Антимонопольщики заинтересовались повышением цен на бензин в Благовещенске

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«Мы сейчас запросили информацию у двух компаний, по которым мы видим повышение цен на топливо, – "Амурнефтепродукт" (ННК) и "Востокнефтепродукт" ("Роснефть"). Эту информацию мы проанализируем, и если будут усматриваться признаки нарушения антимонопольного законодательства, то будут приниматься меры», – пояснили в отделе антимонопольного контроля и контроля органов власти Амурского управления ФАС.

Если окажется, что цены на бензин повысились без экономического обоснования, то нарушитель понесет административную ответственность. Экономическим обоснованием считается увеличение затрат владельца АЗС, повышение себестоимости нефтепродукта и так далее. Рассмотрение информации о подорожании топлива займет месяц. Результаты станут известны после Нового года.