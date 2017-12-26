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За перевозку детей на старых автобусах накажут не только перевозчиков, но и организаторов

За перевозку детей на старых автобусах накажут не только перевозчиков, но и организаторов
Фото: gazeta.ru

Перевозка детей на автобусах, эксплуатирующихся более 10 лет, будет запрещена с нового года. В силу вступает соответствующее постановление правительства. Соблюдение новых требований в Приамурье будут проверять в ходе специальных рейдов.

Запрет был введен постановлением Дмитрия Медведева от 17 декабря 2013 года и с тех пор несколько раз откладывался. За нарушение данного требования предусмотрена административная ответственность как для перевозчиков, так и для организаторов поездок.

«Если у нас идет заказная перевозка, естественно, оформляется договор фрахтования. Все данные о транспортном средстве должны быть указаны в данном договоре. Ответственность несет как организатор перевозки, так и перевозчик. Если организатор перевозки не смог найти ту компанию, которая действительно обеспечит все условия безопасности, он также понесет административное наказание. Рейды проводятся постоянно. Вопрос о безопасности перевозки групп детей – это одна из первостепенных задач, поэтому особое внимание уделяется тем автобусам, которые перевозят детей», – рассказал информационной службе «Эха Москвы в Благовещенске» начальник Восточно-Сибирского управления автонадзора Алексей Шаган.

Сами перевозчики называют возраст машины формальным критерием, отмечая, что 10-летние автобусы разных производителей могут сильно отличаться друг от друга по своему состоянию.

Просмотров всего: 613

#дети #закон #транспорт

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Комментарии
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  • Егорий

    Егорий
    7 часов назад

    "Перевозка детей на автобусах..." Ехать можно в автобусе, а не на автобусе.

  • sadam_1974

    sadam_1974
    5 часов назад

    в стародавние времена ездили, скакали НА коне, а теперь по инерции ездят НА машине, автобусе? Так как же правильно - то?

  • Myxira

    Myxira
    4 часа назад

    Егорий

    "Перевозка детей на автобусах..." Ехать можно в автобусе, а не на автобусе.



    Можно и "на автобусе" ))

    В данном конкретном случае: "в старых автобусах".

  • ИТЛ

    ИТЛ
    2 часа назад

    Ни кого не накажут . Учитесь у колледжа искусств и культуры амурской области. Знак дети на автобусе не ставьте, шины немецкие смените на китайские и не важно что они ни соответствуют индексу нагрузки и что с такими шинами запрещена эксплуатация автобуса. Детей в автобусе закройте занавесками а если остановят сотрудники ГИБДД пусть дети выходят и начинают курить и тогда утверждайте что они все уже взрослые и у них уже растёт борода. А в суде если что говорите что данный автобус покупали и используют для перевозки барабанов. Аесли вдруг авария со смертельным или с пострадавшими то их можно и спрятать их всё равно никто не видел они занавесок не открывают им запрещено. Сколько ещё прокуроры и ГИБДД будут издеваться над законом и потакать директору колледжа?

  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    1 час назад

    Да бездарям просто заняться нечем.

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