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Новые билеты и обязательные тахографы: в амурском минтрансстрое обсудили грядущие нововведения

Новые билеты и обязательные тахографы: в амурском минтрансстрое обсудили грядущие нововведения
Фото: magicsunhotels.com

В министерстве транспорта и строительства Амурской области состоялась встреча с региональными перевозчиками. Участники совещания обсудили изменения в транспортном законодательстве и новые требования, которые вступают в силу в 2018 году.

С 27 января 2018 года перевозчик обязан предоставлять пассажирам информацию о страховщике, размещая ее на билете. Кроме того, до 1 июля 2018 года все автобусы, обслуживающие пригородные маршруты, должны быть оснащены тахографами.

С начала года усиливаются также требования к перевозке детей до 12 лет с использованием детских удерживающих устройств в автобусах межмуниципального сообщения.

Каждый пассажир должен быть пристегнут или находиться в предназначенном для перевозки детей кресле. Информация о нововведениях будет размещена в залах ожидания автовокзалов. За два дня или ранее организаторами детского путешествия на автобусе должна быть подана заявка-уведомление в районную Государственную автоинспекцию по месту отправного пункта поездки. Если в районе нет собственного подразделения, то заявка подается в соответствующий отдел Госавтоинспекции территориального органа МВД России, сообщает пресс-служба министерства транспорта и строительства Амурской области.

Также перевозчики обязаны подготовить и аттестовать сотрудников для допуска к работе на должностях, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности от актов незаконного вмешательства. Аттестацией сотрудников будет заниматься специально аккредитованная организация – ООО «Дальневосточный аттестационный центр "Транспортная безопасность"». Она находится во Владивостоке Приморского края.

«В связи с тем, что аттестация подразумевает очную форму, в настоящее время при информационной поддержке нашего министерства центром дополнительных образовательных услуг на автомобильном транспорте "Амурцентравто" совместно с аттестующей организацией прорабатывается вопрос об организации выездного класса для обеспечения работы аттестующей организации в городе Благовещенске», – рассказал министр транспорта и строительства Амурской области Андрей Тягло.

Участники совещания предложили проводить такие встречи в министерстве ежеквартально.

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#транспорт

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