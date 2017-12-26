Автобусы в Благовещенске изменят схему движения 31 декабря

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Городские автобусы с 18:00 до 20:30 будут ходить по параллельным улицам: Пионерской, Зейской и Шимановского. Действующее расписание их движения не изменится.

Маршруты № 11, К: Ленина – Пионерская – Зейская – Шимановского – Ленина и далее по маршруту.

Маршруты № 2, 2А, 5, 39: Ленина – Пионерская – Зейская – 50-летия Октября и далее по маршруту.

Маршруты № 4, 9, 28, 30, 31: 50-летия Октября – Зейская – Шимановского – Ленина и далее по маршруту.

Маршрут № 12: Шевченко – Ленина – Пионерская – Зейская и далее по маршруту.

Маршруты № 8, 26, 106: 50-летия Октября – Зейская – Пионерская – Ленина и далее по маршруту.

31 декабря к 20:00 к площади Ленина будут поданы автобусы маршрутов № 1, 13, 22, 101. Они встанут на улице 50-летия Октября на участке от Ленина до Зейской. Отправление автобусов маршрутов № 8, 15 (20), 19, 26, 106 от их начальных остановочных пунктов будет осуществляться с задержкой по времени – в 20:25-20:35, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.