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26декабря
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сегодня, 12:14 7

В ближайшие дни в Приамурье ожидается потепление

В ближайшие дни в Приамурье ожидается потепление
Фото: kun.uz

Синоптики прогнозируют потепление в Амурской области. Ожидается, что температура воздуха поднимется уже в ближайшие дни. Не холодно должно быть и на Новый год.

«По предварительным прогнозам, с 27 по 31 декабря, может быть, по 1 января, мы будем находиться в зоне опосредованного влияния восточного циклона, и температура воздуха поднимается в среднем на 7 градусов», – рассказала ИА «Амур.инфо» заместитель директора Амурского гидрометцентра Елена Печкина.

По ее словам, 30-31 декабря по области ожидается слабый снег. Температура воздуха днем по региону 30 декабря составит от минус 13 до минус 15 градусов. Днем 31-го числа ожидается от 7 до 10 градусов со знаком минус. Наконец, днем 1 января по области ожидают около 10 градусов ниже нуля.

Ориентировочно, в ближайшие сутки в Приамурье сохранится ветреная погода.

Просмотров всего: 2502

#погода

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Комментарии
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  • Энн

    Энн
    8 часов назад

    Урааа!

  • Olivyeva

    Olivyeva
    8 часов назад

    А где котик?

  • Victrix

    Victrix
    7 часов назад

    Olivyeva

    А где котик?



    Замерз.

  • inoy

    inoy
    5 часов назад

    на термометре +5))))

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    5 часов назад

    inoyна термометре +5))))


    У вас неправильный, у меня плюс 13)))).

  • Генрих VI

    Генрих VI
    5 часов назад

    А мне фамилия синоптика очень понравилась. Такая тёплая.

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Генрих VI

    А мне фамилия синоптика очень понравилась. Такая тёплая.



    Скорее велосипедная...

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