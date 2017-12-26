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В ночные часы до 38 градусов мороза: прогноз погоды в Приамурье на 27 декабря

В ночные часы до 38 градусов мороза: прогноз погоды в Приамурье на 27 декабря
Фото: 1ZOOM.RU

В Амурской области 27 декабря ожидается небольшая облачность, без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами его порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура ночью понизится до 23…28 градусов мороза, местами термометры покажут 33…38 градусов ниже нуля.

Днем столбики термометров остановятся на отметках минус 14…19, местами – минус 24…29.

В Благовещенске 27 декабря установится небольшая облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Северо-западный ветер ночью будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду. Температура в ночные часы составит минус 22…24, днем – минус 14…16 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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