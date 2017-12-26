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Бывшее руководство поликлиники РЖД на станции Ерофей Павлович обвиняют в мошенничестве

Бывшее руководство поликлиники РЖД на станции Ерофей Павлович обвиняют в мошенничестве
Фото: dkbirkutsk.ru

Следователи Сковородинского линейного отдела возбудили уголовное дело в отношении экс-заместителя главного врача поликлиники ОАО «РЖД» на станции Ерофей Павлович. Его обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения.

По версии следствия, врач, являясь по совместительству хирургом этой поликлиники, вносил заведомо ложные сведения о приеме и диагнозе «фурункулез» пациентам, которые по факту за помощью к хирургу не обращались. Установлено, что медсестра поликлиники по сговору с врачом вклеивала в медицинские карты пациентов сфальсифицированные листки приема с поставленным диагнозом.

Дело в отношении экс-заместителя главного врача поликлиники возбуждено по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». В отношении медсестры дело возбудили по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину».

Правоохранители устанавливают обстоятельства преступлений и лиц, которые могут быть к ним причастны, сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

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#криминал

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    31 минута назад

    система гнилая-что б хоть что то получать надо делать приписки

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