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Отложенный запуск ракеты с космодрома Восточный состоится 1 февраля 2018 года

Отложенный запуск ракеты с космодрома Восточный состоится 1 февраля 2018 года
Фото: РИА Новости

На космодроме Восточный сразу после новогодних праздников начнется подготовка к очередному запуску. 1 февраля состоится пуск ракеты-носителя с космическими аппаратами, рассказал директор филиала госкорпорации «Роскосмос» на космодроме Восточный Константин Чмаров.

По словам Чмарова, это тот самый отложенный пуск, который планировался на конец декабря 2017 года. 1 февраля 2018 года в космос запустят ракету-носитель «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и космическими аппаратами «Канопус» № 3 и № 4, назначение которых – дистанционное зондирование Земли. Ракета с аппаратами уже находится на космодроме, подтвердил Константин Чмаров.

По его словам, помимо отложенного пуска, в 2018 году в планах Роскосмоса еще два запуска с амурского космодрома. Один летом и еще один в ноябре. На вопрос, какие именно ракеты-носители стартуют, Константин Чмаров сказал: «Давайте пока загадывать не будем».

Ранее был обнародован план Роскосмоса по гражданским космическим запускам России в новом году. Согласно ему, на третий квартал 2018 года запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с двумя спутниками «Канопус-В». В ноябре в космос должна полететь ракета «Союз-2.1б» с аппаратом Росгидромета «Метеор-М» № 2.2.

Как сообщало Амур.инфо, планы по пускам с Восточного пришлось корректировать после нештатной ситуации 28 ноября. Тогда запущенная с Восточного ракета-носитель, смогла вывести 19 спутников только на промежуточную орбиту, а затем упала с ними в океан. Официальной причиной объявили «непрогнозировавшееся поведение разгонного блока после его отделения от ракеты-носителя».

При запуске 1 февраля будет использован тот же разгонный блок «Фрегат».

Просмотров всего: 989

#космодром #космос

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Комментарии
Показать все (23) Обсудить на форуме
  • krasnova

    krasnova
    9 часов назад

    и результат будет тот же ?

  • ММС

    ММС
    7 часов назад

    Тот же!!! Да пусть хоть тот же мы не против. Главное чтобы не хуже.

  • Братеев

    Братеев
    7 часов назад

    может закроют космодром-карма плохая у области

  • ну вот

    ну вот
    7 часов назад

    ну если священника поменяют..мож и результат будет, ну

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    6 часов назад

    Праздничный фейерверк назначили, в честь грядущих выборов.

  • Кот Василий

    Кот Василий
    5 часов назад

    ММС

    Тот же!!! Да пусть хоть тот же мы не против. Главное чтобы не хуже.



    А кто бы сомневался? Вам же все равно по какому поводу вопить. Вот пройдет успешный пуск, вы все равно будете вопить. Не те спутники запустили, нафиг надо,. И прочие бредни. Вы ж просто больные

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    5 часов назад

    Кот Василий

    Вы ж просто больные




    Мы ещё пока не больные, потому как ракеты далече падают.

    А как рядом падать начнут могут появиться и больные.

    Оттого мы и не согласные с космодромом.

    Пора закрывать , какбы совсем до бЯды не довели умедьцы.

  • ММС

    ММС
    5 часов назад

    Кот Василий

    ММС

    Тот же!!! Да пусть хоть тот же мы не против. Главное чтобы не хуже.



    А кто бы сомневался? Вам же все равно по какому поводу вопить. Вот пройдет успешный пуск, вы все равно будете вопить. Не те спутники запустили, нафиг надо,. И прочие бредни. Вы ж просто больные



    Уважаемый! В отличии от Вас я говорю не о фантазиях, а о том, что было и это совсем не повод, а причина про которую вопиют люди. Пусть лучше готовятся и запускают должным образом, тогда и причины для негативных возгласов не будет.

  • Кот Василий

    Кот Василий
    5 часов назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Кот Василий

    Вы ж просто больные




    Мы ещё пока не больные, потому как ракеты далече падают.



    К вашей болезни ракеты не имеют отношение. Либеразм мосха от гептила не случается



    А как рядом падать начнут могут появиться и больные.



    А еще метеорит может прилететь. Как в Челябинске. Или в Тунгусске. Да просто под машину попасть можно. Как-то шансов поболе, если учесть количество машин



    Оттого мы и не согласные с космодромом.



    Да вы со всем несогласные. Хоть с космодромом, хоть с ипподромом.



    Пора закрывать , какбы совсем до бЯды не довели умедьцы.



    Пора. Закрывать. Несогласных. Давно пора

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    5 часов назад

    Кот Василий

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Кот Василий

    Вы ж просто больные




    Мы ещё пока не больные, потому как ракеты далече падают.



    К вашей болезни ракеты не имеют отношение. Либеразм мосха от гептила не случается



    А как рядом падать начнут могут появиться и больные.



    А еще метеорит может прилететь. Как в Челябинске. Или в Тунгусске. Да просто под машину попасть можно. Как-то шансов поболе, если учесть количество машин



    Оттого мы и не согласные с космодромом.



    Да вы со всем несогласные. Хоть с космодромом, хоть с ипподромом.



    Пора закрывать , какбы совсем до бЯды не довели умедьцы.



    Пора. Закрывать. Несогласных. Давно пора



    Я тебе там писал про растение с твоего огорода.

    перечитай сам ещё раз.

  • Кот Василий

    Кот Василий
    5 часов назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Кот Василий

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Кот Василий

    Вы ж просто больные




    Мы ещё пока не больные, потому как ракеты далече падают.



    К вашей болезни ракеты не имеют отношение. Либеразм мосха от гептила не случается



    А как рядом падать начнут могут появиться и больные.



    А еще метеорит может прилететь. Как в Челябинске. Или в Тунгусске. Да просто под машину попасть можно. Как-то шансов поболе, если учесть количество машин



    Оттого мы и не согласные с космодромом.



    Да вы со всем несогласные. Хоть с космодромом, хоть с ипподромом.



    Пора закрывать , какбы совсем до бЯды не довели умедьцы.



    Пора. Закрывать. Несогласных. Давно пора



    Я тебе там писал про растение с твоего огорода.

    перечитай сам ещё раз.



    Есть еще "старый" хрен На полях амуринфы растет

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    4 часа назад

    Кот Василий
    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Кот Василий

    Вы ж просто больные




    Мы ещё пока не больные, потому как ракеты далече падают.



    К вашей болезни ракеты не имеют отношение. Либеразм мосха от гептила не случается



    А как рядом падать начнут могут появиться и больные.



    А еще метеорит может прилететь. Как в Челябинске. Или в Тунгусске. Да просто под машину попасть можно. Как-то шансов поболе, если учесть количество машин



    Оттого мы и не согласные с космодромом.



    Да вы со всем несогласные. Хоть с космодромом, хоть с ипподромом.



    Пора закрывать , какбы совсем до бЯды не довели умедьцы.



    Пора. Закрывать. Несогласных. Давно пора


    Закрыватель нашелся. Партизаны заведутся и не только в лесу.

  • Полиграф

    Полиграф
    4 часа назад

    Нытики давайте дождемся 01.02.2017, что будет. А после как начнем выть, "все про...ли, гиптил на нас с неба льётся, мы все умрем и т.д."

  • олег1975

    олег1975
    4 часа назад

    Всё неймётся "запускальщикам". От космодрома в принципе другого ожидать и не стоит. Ведь на каждый удачный пуск всегда несколько неудачных. Байконур засрал всю казахскую степь. А Восточный загадит амурскую тайгу. Там казахи страдают, но они "дети степи" с интернетом не знакомы, поэтому истории их личных трагедий никто не знает. А в Амурке люди умеют на кнопки нажимать, так что через некоторое время северные районы области "начнут писать".

  • full

    full
    4 часа назад

    При запуске 1 февраля будет использован тот же разгонный блок «Фрегат». - Ну хоть водолазы у нас молодцы!

  • anschutka

    anschutka
    4 часа назад

    Бог троицу любит, надеюсь 3 раз будет удачный :)

  • full

    full
    3 часа назад

    Троица позднее. Не 1 февраля.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    3 часа назад

    fullПри запуске 1 февраля будет использован тот же разгонный блок «Фрегат». - Ну хоть водолазы у нас молодцы!


    Ыыыы)))).

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    3 часа назад

    Странные люди постоянно ноют,что страна в жопе,но когда государство открывает космодром и запускает ракеты-тоже ноют,причину-найдут,лишь бы ныть!

    Вам все плохо!Промышленности нет-да,согласен,плохо!Строят завод-вообще плохо!Причину почему плохо-найдете!

    Хотя,к кому я,у вас же в методичках прописано-выть и стонать!

    Тем и зарабатываете!

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    3 часа назад

    Я тут на фоуме всего немного,гораздо дольше просто смотрел,без регистрации

    И все эти годы вы стонете!

    Вы как вообще с этим живете,а?

    К психиатру не возили еще?

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    3 часа назад

    изoниaзидoмЯ тут на фоуме всего немного,гораздо дольше просто смотрел,без регистрации

    И все эти годы вы стонете!

    Вы как вообще с этим живете,а?

    К психиатру не возили еще?


    Идите товарищ майор, идите.

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    3 часа назад

    Мне в этом необходимости нет ,да и не товарищ я вам

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    3 часа назад

    А вы давайте

    все вместе АЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ

    хнытики

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