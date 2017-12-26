Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:50 33

Антимонопольщики заинтересовались повышением цен на бензин в Благовещенске

Антимонопольщики заинтересовались повышением цен на бензин в Благовещенске
Фото: unikassa.ru

Информация о подорожании топлива в Благовещенске поступила на рассмотрение антимонопольщикам. Сотрудникам ФАС предстоит выяснить, является ли повышение цен обоснованным. Если будут выявлены нарушения, то владельцы автозаправок понесут административное наказание.

«Мы сейчас запросили информацию у двух компаний, по которым мы видим повышение цен на топливо, – "Амурнефтепродукт" (ННК) и "Востокнефтепродукт" ("Роснефть"). Эту информацию мы проанализируем, и если будут усматриваться признаки нарушения антимонопольного законодательства, то будут приниматься меры», – пояснили в отделе антимонопольного контроля и контроля органов власти Амурского управления ФАС.

Если окажется, что цены на бензин повысились без экономического обоснования, то нарушитель понесет административную ответственность. Экономическим обоснованием считается увеличение затрат владельца АЗС, повышение себестоимости нефтепродукта и так далее. Рассмотрение информации о подорожании топлива займет месяц. Результаты станут известны после Нового года.

Просмотров всего: 3542

#закон #транспорт #экономика

распечатать

Комментарии
Показать все (33) Обсудить на форуме
  • vacuum

    vacuum
    7 часов назад

    Они всегда!интересуются.И ВСЕГДА все остается без изменений.В этот раз даже решили не заморачиваться подержать ценники до выборов.Все равно выберут кого надо.А деньги нужны всегда

    тот

  • позитивный

    позитивный
    7 часов назад

    Можно прям поспорить, что нарушения не найдется..

  • Инфинити78

    Инфинити78
    7 часов назад

    АХАХАХАХАХАХАХА...поинтересовались они

  • Геральт

    Геральт
    7 часов назад

    позитивный

    Можно прям поспорить, что нарушения не найдется..



    ну тут вангой не надо быть



  • Mainer

    Mainer
    7 часов назад



    Рассмотрение информации о подорожании топлива займет месяц. Результаты станут известны после Нового года.



    Результаты известны уже теперь - будет пшик.



    Альфа канал - сделайте сюжет по мотивам отзывов под этой заметкой.

    Ведь есть основания чтобы задуматься.

  • Ross138

    Ross138
    7 часов назад

    Поставщик поднял цену да и все.

  • Задерищенский

    Задерищенский
    6 часов назад

    Причина одна - ЖАДНОСТЬ. При попустительстве надзорных органов. Всё. Пусть объяснят "экономическое обоснование" превышения стоимости ДТ над остальными видами? Себестоимость которого существенно ниже. Я уже не говорю про качество...

  • Н.В.

    Н.В.
    6 часов назад

    Цены поползли вверх на заводах и на биржах , может ФАСу от туда начинать? А так безрезультатно возбудились , Роснефть и Альянс предоставят счета -фактуры от поставщиков с ценами , и будет экономическое обоснование подъема цены. В итоге никто не виноват , за подъем цены отработали , народ никуда не денется все равно платить будет( ездить то надо , , а бюджет денежку имеет

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    5 часов назад

    Mainer





    Альфа канал - сделайте сюжет по мотивам отзывов под этой заметкой.

    Ведь есть основания чтобы задуматься.



    Сюжет о том какой процент горожан поддерживает аровышение цен на бензин.

    Думаю, если команда будет сверху то и найдут таки таких идиотов выражающих радость и поддержку правительству в вопросе повышения цен на топливо.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    5 часов назад

    Задерищенский

    Причина одна - ЖАДНОСТЬ. При попустительстве надзорных органов. Всё. Пусть объяснят "экономическое обоснование" превышения стоимости ДТ над остальными видами? Себестоимость которого существенно ниже. Я уже не говорю про качество...



    Да много раз уже давали тупой ответ.

    Мол цена на ДТ на мировом рынке выросла. Не хотите брать по таким ценам мы продадим за бугром. Нефтянка не должна терпеть из за вас убытки.

    Офигеть....

    Нефтянка открыто себя позиционирует отдельно от государства, а власть утирается и молчит.

    Как умудряется разбогатеть Сечин и его окружение при падениии цен на нефть?

    Только переложив бремя снижения цен на плечи населения страны, по иронии судьбы недра принадлежат этому обворовываему Сечиным населению. Оттого нефть дешевеет, а цены на топливо растут. Нефть дорожает Сечин не стесняется получать сверхприбыли но цены на топливо в стране не снизит не за что.

  • Кот Василий

    Кот Василий
    5 часов назад

    Так и знал заранее что прочитаю в комментах. Ожидаемо.

    Под статьей про ФАС предупредила таксистов о недопустимости повышения цен в НГ эти же люди кричали "лучше бы она возбудилась ценами на бензин. Возбудилась. И что? Те-же персонажи орут -а чо она возбудилась, толку то"

    Бгггго!

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    5 часов назад

    Кот Василий

    Так и знал заранее что прочитаю в комментах. Ожидаемо.

    Под статьей про ФАС предупредила таксистов о недопустимости повышения цен в НГ эти же люди кричали "лучше бы она возбудилась ценами на бензин. Возбудилась. И что? Те-же персонажи орут -а чо она возбудилась, толку то"

    Бгггго!



    А тебя то сторожа это не касается.

    В твоём сказочном мире , в котором ты живёшь цены на топливо в себестоимости товаров и услуг не учитываются?

    Радуйся дальше.

  • Кот Василий

    Кот Василий
    5 часов назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Кот Василий

    Так и знал заранее что прочитаю в комментах. Ожидаемо.

    Под статьей про ФАС предупредила таксистов о недопустимости повышения цен в НГ эти же люди кричали "лучше бы она возбудилась ценами на бензин. Возбудилась. И что? Те-же персонажи орут -а чо она возбудилась, толку то"

    Бгггго!



    А тебя то сторожа это не касается.



    А это еще большой вопрос. Я то есть. Значит меня касается. А ты несуществуешь

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года. Значит это тебя не касается



    В твоём сказочном мире , в котором ты живёшь цены на топливо в себестоимости товаров и услуг не учитываются?



    Бггг! Ну и чем ты недоволен? Тем что ФАС отреагировала? Бггг!

  • art951

    art951
    5 часов назад

    НИЧЕГО Не НаЙДУТ... у более мелких компаний ничего не находят, а у Таких уж точно.. Вообще не понимаю для чего это ведомство нужно

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    5 часов назад

    art951

    НИЧЕГО Не НаЙДУТ... у более мелких компаний ничего не находят, а у Таких уж точно.. Вообще не понимаю для чего это ведомство нужно



    Команду фас выполнять время от времени по неугодным власти.

    Чего тут мудрёног? Обычный репрессивный орган в системе ручного управления.

  • Кот Василий

    Кот Василий
    5 часов назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    art951

    НИЧЕГО Не НаЙДУТ... у более мелких компаний ничего не находят, а у Таких уж точно.. Вообще не понимаю для чего это ведомство нужно



    Команду фас выполнять время от времени по неугодным власти.

    Чего тут мудрёног? Обычный репрессивный орган в системе ручного управления.



    Плакат в руки "ФАС - руки прочь от бензоколонок". И на площадь

  • Туж2

    Туж2
    5 часов назад

    А сколько у вас 92 и 95?

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    5 часов назад

    Кот Василий

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    art951

    НИЧЕГО Не НаЙДУТ... у более мелких компаний ничего не находят, а у Таких уж точно.. Вообще не понимаю для чего это ведомство нужно



    Команду фас выполнять время от времени по неугодным власти.

    Чего тут мудрёног? Обычный репрессивный орган в системе ручного управления.



    Плакат в руки "ФАС - руки прочь от бензоколонок". И на площадь



    Так профсоюз сторожей постановил?

    Это решение имеет для кого то какое то значение?

  • Mainer

    Mainer
    5 часов назад

    Кот Василий

    Так и знал заранее что прочитаю в комментах. Ожидаемо.

    Под статьей про ФАС предупредила таксистов о недопустимости повышения цен в НГ эти же люди кричали "лучше бы она возбудилась ценами на бензин. Возбудилась. И что? Те-же персонажи орут -а чо она возбудилась, толку то"



    Речь не о том, что ФАС возбудилась, а о том, что как это принято, НИ ХРЕНА эта фас не сделает. Разведёт своими ручками и шкажет что нешмогла она.

    Типа "всё хорошо, никто не виноват. Ну захотелось барыгам побольше деньжат срубить, что мы можем с этим поделать?"

  • Baska

    Baska
    4 часа назад

    На Альянсе 92-40.10, 95-42.60

  • Ветерок100

    Ветерок100
    4 часа назад

    надолго ли заинтересовались?

  • tankist btb

    tankist btb
    3 часа назад

    опять началось, ещё и зарплату не подняли а грабить народ уже начали

  • Тупин

    Тупин
    3 часа назад

    Тема глобальная и отразится на всех сферах экономики. А губернатору слабо в инстаграмме эту тему двинуть, а потом провести совещание построить нефтянных магнатов, потребовать обоснования, потом энергетиков за тариф на электроэнергию отчитать, потом угольную отрасль отаудитить или он нянечек детсадовских только шугать мастер)

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    3 часа назад

    Кого губер построит?Глав типа ГОСкорпораций?

    Не смешите мои тапки!

  • Васик

    Васик
    3 часа назад

    За день доехал с приморского края, там бензин 38.50 а газ 19.50-20 рублей максимум, зато у нас в Амурской сразу 39.80 -92 бензин и газ 23.50, для кого строят ГПЗ? явно не для нас а для нибивания карманов толстопузов, что в приморье добывают свой газ что цена на 3.50 дешевлее а в москве вообще 16 рублей газ,

  • mp2mp

    mp2mp
    3 часа назад

    "А губернатору слабо в инстаграмме эту тему двинуть" - - он просто бессилен перед этим, установки может давать только в дет.сады и где темпер приупал, ВСЁ , как и чудо структура ФАС, от которой толку совсем нет, но активно делают вид, что работают. А ведь все знают, подорожавшее топливо отразится на всех сферах жизни повышением. Продолжайте голосовать за стабильность.

  • Питерский

    Питерский
    3 часа назад

    Антимонопольщикам нужно задать вопрос Путину....

    Зачем ты гнобишь российский народ,который дурной...и бесконечно тебе верит...

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    3 часа назад

    Ждите скоро ГПЗ откроют и заживем.? А пока губернатор вагоны толкал с углем из Красноярска, ему "подлянку" сделали в виде повышения топлива". Теперь ему надо срочно выехать в Москву, объяснять , что у нас промышленная зона и нам по зарез необходимо дешевое топливо,да и посевная не за горами, а китайцы дорого покупать сою не будут. С нового года встретится с РЖД и переговорить о повышении тарифа на ВСЕ. Там деликатно ответят и главное не обидят. Ну а ближе к лету ЖКХ, ЖКХ и еще раз ЖКХ.

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    3 часа назад

    Рост цен могут пояснить повышением акцизов,потому как бюджет федеральный надо пополнить ,с НГ бюджетникам надо денег подкинуть,повышение ведь обьявили,а в бюджете не очень

    Но это так,догадки и частное мнение!

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    2 часа назад

    А как же повышение с 1 января на топливо 50 коп.? Надо полагать, что это был новогодний розыгрыш. Или нет?

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    2 часа назад

    Так с 1 января и повысят,сегодня 26 декабря!

    Голосуйте дальше за капитализму!

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    2 часа назад

    так это догадки или частное мнение?

  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    1 час назад

    "Нарушитель понесет административную ответственность" Что за чушь, Вы сами-то верите в это. Ещё скажите, что деньги вернут тем, кто переплатил.

Показать все (33) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Поезд Аячи – Ерофей Павлович не будет ходить в новогодние праздники
Общество 5

Новые авиарейсы свяжут Благовещенск с Южно-Сахалинском и Петропавловском-Камчатским
Происшествия 3

Инцидент со стрельбой в человека в Белогорье завершился мировым соглашением
Общество

Новые билеты и обязательные тахографы: в амурском минтрансстрое обсудили грядущие нововведения