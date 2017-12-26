Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:24 9

В Свободном предотвратили ЧС, которая могла возникнуть из-за энергосбоя

В Свободном предотвратили ЧС, которая могла возникнуть из-за энергосбоя
Фото: google.ru

Поздно вечером 25 декабря в Свободном произошел сбой в подаче электроэнергии. Если бы не слаженные действия дежурного персонала организаций тепло- и водоснабжения и помощь компании ДРСК, сбой мог привести к ЧС, считают городские власти.

Были обесточены дома в той части Свободного, которую обслуживает предприятие «Забайкальская дирекция электроснабжения» города.

«Сегодня 4 котельные были частично обесточены, это была угроза. Еще бы 4-5 часов невозможности действий с их стороны, могли бы уже и систему разморозить, на котельных и соответственно в жилых домах – тепловые трассы там, батареи. Дом может функционировать часов 5-6 по инерции с тем запасом тепла, который есть. Через 6 часов при температуре ниже 30 градусов начинают размораживаться батареи в подъездах, а потом – в квартирах. Тогда воду надо куда-то сливать из домов, а людей переселять куда-то», – рассказал первый заместитель главы администрации Свободного Владимир Дорошкевич.

Дело в том, что бесперебойная работа городских систем тепло- и водоснабжения, канализации, освещения напрямую зависит именно от подачи электроснабжения.

Избежать серьезных последствий после вечернего обесточивания в итоге удалось, жители отключение практически не ощутили, сообщили власти. В свободненской администрации отметили, что оперативно предотвратить аварийную ситуацию на городских котельных и скважинах удалось только благодаря грамотным действиям дежурного персонала городских организаций тепло- и водоснабжения и благодаря помощи компании ДРСК.

И все же отключение электроэнергии привело к выходу из строя оборудования на одной из скважин, еще на одной сгорел насос. А на котельной, отапливающей два микрорайона, – Южный и Чесноки – из строя вышло заборное оборудование. Подобные сбои носят систематический характер, подчеркивают в администрации. Только за текущий отопительный период произошло уже третье отключение объектов ЖКХ от электроэнергии. Немало проблем было и в предыдущие годы.

По информации властей, у компании «Забайкальская дирекция электроснабжения» нет необходимого оборудования и техники для обеспечения бесперебойного электроснабжения. О подготовке своих систем к отопительному периоду компания перед администрацией не отчитывается. И, судя по частым проблемам, чиновники делают вывод, что такая подготовка вообще не ведется. Последние два года представители компании не посещают штабы по подготовке и прохождению отопительного периода. Они проходят раз в неделю при замглавы города по ЖКХ, с участием представителей всех ресурсоснабжающих организаций города, управления ГО ЧС, управляющих компаний.

На неоднократные письменные и устные претензии следуют лишь дежурные ответы, говорят чиновники. Из-за того, что с каждым годом ситуация с неплановыми отключениями электроснабжения только усугубляется, в администрации Свободного приняли решение обратиться в руководство Забайкальской железной дороги и во все правоохранительные и контролирующие органы. В обращениях собираются указать на бездействие руководства компании «Забайкальская дирекция электроснабжения» и самой Забайкальской железной дороги.

Готовится письмо на имя губернатора с просьбой посодействовать решению проблемы.

Отказаться от услуг энергетической компании невозможно – сети и подстанции являются собственностью Забайкальской железной дороги.

Просмотров всего: 853

#жизнь #ЖКХ #происшествия #энергетика

распечатать

Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • DeamonX

    DeamonX
    6 часов назад



    подачи электроснабжения



    писали бы уж сразу снабжения электроснабжения



    из строя вышло заборное оборудование



    а-ха-ха, "заборное" оборудование, штакетина отвалилась наверное

    речь о запорной арматуре, видимо

  • inoy

    inoy
    6 часов назад

    заборное (может забирать топливо и подавать его куда следует, "забрать."!!!!) я так думаю....

  • Аня2828

    Аня2828
    6 часов назад

    наследие господи депутата зак собрания и бывшего мэра

  • Аня2828

    Аня2828
    6 часов назад

    наследие господи депутата зак собрания и бывшего мэра

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    4 часа назад

    к отопительному сезону готовы!.. Правда же?..

    хотел было новости перебрать.. да передумал.. там постоянно страница 4 страница 3, страница 2 страница 1 с ноября месяца по 20 новостей на странице...

  • Crayon@Crayon.ru

    Crayon@Crayon.ru
    4 часа назад

    Вот в чем у нас стабильность из года в год, так это в постоянных авариях и ни кто ничего с этим сделать ничего не может, полное безвластие и неуправляемость. Цены растут, зарплаты падают,стабильный только хаос.

  • Metalica

    Metalica
    4 часа назад

    Каждый день в новостях остановки на котельных кому то наверное выгодно кошмарить народ, а может специально довели всю систему до ручки, чтоб все отсюда валили как беженцы с Украины.

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    3 часа назад

    Пишите претензию с указанием ущерба, покажите договор. И вперед на танки. А чего они ждут? Руку всевышнего. Или великого нашего правителя. Вам же давно сказали: Суд и только суд...

  • 8x3rl7rx42yzs

    8x3rl7rx42yzs
    1 час назад

    Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://tok.pw/kachokdoma

Показать все (9) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

В Приамурье десять детей удостоились стипендии губернатора в сфере культуры и искусства
Культура 5

Губернаторская елка в театре драмы собрала 300 юных амурчан
Общество 8

2018 год объявлен в России Годом волонтера
Культура

На старый Новый год в областной филармонии откроется онлайн-приемная Деда Мороза