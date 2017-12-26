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Момент ДТП в Благовещенске с перевернувшейся машиной попал на видео

Момент ДТП в Благовещенске с перевернувшейся машиной попал на видео

В распоряжении ИА «Сканер» оказалось видео, запечатлевшее момент ДТП в Благовещенске, случившегося 25 декабря на улице Калинина. На кадрах видно, что машина опрокинулась из-за того, что пошла на опасный маневр.

Видео: instagram.com/skaner_dtp28

Как сообщало Амур.инфо, авария случилась в час пик на улице Калинина рядом с Пролетарской. Пострадали несколько автомобилей, один из них перевернулся. В ГИБДД отметили, что у водителя опрокинувшегося авто были признаки алкогольного опьянения.

Просмотров всего: 930

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Rak900

    Rak900
    32 минуты назад

    ну алкаш как обычно, минус права, минус своя тачка, минус деньги на ремонт пострадавшей машины, как итог бомж 100%

  • full

    full
    23 минуты назад

    Ну и где момент? Его все видели в таком случае. Ппц, АмурИнфо, лажа какая то.

  • позитивный

    позитивный
    13 минут назад

    Пересмотри еще раз там видно

  • medium

    medium
    11 минут назад

    все там видно - водятел выезжает на встречку и едет прям на встречный авто, по всей видимости свет фар встречной машины показался ему светом в конце тоннеля.....

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