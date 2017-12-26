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сегодня, 16:36 14

Мать упавшей с лестницы благовещенки будет настаивать на доследовании дела

Мать упавшей с лестницы благовещенки будет настаивать на доследовании дела
Фото: avdet.org

Мама упавшей с лестницы в ночном клубе благовещенки хочет потребовать доследования дела. Ранее семья пострадавшей выступала за смягчение статьи. Слушание состоится 28 декабря.

Происшествие случилось в ночь с 9 на 10 сентября 2017 года. Мария Полоз отдыхала со своим сожителем. У них возник конфликт, и мужчина толкнул спутницу. Она упала с лестницы и получила тяжелую черепно-мозговую травму. Врачам пришлось удалить Марии часть головного мозга.

На мужчину, который стал виновником травмы, завели уголовное дело, но затем, по инициативе семьи потерпевшей, статью «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» переквалифицировали на «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», которая считается более легкой. Мама Марии надеялась, что мужчина будет помогать им, так как у нее самой всё время уходит на заботу о дочери, и семья нуждается в помощи. К тому же у Марии есть шестилетний ребенок.

К декабрю пострадавшую выписали из больницы, хотя назвать ее выздоровевшей и самостоятельной нельзя.

«Это чудо, что у нас сохранились и речевые функции, и память. Да, она многое не может вспомнить из прошлой жизни, но текущую информацию помнит. Мы скороговорки с ней учим сейчас, – рассказала мама девушки Елена. – Но Маша не адаптирована к жизни: может забыть выключить плитку, нередко не знает, куда нужно идти. В квартире она более-менее ориентируется, но не знает, например, в какой стороне находится детский садик ее ребенка».

По словам мамы, девушка помогает по дому, пытается мыть пол, посуду, но очень быстро утомляется. Вне дома Мария легко пугается, чувствует себя неуверенно. Поскольку самостоятельно девушка жить не может, за ней требуются постоянный уход и контроль, ее мама решила оформить ей инвалидность.

«Мы подготовили все документы на получение инвалидности. Нас вызвали на комиссию. На прошлой неделе мы уже трижды были там. Но инвалидность не дают. Органы опеки еще раньше отказали в соцподдержке, считают мою дочь вменяемой и дееспособной, – высказалась Елена. – Никаких льгот и дополнительных возможностей у меня нет. Но фактически у меня два ребенка на руках: только одному шесть лет, а другой – 29… Как раз завтра у Маши день рождения».

Мама девушки признает, что состояние Маши – это чудо. При таких травмах люди просто лежат, а у нее заметный прогресс. Но, вместо того чтобы поддержать, помочь полноценно встать молодой женщине на ноги, ее просто выписали в никуда, и матери приходится в одиночку заниматься фактически недееспособной дочкой и маленькой внучкой, тратить средства на дорогое лечение и реабилитацию, не имея при этом никаких льгот.

Елена убеждена, что несмотря на прогресс, если постоянно не заниматься с дочерью, она очень легко может выйти из колеи. «Ее надо всегда теребить, понуждать к какой-то деятельности, – объясняет Елена. – Если этого не делать, то она будет просто лежать. Я забрала у нее телефон, потому что она весь день может в него играть или смотреть телевизор. Она не понимает, насколько тяжело ее положение, и расслабляться нельзя. Мы с ней йогой занимаемся. Последние два дня Маша очень старается. Через боль, через неудобство. А раньше, когда ей было больно, она могла начать истерить, агрессию проявить. Это всё неосознанно, как проявление травмы».

Помощь нужна, и, к сожалению, по словам Елены, мужчина, который стал причиной травмы, не делает то, что мог бы в этой ситуации. «Он помогал нам, когда оплачивал сиделку, – рассказала она. – Но в целом помогал не по личной инициативе. За долгое время ни разу не звонил сам, мне приходилось. Часто находил много отговорок. Я сглупила: настояла на том, чтобы статью на менее тяжкую переквалифицировали. Как только это произошло, его поведение изменилось. Мог по двое суток трубку не брать».

28 декабря Елена будет настаивать на возвращении дела на доследование.

Сейчас семье нужна помощь для того, чтобы жить и продолжать лечение Марии.

Средства можно перечислить на карту Сбербанка 6390 0203 9012 3974 86. Она принадлежит младшей сестре Марии – Алене. Но не меньше финансовой семье нужна помощь юридическая, помощь в решении вопроса о получении инвалидности.

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#здоровье #происшествия

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Комментарии
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  • lavr

    lavr
    4 часа назад

    Запятые расставьте. Розенталь в помощь

  • tankist btb

    tankist btb
    3 часа назад

    нет инвалидности значит не всё так плохо. а мама похоже вымогатель

  • позитивный

    позитивный
    3 часа назад

    tankist btbнет инвалидности значит не всё так плохо. а мама похоже вымогатель


    Иди попробуй получить инвалидность! Они как будто со своего кармана пенсии раздают! Матери дали инвалидность только тогда когда уже при смерти была и сразу первую, а до этого хера!

  • tankist btb

    tankist btb
    3 часа назад

    на кавказе почти все дети инвалиды. а теперь законы подправили чтобы не симулировали

  • Dodi

    Dodi
    3 часа назад

    Сволочи.

    Чтоб хоть что то добится для тяжело больного,

    надо везде скандалить.

    По хорошему ничего делать соц, и мед. не хотят.

    Только с пинка, только скандалами

  • medium

    medium
    3 часа назад

    Если у человека нет какой то части тела и органа - это уже человек, не имеющий возможности полноценно жить, соответственно инвалид. А здесь почему отказ? ! У человека удалили часть мозга, а мозг у нас, что, не орган что ли??!! Или считают, что после удаления части мозга человек может жить полноценно??!!!прям бред какой-то...конечно нужно везде писать и жаловаться, раз так не дают инвалидность.

  • sOva

    sOva
    2 часа назад

    Меня всегда поражает фатум, вот не пойти бы в клуб, не сказать, что сказала, не сделать, что сделала...

  • Я сама

    Я сама
    2 часа назад

    sOva

    Меня всегда поражает фатум, вот не пойти бы в клуб, не сказать, что сказала, не сделать, что сделала...



    Самое интересное - каждый делает свой выбор сам...

  • sadam_1974

    sadam_1974
    1 час назад

    Несчастье. На самом деле таких людей много, они просто не видны обществу, семьи их тихо несут свою ношу.

  • Цветик-семицветик

    Цветик-семицветик
    1 час назад

    внук, а не внучка

  • 8x3rl7rx42yzs

    8x3rl7rx42yzs
    1 час назад

    народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachokdoma.blogspot.com

  • Belka_89

    Belka_89
    20 минут назад

    Парень сделавший это просто моральный урод

  • чтоикак

    чтоикак
    14 минут назад

    Матери душевных сил и здоровья. Это ещё раз показывает, что в случае беды только близким родным человек и нужен, а не всяким сожителями и выгодоприобретателям. Цените близких.

  • Я сама

    Я сама
    8 минут назад

    Мама, доча, сожитель - звенья одной цепи... Случилось то, что должно было случиться...

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