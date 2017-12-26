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Итоги 2017 года подвели в приемной бизнес-омбудсмена

Итоги 2017 года подвели в приемной бизнес-омбудсмена

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Приамурья Оксана Степанова подвела итоги работы в уходящем году. За 12 месяцев помощь бизнес-омбудсмена потребовалась в 564 случаях.

Предприниматель Голиусов Сергей занимается торговлей автомобильными запчастями, ежегодно Сергей Васильевич в сроки сдает налоговые декларации, оплачивает все положенные отчисления и до конца 2014 года не имел проблем с налоговой инспекцией.

«Произошла какая-то бумажная несостыковка между Пенсионным фондом и налоговой, и я внезапно получил штраф за неподачу налоговой декларации за 2014 год – 134 тысячи рублей. Причем узнал я об этом совершенно случайно, зайдя на сайт судебных приставов. Хорошо, что я не собирался выезжать за границу, а то бы не смог выехать и узнал бы об этом только на таможне. Плюс мне ещё начислили издержки судебных приставов – 9 000 рублей. Я начал бегать, искать справедливость: в налоговую, в Пенсионный, в партии разные. Переписка длилась месяцами, налоговая утверждала, что всё хорошо, есть декларация, а в Пенсионном говорили, что декларации нет. Штрафные санкции с меня не снимали, – рассказал предприниматель, – поэтому я решил попробовать обратиться к уполномоченному по защите прав предпринимателей. Оксана Викторовна собрала селекторное совещание по этой проблеме, выяснилось, что я не один такой, около 200 предпринимателей тоже оказались в заложниках неразберихи».

В результате вмешательства омбудсмена в ситуацию штрафы с предпринимателей сняли, но до сих пор судебные приставы держат фамилии бизнесменов в черном списке, а на счета многих наложен арест.

Вынуждены были прибегнуть к экстренной помощи омбудсмена в 2017 году и предприниматели, занимающиеся продажей шуб. «Поводом для конфликта предпринимателей с полицией послужили ошибки при маркировке контрольно-идентификационными знаками (КИЗ) меховых изделий. Ошибки были, но КИЗы были читаемы и верно отображались в программе. В торговую точку ИП Мурзак пришли представители правоохранительных органов, провели осмотр шуб и попытались изъять товар на сумму 8 миллионов рублей. Предприниматель отстояла свой товар, и после этого мы обратились к Оксане Степановой, чтобы нас элементарно защитили от произвольных действий полиции, – рассказала юрист Ирина Разина. – Оксана Викторовна буквально за пару дней организовала совещание, на котором присутствовали и предприниматели, и полиция, и прокуратура. Мы составили жалобу на действия сотрудников правоохранительных органов, прокуратура подтвердила – полицейские нарушили нормы Уголовно-процессуального кодекса».

В итоге уголовное дело, которое открыла полиция, при вмешательстве прокуратуры и уполномоченного по защите прав предпринимателей в Амурской области было закрыто.

В декабре представители амурских предприятий побывали на бизнес-экскурсии, организованной компанией «НИПИГАЗ» и министерством внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Приамурья. Конкурентным способностям амурского бизнеса была дана нелестная оценка.

О том, почему местным предприятиям сложно попасть в список предприятий, участвующих в строительстве ГПЗ, рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей Приамурья Оксана Степанова:

– Уже в течение двух лет, пока строится ГПЗ, я работаю с предпринимателями и руководителями тех фирм, которые готовы зайти на подряды строительства газоперерабатывающего комплекса. Я возглавляю совет предпринимателей на протяжении 9 лет и знаю работу предприятий, которые заходят на генподряд в НИПИГАЗ. Более того, я оказываю всяческую помощь и содействие, в том числе и по участию в конкурсных процедурах.

Нам всем известно, что произошло с нашими компаниями при работе на космодроме Восточный в качестве субсубподрядчика. Этих предприятий либо не стало – обанкротились, либо они работают, но им нанесли большой финансовый урон.

В конкурсах на строительство ГПЗ также участвуют наши амурские предприятия, продолжаются конкурсные процедуры на обслуживание временных зданий и сооружений, на протяжении 9 месяцев по таким видам деятельности, как поставки дизельного топлива, обслуживание объектов, территории, зданий и сооружений для персонала строящегося завода. С двумя участниками уже заключены договоры прямого выбора, в этом мы благодарны и признательны компании «НИПИГАЗ», но в некоторых конкурсных процедурах до сих пор нет результатов, более того, уже в десятый раз компании участвуют в переторжках по конкурсам! Переторжка – это вторичные торги, которые могут изменить условия сделки и её цену. То есть компании хотят и могут оказывать услуги и поставлять товар, но сталкиваются с проблемами в конкурсных процедурах. Я проверяю те компании из других городов, которые выставляют цены дешевле, чем наши. Как может компания поставлять в Амурскую область дизтопливо, когда у нее нет здесь базы, и элементарно, нет цистерн? Вот такая компания снижает конкурсную цену до минимума. И наши предприниматели, чтобы составить конкуренцию, в итоге либо будут работать себе в убыток, либо вынуждены будут уйти вовсе из этих конкурсных процедур.

– Зачем же тогда предприятиям из других регионов России работать по таким низким и заведомо невыгодным ценам?

– Вот тут вопрос. Каким образом они будут работать, в чем заключается выгода работы в другом субъекте, какие льготные условия будут для них? С такими вопросами амурские компании обращаются ко мне, и мы вместе пытаемся найти ответы.

– Зачем эта вся ситуация, по вашему мнению, нужна руководству строящегося завода?

– Здесь тоже вопрос, почему так происходит? С одной стороны, руководители НИПИГАЗа говорят, что местные предприниматели неактивны и неконкурентны. С другой стороны – наши предприятия работают на строительстве и обслуживании объектов ГПЗ, но только на субподряде. И некоторые из них на грани банкротства, потому что те компании, которые их наняли,– вот эти «прекрасные» генеральные подрядчики из других регионов, они просто не платят.

– Можете конкретный пример привести?

– Амурская компания, которая занимается поставкой и сборкой металлоконструкций и бытовых вагончиков. Вышли на субподряд компании, которая на генеральном подряде у «НИПИгаза». Проделала фирма амурская работу и она не одна такая, но вот уже несколько месяцев ждет оплату, её нет. И мы видим, что точно такая же ситуация выходит, как и при строительстве космодрома Восточный: предприниматели работу сделали, но остались без денег. Именно поэтому я добиваюсь, чтобы наши предприятия выходили на генеральный подряд и не было повторения негативного опыта – это моя главная цель и задача. Я понимаю, что цены должны быть оптимально снижены, поэтому всегда и рассматриваем, есть ли у компании такие возможности, реально ли соблюсти такие условия подряда. К примеру, мы помогали амурской компании по поставке бытовой техники НИПИГАЗу: они работают с заказчиком по контракту уже давно, нет никаких нареканий, всё хорошо. Значит, способны всё-таки это делать и конкурировать, несмотря на то, что сказала Оксана Князева-Богданова (представитель НИПИГАЗа). Я досконально изучаю все условия контрактов, и знаю, что если какая-то фирма предложила поставить технику по ещё более низкой цене, значит, что-то с техникой не так.

– Логично предположить, что НИПИГАЗ заинтересован в том, чтобы им всё-таки качественно выполняли подряд и поставляли качественную технику…

– Конечно, логично, и оно так и должно быть: оказана качественная услуга или выполнена работа, но я не понимаю, почему наши компании не могут выиграть конкурсные процедуры. И два года длятся различные выездные совещания, меняются руководители подразделений НИПИГАЗа, но наши предприниматели остаются без контрактов. Я вижу, что у заказчиков, которые проводят конкурсные процедуры, нет желания работать с нашими компаниями, особенно когда суммы контрактов достаточно весомые.

По поводу вот этой бизнес-миссии в Свободном. Там присутствовали начальники строительства ГПЗ, министр внешнеэкономических связей туризма и предпринимательства Сергей Дмитриенко и наши предприниматели. Я не понимаю, почему министерство не озвучило проблему сложности захождения наших предпринимателей на подряды перед руководством НИПИГАЗа. Нужно выяснять, что это за переторжки, неоплаты и затягивание конкурсных процедур.

До настоящего времени конкретики никакой, поэтому имеет место недовольство и негодование. Понимаю, не было бы у нас предыдущих строек крупномасштабных и негативных примеров, я могла бы понять, но когда то же самое повторяется, то думаешь, как это можно предотвратить. Хотелось бы в новом году дальнейшей конструктивной работы по строительству газоперерабатывающего завода и оказанию работ и услуг именно амурскими компаниями.

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#конкурсы #областная власть #производство #строительство #финансы #экономика

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Комментарии
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  • Игорь Волобуев

    Игорь Волобуев
    6 часов назад

    Уважаемая Оксана Викторовна, а как быть с пострадавшими с/х производителями от "бурной деятельности" Тамбовского элеватора?

    Их количество постоянно растёт! Совокупная задолженность более 151 млн.рублей! Добавился новый пострадавший ООО "Дальагролига" Дело № А 51 - 30347/2017 - неоплата гербицидов на сумму 2200000 рублей.

    Почему Вы наклеяли пострадавшим с/х производителям позорный ярлык "рейдерского захвата"?! У Вас есть правовые основания так назвать пострадавших? Приведите хоть одно доказательство, подтверждающее Ваше умозаключение. На каком основании Вы лично вмешиваетесь в споры хозяйствующих субъектов? Каким законом это предусмотрено?

    Какие меры помощи Вами (в качестве уполномоченного) предусмотрены для правовой поддержки амурских фермеров, которые пострадали от действий группы взаимосвязанных лиц Тамбовского элеватора?

  • Bonyfacii

    Bonyfacii
    6 часов назад

    Степанова в своем репертуаре... Сводит личные счеты своими высказываниями.

  • Bonyfacii

    Bonyfacii
    6 часов назад

    Засиделась по ходу

  • avangardist

    avangardist
    6 часов назад

    У меня у одного впечатление складывается, что госпожа омбудсмен решает свои какие то задачи, пользуясь служебным положением?

    Похоже весь смысл этой статьи можно уложить в одну ее фразу: "Уже в течение двух лет, пока строится ГПЗ, я работаю с предпринимателями и руководителями тех фирм, которые готовы зайти на подряды строительства газоперерабатывающего комплекса!"

    Да и в целом статья похожа на заказуху. Под заголовком "ИТОГИ 2017 ГОДА ПОДВЕЛИ В ПРИЕМНОЙ БИЗНЕС-ОМБУДСМЕНА" прячется наезд на гпз. По крайней мере большая часть статейки именно гпз и посвящено. Ну и написали бы в заголовке "Женщина омбудсмен недовольна отсутствием откатов от НИПИГАЗ в 2017 году.

  • Bonyfacii

    Bonyfacii
    6 часов назад

    Ну ей ей же надо доказать что амурские бизнесмены активные и достойные как она в отчетах пишет)) а тут от такой организации получила фи. Отбрыкивается теперь как может. Остается посочувствовать.

  • Радик28

    Радик28
    6 часов назад

    BonyfaciiНу ей ей же надо доказать что амурские бизнесмены активные и достойные как она в отчетах пишет)) а тут от такой организации получила фи. Отбрыкивается теперь как может. Остается посочувствовать.


    Кому сочуствовать собрались? Вот уж кто хорошо сидит так это Оксана. Кого ей выгодно того и пускает, а потом что то говорит про торги и подряды

  • Радик28

    Радик28
    5 часов назад

    Игорь ВолобуевУважаемая Оксана Викторовна, а как быть с пострадавшими с/х производителями от "бурной деятельности" Тамбовского элеватора?

    Их количество постоянно растёт! Совокупная задолженность более 151 млн.рублей! Добавился новый пострадавший ООО "Дальагролига" Дело № А 51 - 30347/2017 - неоплата гербицидов на сумму 2200000 рублей.

    Почему Вы наклеяли пострадавшим с/х производителям позорный ярлык "рейдерского захвата"?! У Вас есть правовые основания так назвать пострадавших? Приведите хоть одно доказательство, подтверждающее Ваше умозаключение. На каком основании Вы лично вмешиваетесь в споры хозяйствующих субъектов? Каким законом это предусмотрено?

    Какие меры помощи Вами (в качестве уполномоченного) предусмотрены для правовой поддержки амурских фермеров, которые пострадали от действий группы взаимосвязанных лиц Тамбовского элеватора?


    Ув. Игорь. Нет у нее там интересов - ни личных ни общественных. Так что забудьте о мерах помощи)

  • Bonyfacii

    Bonyfacii
    5 часов назад

    Радик28
    BonyfaciiНу ей ей же надо доказать что амурские бизнесмены активные и достойные как она в отчетах пишет)) а тут от такой организации получила фи. Отбрыкивается теперь как может. Остается посочувствовать.


    Кому сочуствовать собрались? Вот уж кто хорошо сидит так это Оксана. Кого ей выгодно того и пускает, а потом что то говорит про торги и подряды


    Ну это все понятно, но время для таких день сейчас неспокойное. Про тот же нипи уже много хороших отзывов и в плане трудоустройства в том числе. С их стороны видна активность, а вот почему омбудсмен сидит на одном месте большой вопрос...

  • Сергевна

    Сергевна
    4 часа назад

    Когда же она угомонится....

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    2 часа назад

    Менять их почаще надо!

    Иначе будут обрастать связями-друзьями!

    Поработал пару лет-иди наф!

  • Jackson

    Jackson
    2 часа назад

    Нечего на зеркало пенять коли рожа крива. После таких комментариев ей впору в отставку подавать. Совсем от реальности оторвалась.

  • троцкист

    троцкист
    49 минут назад

    А статейку похоже троешник писал, видно шо заказуха. Хочется жареного на ГПЗ,, а его нет. Свободный на ГПЗ поднимается, Губернатор постоянно про газовиков говорит и они реально помогают вкидывают бабки и не малые. У Степановой самой бизнес от газовиков кормится но ей всё мало.

    Зы: в коментах ни одного негативного отзыва о газовиках, весь негатив только о омбудсменше.

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