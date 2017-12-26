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26декабря
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сегодня, 17:05 5

Новые авиарейсы свяжут Благовещенск с Южно-Сахалинском и Петропавловском-Камчатским

Новые авиарейсы свяжут Благовещенск с Южно-Сахалинском и Петропавловском-Камчатским
Фото: alanphoto.livejournal.com

В 2018 году из аэропорта Благовещенска можно будет улететь в Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский двумя новыми рейсами. Их открывает авиакомпания «Саратовские авиалинии».

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе благовещенского аэропорта, данные рейсы появятся в летнем расписании. При этом на сайте «Саратовских авиалиний» обозначены следующие сроки: программа полетов из Благовещенска в Южно-Сахалинск начнет действовать с 26 апреля 2018 года, из Благовещенска в Петропавловск-Камчатский – с 14 мая 2018 года.

«Саратовские авиалинии» начали работать в Приамурье в 2017 году. Сейчас авиакомпания выполняет рейс по направлению Красноярск – Благовещенск – Владивосток.

Просмотров всего: 639

#транспорт

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Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • agbor

    agbor
    5 часов назад

    Молодцы, ещё Благовещенск - Хабаровск нужно частоту рейсов увеличить, а то 3 раза в неделю очень мало.

  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    4 часа назад

    В начале 2000х в Южный летали с посадкой в Комсомольске, может компания и рассмотрит вариант с посадкой в Хабаровске

  • anschutka

    anschutka
    4 часа назад

    хорошая новость !

  • Одногруппник

    Одногруппник
    2 часа назад

    Действительно хорошая новость! Родственники проживают в Петропавловске в их возрасте достаточно тяжело добираться через Хабаровск

  • 8x3rl7rx42yzs

    8x3rl7rx42yzs
    1 час назад

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