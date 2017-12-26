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Альберт Кривченко в свой день рождения презентовал новую книгу

Альберт Кривченко в свой день рождения презентовал новую книгу

Первый губернатор Амурской области, журналист Альберт Кривченко представил благовещенцам новую книгу «Уполномочен заявить». Презентация прошла в день рождения автора, 22 декабря, в областной научной библиотеке. В книге собраны статьи, интервью, интернет-публикации, стихи, воспоминания о коллегах, одноклассниках, современниках за много лет.

«Уполномочен заявить» – это опыт прошлого, а также отклик автора на последние события. Среди них возвращение Крыма, выборы президента США, столетие Октябрьской революции.

«После той книжки, на которую я потратил очень много времени и энергии, конечно, следовало отдохнуть и отдохнуть серьезно. Но как можно было отдыхать, когда в области, в стране, в мире происходили такие события, которые никого не могли оставить равнодушными? И как же я, публицист прирожденный, мог остаться в стороне?» – сказал Альберт Кривченко.

Альберт Аркадьевич Кривченко окончил факультет журналистики Уральского государственного университета. Был журналистом «Амурской правды», затем представлял ТАСС в Амурской области. В 1991 году стал губернатором Приамурья. В 1993 году вышел на пенсию. Он – член Союза писателей, автор десятка книг. В прошлом году он презентовал читателям многолетний труд – «Выбираю деревню на жительство».

В этом году Альберту Кривченко исполнилось 82 года.

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#жизнь

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