Областная филармония подготовила для маленьких амурчан «Игрушечный побег»

Сказка Джанни Родари «Путешествие Голубой стрелы» вдохновила артистов Амурской областной филармонии на новогодний мюзикл под названием «Игрушечный побег». История вполне современна, хотя и была написана больше полувека назад. Дети мечтают об игрушках, а жадный продавец только успевает повышать цены.

В канун Нового года каждое представление в областной филармонии открывается традиционным новогодним хороводом. От зрителей требуется немного – прийти в красивом костюме, петь и танцевать. А в это время артисты спектакля готовятся выйти на сцену. Для фарфоровых куколок очень важно выглядеть блестяще – ведь они должны создать новогоднее настроение.

«Я думаю, что новогодние спектакли в нашем театре самые атмосферные, потому что все коллективы собираются вместе. Мы вместе общаемся, проводим время, едим, веселые праздники», – поделилась актриса спектакля «Игрушечный побег» Алиса Токарева.

«Игрушечный побег» – это трогательная история об игрушках и бедном мальчике Франческо Монти, который мечтал о паровозике под названием «Голубая стрела». Только он стоил больших денег, которых у семьи не было. Добрая фея Бефана дарила игрушки детям, а жадная управляющая магазином Марта тайком продавала их втридорога. Грусти ребят не было предела. Неизвестно, как долго длился бы обман, если бы не сами игрушки, которые решили сбежать к детям.

В спектакле много музыки, спецэффектов, танцевальные и цирковые номера. Чем закончилась эта детективная история, можно узнать, посмотрев «Игрушечный побег» наряду с другими новогодними постановками, которые в эти дни идут на всех концертных площадках Благовещенска. Но в филармонии не считают это конкуренцией.

«Мы же дарим детям счастье, веселье, и пусть оно будет разное. Это очень классно, когда дети смогут побывать на разных елках. Я думаю, что это не конкуренция, а желание подарить детям праздник», – отметила режиссёр спектакля «Игрушечный побег» Светлана Шеломихина.

Областная филармония покажет «Игрушечный побег» 17 раз, спектакли продлятся вплоть до 30 декабря. Почти на половину постановок билеты уже проданы, но у любителей сказочных историй еще есть шанс посмотреть этот новогодний мюзикл.