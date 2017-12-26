Многие студенты Амурского педколледжа после практики остаются работать в школах

Студенты Амурского педколледжа во время практики заменяют учителей. Работа со школьниками и воспитанниками детских садов начинается с первого курса. Сначала они наблюдают за учебным процессом на уроках, затем и сами предстают в роли учителя.

Почувствовать себя в роли учителя должен каждый студент. Это обязательно, прежде чем приступить к практике в обычных и коррекционных школах и детских садах. Одна из задач – самостоятельно разработать классный час по заданной тематике. Найти нужную информацию – это лишь половина дела. Главное, грамотно её обработать.

«Есть такое, когда изложение материала студентом не соответствует возрасту детей. Есть, например, когда они хотят поиграть с детьми, а у них это не получается. Если мы играем с детьми, вот представьте – аудитория 30 детей, и задали вопрос один ребёнку. Они начинают все ручку тянуть, каждому хочется ответить. Здесь студенты не продумывают, что детей можно разделить на подгруппы, сделать какую-то командную работу. Они задают вопрос, и каждый хочет ответить, а если ты ребёнка не увидел, он начинает расстраиваться», – рассказала руководитель практики группы студентов-практикантов Амурского педагогического колледжа Кристина Перелёт.

Учебная практика начинается со второго курса, производственная – с третьего. С последней студенты напрямую начинают работать со школьниками и воспитанниками детских садов и совместно под руководством наставников разрабатывают свой урок.

Роман ещё с детства мечтал связать себя со спортом. Завоевал спортивное звание – он кандидат в мастера спорта по шинкиокушин – и решил получить образование учителя по физической культуре. После учёбы он хочет работать тренером, а сейчас проходит производственную практику в школе. По мнению Романа, физкультура – травмоопасный урок. За каждым ребёнком нужен глаз да глаз.

«Сначала составляется основная часть урока, потом подготовительная, затем заключительная. Расписывается дозировка, частные задачи, методические указания. На сегодняшнем уроке мы хотим воспитать у них физические качества через подвижные игры, то есть эстафету. Мы развиваем у них быстроту, ловкость, координацию, быстроту реакции», – поделился студент Амурского педагогического колледжа Роман Шемякин.

Практика у студентов длится от 600 до 900 часов, в зависимости от специальности. Обычно практикантов отправляют в начальные классы, кроме первого. Также студенты проходят практику в детских садах.

«У нас очень заинтересованы учителя начальных классов в том, чтобы дать свои знания, которые у них есть, студентам. Передавать их, научить студентов. У нас проходят практику учителя начальных классов, физкультуры, ИЗО, музыки. У нас никогда не возникает проблем с этой категорией студентов», – сказала заместитель директора школы № 12 Нина Козлова.

После производственной практики студентов ждёт сдача экзаменов и защита выпускной квалификационной работы, а потом поиск работы. Некоторые благодаря практике этот вопрос для себя уже решили.