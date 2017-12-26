В ближайшие дни в Приамурье ожидается потепление

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Синоптики прогнозируют потепление в Амурской области. Ожидается, что температура воздуха поднимется уже в ближайшие дни. Не холодно должно быть и на Новый год.

«По предварительным прогнозам, с 27 по 31 декабря, может быть, по 1 января, мы будем находиться в зоне опосредованного влияния восточного циклона, и температура воздуха поднимается в среднем на 7 градусов», – рассказала ИА «Амур.инфо» заместитель директора Амурского гидрометцентра Елена Печкина.

По ее словам, 30-31 декабря по области ожидается слабый снег. Температура воздуха днем по региону 30 декабря составит от минус 13 до минус 15 градусов. Днем 31-го числа ожидается от 7 до 10 градусов со знаком минус. Наконец, днем 1 января по области ожидают около 10 градусов ниже нуля.

Ориентировочно, в ближайшие сутки в Приамурье сохранится ветреная погода.