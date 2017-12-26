Момент ДТП в Благовещенске с перевернувшейся машиной попал на видео

В распоряжении ИА «Сканер» оказалось видео, запечатлевшее момент ДТП в Благовещенске, случившегося 25 декабря на улице Калинина. На кадрах видно, что машина опрокинулась из-за того, что пошла на опасный маневр.

Видео: instagram.com/skaner_dtp28 Как сообщало Амур.инфо, авария случилась в час пик на улице Калинина рядом с Пролетарской. Пострадали несколько автомобилей, один из них перевернулся. В ГИБДД отметили, что у водителя опрокинувшегося авто были признаки алкогольного опьянения.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Александр Авдеев