Мать упавшей с лестницы благовещенки будет настаивать на доследовании дела

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Мама упавшей с лестницы в ночном клубе благовещенки хочет потребовать доследования дела. Ранее семья пострадавшей выступала за смягчение статьи. Слушание состоится 28 декабря.

Происшествие случилось в ночь с 9 на 10 сентября 2017 года. Мария Полоз отдыхала со своим сожителем. У них возник конфликт, и мужчина толкнул спутницу. Она упала с лестницы и получила тяжелую черепно-мозговую травму. Врачам пришлось удалить Марии часть головного мозга.

На мужчину, который стал виновником травмы, завели уголовное дело, но затем, по инициативе семьи потерпевшей, статью «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» переквалифицировали на «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», которая считается более легкой. Мама Марии надеялась, что мужчина будет помогать им, так как у нее самой всё время уходит на заботу о дочери, и семья нуждается в помощи. К тому же у Марии есть шестилетний ребенок.

К декабрю пострадавшую выписали из больницы, хотя назвать ее выздоровевшей и самостоятельной нельзя.

«Это чудо, что у нас сохранились и речевые функции, и память. Да, она многое не может вспомнить из прошлой жизни, но текущую информацию помнит. Мы скороговорки с ней учим сейчас, – рассказала мама девушки Елена. – Но Маша не адаптирована к жизни: может забыть выключить плитку, нередко не знает, куда нужно идти. В квартире она более-менее ориентируется, но не знает, например, в какой стороне находится детский садик ее ребенка».

По словам мамы, девушка помогает по дому, пытается мыть пол, посуду, но очень быстро утомляется. Вне дома Мария легко пугается, чувствует себя неуверенно. Поскольку самостоятельно девушка жить не может, за ней требуются постоянный уход и контроль, ее мама решила оформить ей инвалидность.

«Мы подготовили все документы на получение инвалидности. Нас вызвали на комиссию. На прошлой неделе мы уже трижды были там. Но инвалидность не дают. Органы опеки еще раньше отказали в соцподдержке, считают мою дочь вменяемой и дееспособной, – высказалась Елена. – Никаких льгот и дополнительных возможностей у меня нет. Но фактически у меня два ребенка на руках: только одному шесть лет, а другой – 29… Как раз завтра у Маши день рождения».

Мама девушки признает, что состояние Маши – это чудо. При таких травмах люди просто лежат, а у нее заметный прогресс. Но, вместо того чтобы поддержать, помочь полноценно встать молодой женщине на ноги, ее просто выписали в никуда, и матери приходится в одиночку заниматься фактически недееспособной дочкой и маленькой внучкой, тратить средства на дорогое лечение и реабилитацию, не имея при этом никаких льгот.

Елена убеждена, что несмотря на прогресс, если постоянно не заниматься с дочерью, она очень легко может выйти из колеи. «Ее надо всегда теребить, понуждать к какой-то деятельности, – объясняет Елена. – Если этого не делать, то она будет просто лежать. Я забрала у нее телефон, потому что она весь день может в него играть или смотреть телевизор. Она не понимает, насколько тяжело ее положение, и расслабляться нельзя. Мы с ней йогой занимаемся. Последние два дня Маша очень старается. Через боль, через неудобство. А раньше, когда ей было больно, она могла начать истерить, агрессию проявить. Это всё неосознанно, как проявление травмы».

Помощь нужна, и, к сожалению, по словам Елены, мужчина, который стал причиной травмы, не делает то, что мог бы в этой ситуации. «Он помогал нам, когда оплачивал сиделку, – рассказала она. – Но в целом помогал не по личной инициативе. За долгое время ни разу не звонил сам, мне приходилось. Часто находил много отговорок. Я сглупила: настояла на том, чтобы статью на менее тяжкую переквалифицировали. Как только это произошло, его поведение изменилось. Мог по двое суток трубку не брать».

28 декабря Елена будет настаивать на возвращении дела на доследование.

Сейчас семье нужна помощь для того, чтобы жить и продолжать лечение Марии.

Средства можно перечислить на карту Сбербанка 6390 0203 9012 3974 86. Она принадлежит младшей сестре Марии – Алене. Но не меньше финансовой семье нужна помощь юридическая, помощь в решении вопроса о получении инвалидности.