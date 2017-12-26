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сегодня, 10:25 0

В Благовещенске появились таблички с обращением к водителям

В Благовещенске появились таблички с обращением к водителям
Фото: gibdd.ru

На перекрестках Благовещенска установили информационные таблички для автолюбителей. В них водителей предупреждают о необходимости предоставить преимущество в движении пешеходам.

Таблички установлены для профилактики наездов на пешеходов, которые происходят на пешеходных переходах, когда водители поворачивают направо или налево. Информационные щиты планируют размещать там, где регистрируется больше всего наездов.

Таблички уже установлены на перекрестках улицы Василенко и Игнатьевского шоссе, а также Театральной и Горького, сообщает управление ГИБДД по Амурской области.

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#транспорт

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