Инцидент со стрельбой в человека в Белогорье завершился мировым соглашением

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В деле о стрельбе в человека из травматического пистолета в селе Белогорье поставлена точка. Предполагаемый стрелок и пострадавший пошли на мировое соглашение, об этом ИА «Сканер» сообщили собственные источники.

Как сообщало Амур.инфо, подозреваемым по делу проходил Дмитрий Пономаренко. Инцидент со стрельбой произошел 23 февраля 2017 года возле одного из кафе Белогорья. По версии следствия, 20-летний молодой человек практически в упор несколько раз выстрелил из травматики в мужчину, которого хорошо знал.

Пострадавший был ранен в живот, полиция возбудила уголовное дело. Отец Пономаренко при этом категорически опроверг причастность сына к данному инциденту.

Через полгода материалы дела были направлены в суд, а подсудимый и потерпевший в итоге пошли на мировую. Условия соглашения стороны озвучить отказались.

Дмитрий Пономаренко также проходил свидетелем по другому делу – об убийстве контрактника Максима Мараева в ноябре 2016 года. В том случае виновным был признан Матвей Бегеза. В сентябре 2017 года Благовещенский городской суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима.