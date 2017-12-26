В Амурскую область привезли новые купюры 200 и 2 000 рублей

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Появление новых банкнот позволит упростить расчеты граждан за товары и услуги. Это связано с тем, что значительная часть платежей наличными у россиян находится в интервале между 100 и 500 рублями, а также 1 000 и 5 000 рублей. На инфляцию ввод новых банкнот в обращение не повлияет. При этом может сократиться число купюр номиналом 100 и 1 000 рублей, сообщает благовещенское отделение Центробанка.

Новые банкноты ввели в обращение 12 октября 2017 года. Символы для банкнот выбрали по итогам всероссийского конкурса, проходившего с июня по октябрь прошлого года. В новых купюрах использован усовершенствованный защитный комплекс. На банкноте номиналом 200 рублей, основной цвет которой – зелёный, размещены символы Севастополя: на лицевой стороне – изображение памятника затопленным кораблям, на оборотной – вид на историко-архитектурный музей-заповедник «Херсонес Таврический». Эта банкнота отпечатана на хлопковой бумаге повышенной плотности с полимерной пропиткой, что обеспечит её высокую износостойкость и продлит срок жизни в обращении.

Банкнота номиналом 2 000 рублей выполнена преимущественно в синем цвете. На ее лицевой стороне изображен мост, соединяющий остров Русский с материковой частью Владивостока, на оборотной – космодром Восточный в Амурской области. Оптически-переменный защитный элемент выполнен в виде стилизованного изображения моста на фоне солнца.