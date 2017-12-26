Антимонопольщики заинтересовались повышением цен на бензин в Благовещенске
Информация о подорожании топлива в Благовещенске поступила на рассмотрение антимонопольщикам. Сотрудникам ФАС предстоит выяснить, является ли повышение цен обоснованным. Если будут выявлены нарушения, то владельцы автозаправок понесут административное наказание.
«Мы сейчас запросили информацию у двух компаний, по которым мы видим повышение цен на топливо, – "Амурнефтепродукт" (ННК) и "Востокнефтепродукт" ("Роснефть"). Эту информацию мы проанализируем, и если будут усматриваться признаки нарушения антимонопольного законодательства, то будут приниматься меры», – пояснили в отделе антимонопольного контроля и контроля органов власти Амурского управления ФАС.
Если окажется, что цены на бензин повысились без экономического обоснования, то нарушитель понесет административную ответственность. Экономическим обоснованием считается увеличение затрат владельца АЗС, повышение себестоимости нефтепродукта и так далее. Рассмотрение информации о подорожании топлива займет месяц. Результаты станут известны после Нового года.
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