивая, привитая, стерилизованная собака-охранница и чтобы детей любила, на саночках катала и вот бантик ещё. Я всегда спрашиваю: бантик каким цветом надо, чтобы вы взяли эту собачку, чтобы она вам понравилась?» – высказалась волонтер.

Почти две сотни собак и кошек спасла от гибели еще одна горожанка-волонтёр Ирина Полякова. Добрым делом она занимается второй год подряд и называет это порывом души. Брошенных животных Ирина с мужем приносит домой. Сейчас у них живут семь щенков и кошек, остальные 13 поселились на улице во дворе. Для них построили утеплённые вольеры.

«Взрослую особь видишь в беде – жалко. Дал поесть и уже думаешь – как-то он прорвётся. А щенок не прорвётся. Он без помощи, он не выживет, если человек ему не поможет. У нас в городе очень сильно развито волонтерство. Несколько зоозащитных организаций, людей, которые сколачиваются в группы. Также много свободных волонтеров. Сейчас люди занимаются стерилизацией животных. Это очень большая проблема, потому что щенки, которые никому не нужные, они потом начинают бродить по улицам, сбиваться в стаи. И люди недовольны», – сказала волонтер Ирина Полякова.

Первых щенков нашёл муж Ирины. К нему на встречу выскочила толпа голодных щенков с мамой, которая была похожа на скелет. Семья Поляковых выкормила хвостатых и даже пристроила в хорошие руки. С тех пор пройти мимо нуждающихся в помощи животных супруги не могут.