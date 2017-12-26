Новые авиарейсы свяжут Благовещенск с Южно-Сахалинском и Петропавловском-Камчатским

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В 2018 году из аэропорта Благовещенска можно будет улететь в Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский двумя новыми рейсами. Их открывает авиакомпания «Саратовские авиалинии».

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе благовещенского аэропорта, данные рейсы появятся в летнем расписании. При этом на сайте «Саратовских авиалиний» обозначены следующие сроки: программа полетов из Благовещенска в Южно-Сахалинск начнет действовать с 26 апреля 2018 года, из Благовещенска в Петропавловск-Камчатский – с 14 мая 2018 года.

«Саратовские авиалинии» начали работать в Приамурье в 2017 году. Сейчас авиакомпания выполняет рейс по направлению Красноярск – Благовещенск – Владивосток.