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Областная филармония подготовила для маленьких амурчан «Игрушечный побег»

Областная филармония подготовила для маленьких амурчан «Игрушечный побег»

Сказка Джанни Родари «Путешествие Голубой стрелы» вдохновила артистов Амурской областной филармонии на новогодний мюзикл под названием «Игрушечный побег». История вполне современна, хотя и была написана больше полувека назад. Дети мечтают об игрушках, а жадный продавец только успевает повышать цены.

В канун Нового года каждое представление в областной филармонии открывается традиционным новогодним хороводом. От зрителей требуется немного – прийти в красивом костюме, петь и танцевать. А в это время артисты спектакля готовятся выйти на сцену. Для фарфоровых куколок очень важно выглядеть блестяще – ведь они должны создать новогоднее настроение.

«Я думаю, что новогодние спектакли в нашем театре самые атмосферные, потому что все коллективы собираются вместе. Мы вместе общаемся, проводим время, едим, веселые праздники», – поделилась актриса спектакля «Игрушечный побег» Алиса Токарева.

«Игрушечный побег» – это трогательная история об игрушках и бедном мальчике Франческо Монти, который мечтал о паровозике под названием «Голубая стрела». Только он стоил больших денег, которых у семьи не было. Добрая фея Бефана дарила игрушки детям, а жадная управляющая магазином Марта тайком продавала их втридорога. Грусти ребят не было предела. Неизвестно, как долго длился бы обман, если бы не сами игрушки, которые решили сбежать к детям.

В спектакле много музыки, спецэффектов, танцевальные и цирковые номера. Чем закончилась эта детективная история, можно узнать, посмотрев «Игрушечный побег» наряду с другими новогодними постановками, которые в эти дни идут на всех концертных площадках Благовещенска. Но в филармонии не считают это конкуренцией.

«Мы же дарим детям счастье, веселье, и пусть оно будет разное. Это очень классно, когда дети смогут побывать на разных елках. Я думаю, что это не конкуренция, а желание подарить детям праздник», – отметила режиссёр спектакля «Игрушечный побег» Светлана Шеломихина.

Областная филармония покажет «Игрушечный побег» 17 раз, спектакли продлятся вплоть до 30 декабря. Почти на половину постановок билеты уже проданы, но у любителей сказочных историй еще есть шанс посмотреть этот новогодний мюзикл.

Просмотров всего: 507

#дети #культура #праздники

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Комментарии
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  • Аня2828

    Аня2828
    6 часов назад

    наследие госпожи депутата зак собрания и бывшего сэра

  • 89146186960

    89146186960
    5 часов назад

    хорошая сказка, отличные номера, прекрасное вокальное исполнение.

    А вот хоровод у елки расстроил, третий год одно и тоже, даже мои дети вспомнили что в участвовали в таком хороводе, и песни тоже. Пожалуйста, придумайте новый формат веселья у елки.

  • Erenna

    Erenna
    2 минуты назад

    Мать потерпевшей жОстко лукавит. Без провокаций тут явно не обошлось.

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