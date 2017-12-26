В Свободном предотвратили ЧС, которая могла возникнуть из-за энергосбоя

Фото: google.ru

Поздно вечером 25 декабря в Свободном произошел сбой в подаче электроэнергии. Если бы не слаженные действия дежурного персонала организаций тепло- и водоснабжения и помощь компании ДРСК, сбой мог привести к ЧС, считают городские власти.

Были обесточены дома в той части Свободного, которую обслуживает предприятие «Забайкальская дирекция электроснабжения» города.

«Сегодня 4 котельные были частично обесточены, это была угроза. Еще бы 4-5 часов невозможности действий с их стороны, могли бы уже и систему разморозить, на котельных и соответственно в жилых домах – тепловые трассы там, батареи. Дом может функционировать часов 5-6 по инерции с тем запасом тепла, который есть. Через 6 часов при температуре ниже 30 градусов начинают размораживаться батареи в подъездах, а потом – в квартирах. Тогда воду надо куда-то сливать из домов, а людей переселять куда-то», – рассказал первый заместитель главы администрации Свободного Владимир Дорошкевич.

Дело в том, что бесперебойная работа городских систем тепло- и водоснабжения, канализации, освещения напрямую зависит именно от подачи электроснабжения.

Избежать серьезных последствий после вечернего обесточивания в итоге удалось, жители отключение практически не ощутили, сообщили власти. В свободненской администрации отметили, что оперативно предотвратить аварийную ситуацию на городских котельных и скважинах удалось только благодаря грамотным действиям дежурного персонала городских организаций тепло- и водоснабжения и благодаря помощи компании ДРСК.

И все же отключение электроэнергии привело к выходу из строя оборудования на одной из скважин, еще на одной сгорел насос. А на котельной, отапливающей два микрорайона, – Южный и Чесноки – из строя вышло заборное оборудование. Подобные сбои носят систематический характер, подчеркивают в администрации. Только за текущий отопительный период произошло уже третье отключение объектов ЖКХ от электроэнергии. Немало проблем было и в предыдущие годы.

По информации властей, у компании «Забайкальская дирекция электроснабжения» нет необходимого оборудования и техники для обеспечения бесперебойного электроснабжения. О подготовке своих систем к отопительному периоду компания перед администрацией не отчитывается. И, судя по частым проблемам, чиновники делают вывод, что такая подготовка вообще не ведется. Последние два года представители компании не посещают штабы по подготовке и прохождению отопительного периода. Они проходят раз в неделю при замглавы города по ЖКХ, с участием представителей всех ресурсоснабжающих организаций города, управления ГО ЧС, управляющих компаний.

На неоднократные письменные и устные претензии следуют лишь дежурные ответы, говорят чиновники. Из-за того, что с каждым годом ситуация с неплановыми отключениями электроснабжения только усугубляется, в администрации Свободного приняли решение обратиться в руководство Забайкальской железной дороги и во все правоохранительные и контролирующие органы. В обращениях собираются указать на бездействие руководства компании «Забайкальская дирекция электроснабжения» и самой Забайкальской железной дороги.

Готовится письмо на имя губернатора с просьбой посодействовать решению проблемы.

Отказаться от услуг энергетической компании невозможно – сети и подстанции являются собственностью Забайкальской железной дороги.