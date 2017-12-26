Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: будни спасателей

26 декабря в полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» выйдет интервью с руководителем водолазной группы Амурского филиала ДВРПСО Александром Клатаевским. Тема беседы: будни спасателя.

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«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

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