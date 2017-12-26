Приговор экс-главе амурских судебных приставов Владимиру Дубине остался в силе

Амурский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Благовещенского городского суда по Владимиру Дубине. Приговор бывшему главе УФССП России по Амурской области был признан правильным, решение оставлено в силе.

Пресс-служба Благовещенского городского суда сообщает, что судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда сочла доводы апелляционной жалобы необоснованными. Кто подал жалобу, не уточняется.

Как сообщало Амур.инфо, 19 сентября Благовещенский городской суд признал Владимира Дубину виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, как и его бывшего заместителя Виктора Шульгу. Оба были приговорены к условным срокам заключения, их амнистировали и судимость сняли.

Дубина и Шульга, зная о наличии возникшей за период 2005-2014 годов задолженности по заработной плате перед работниками трех районных отделов УФССП в общей сумме более 5,7 миллиона рублей, получили 5 миллионов рублей из ФССП России для погашения этой задолженности. При этом они выплатили возникшую задолженность только действующим сотрудникам за период с 2011 по 2014 годы в общей сумме около 2,3 миллиона рублей, а остальные средства – более 3,4 миллиона рублей – использовали как средства экономии по фонду оплаты труда, получив за счет этого повышенные премии по итогам 2014 года.