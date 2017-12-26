Поезд Аячи – Ерофей Павлович не будет ходить в новогодние праздники

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В период новогодних праздников на Забайкальской железной дороге изменится порядок курсирования некоторых пригородных поездов. Это коснется и Амурской области.

Так, в новогодние праздники отменен пригородный поезд № 6231/6232 Аячи – Ерофей Павлович (Сковородинский район). Это сделано по заявке перевозчика ОАО «Экспресс Приморья».

Поезд не будет ходить пять дней – 1, 2, 4, 6 и 8 января. При этом он будет курсировать 3, 5 и 7 января. С 9 января состав по графику – ежедневно, сообщает пресс-служба ЗабЖД.