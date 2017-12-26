Отложенный запуск ракеты с космодрома Восточный состоится 1 февраля 2018 года

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На космодроме Восточный сразу после новогодних праздников начнется подготовка к очередному запуску. 1 февраля состоится пуск ракеты-носителя с космическими аппаратами, рассказал директор филиала госкорпорации «Роскосмос» на космодроме Восточный Константин Чмаров.

По словам Чмарова, это тот самый отложенный пуск, который планировался на конец декабря 2017 года. 1 февраля 2018 года в космос запустят ракету-носитель «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и космическими аппаратами «Канопус» № 3 и № 4, назначение которых – дистанционное зондирование Земли. Ракета с аппаратами уже находится на космодроме, подтвердил Константин Чмаров.

По его словам, помимо отложенного пуска, в 2018 году в планах Роскосмоса еще два запуска с амурского космодрома. Один летом и еще один в ноябре. На вопрос, какие именно ракеты-носители стартуют, Константин Чмаров сказал: «Давайте пока загадывать не будем».

Ранее был обнародован план Роскосмоса по гражданским космическим запускам России в новом году. Согласно ему, на третий квартал 2018 года запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с двумя спутниками «Канопус-В». В ноябре в космос должна полететь ракета «Союз-2.1б» с аппаратом Росгидромета «Метеор-М» № 2.2.

Как сообщало Амур.инфо, планы по пускам с Восточного пришлось корректировать после нештатной ситуации 28 ноября. Тогда запущенная с Восточного ракета-носитель, смогла вывести 19 спутников только на промежуточную орбиту, а затем упала с ними в океан. Официальной причиной объявили «непрогнозировавшееся поведение разгонного блока после его отделения от ракеты-носителя».

При запуске 1 февраля будет использован тот же разгонный блок «Фрегат».