За перевозку детей на старых автобусах накажут не только перевозчиков, но и организаторов

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Перевозка детей на автобусах, эксплуатирующихся более 10 лет, будет запрещена с нового года. В силу вступает соответствующее постановление правительства. Соблюдение новых требований в Приамурье будут проверять в ходе специальных рейдов.

Запрет был введен постановлением Дмитрия Медведева от 17 декабря 2013 года и с тех пор несколько раз откладывался. За нарушение данного требования предусмотрена административная ответственность как для перевозчиков, так и для организаторов поездок.

«Если у нас идет заказная перевозка, естественно, оформляется договор фрахтования. Все данные о транспортном средстве должны быть указаны в данном договоре. Ответственность несет как организатор перевозки, так и перевозчик. Если организатор перевозки не смог найти ту компанию, которая действительно обеспечит все условия безопасности, он также понесет административное наказание. Рейды проводятся постоянно. Вопрос о безопасности перевозки групп детей – это одна из первостепенных задач, поэтому особое внимание уделяется тем автобусам, которые перевозят детей», – рассказал информационной службе «Эха Москвы в Благовещенске» начальник Восточно-Сибирского управления автонадзора Алексей Шаган.

Сами перевозчики называют возраст машины формальным критерием, отмечая, что 10-летние автобусы разных производителей могут сильно отличаться друг от друга по своему состоянию.