На старый Новый год в областной филармонии откроется онлайн-приемная Деда Мороза

В Амурской областной филармонии готовятся к встрече старого Нового года. Два праздничных концерта пройдут 13 и 14 января. В прошлые годы праздничную программу посвящали космосу и моде, в этот раз темой станут социальные сети.

Примеру губернатора региона, который открыл онлайн-приемную в Инстаграме, последует Дед Мороз.

«У нас родилась идея, что мы Деда Мороза тоже превратим в креативного человека, который находится в Сети. И поэтому, проводя некие аналогии, мы подведем итоги уходящего года, что для нас было ценно и важно», – рассказала директор Амурской областной филармонии Ольга Смирнова.

Во время представления на сцене Амурской областной филармонии побывают около 150 артистов – это камерный хор «Возрождение», шоу-балет «Максимум», цирк «Ап!», солисты филармонии и другие.

Среди зрителей разыграют сертификат на посещение всех мероприятий культурного учреждения, в том числе спектаклей фестиваля театра и кино «Амурская осень». Будут и другие призы.

Продолжительность программы – около 1,5 часов, но зрителей приглашают подойти на полчаса раньше, чтобы приобрести программки для розыгрыша и послушать живую музыку. Традиции проводить концерты на старый Новый год уже 10 лет.